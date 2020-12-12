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  3. Италия
Лацио
1:2
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
0:1
45' Гол в свои ворота
Лаццари Мануэль
1:1
56' Гол
Кайседо Фелипе
59' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
64' Желтая карточка
Кайседо Фелипе
1:2
67' Гол
Тамез Адриен
68' Желтая карточка
Рейна Пепе
74' Желтая карточка
Сальседо Эдди
78' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
79' Желтая карточка
Марусич Адам
87' Желтая карточка
Фарес Мохамед
90' Желтая карточка
Колли Эбрима
90'+7
25
Рейна
Пепе
16
Пароло
Марко
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
92
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
20
Кайседо
Фелипе
1
Сильвестри
Марко
6
Ловато
Маттео
23
Маньяни
Джанджакомо
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
3
Димарко
Федерико
20
Цаканьи
Маттиа
7
Барак
Антонин
9
Сальседо
Эдди
Лацио
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

28'
Худт Уэсли
Ачерби Франческо
 
45'
0:1
Лаццари Мануэль
56'
Кайседо Фелипе
(Лаццари Мануэль)
1:1
59'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
64'
Кайседо Фелипе
 
65'
Эскаланте Гонсало
Лукас Лейва
 
65'
Корреа Хоакин
Кайседо Фелипе
 
67'
1:2
Тамез Адриен
68'
Рейна Пепе
 
69'
 
Фавилли Андреа
Тамез Адриен
74'
 
Сальседо Эдди
76'
 
Колли Эбрима
Сальседо Эдди
78'
 
Маньяни Джанджакомо
79'
Марусич Адам
 
81'
Перейра Андреас
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
81'
Фарес Мохамед
Лаццари Мануэль
 
87'
Фарес Мохамед
 
87'
 
Лазович Дарко
Цаканьи Маттиа
90'
 
Колли Эбрима

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 6 (2) 0.55
2. Кайседо Фелипе 4 0.36
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.27
4. Корреа Хоакин 1 0.09
5. Лаццари Мануэль 1 0.09
6. Альберто Луис 1 0.09
7. Перейра Андреас 1 0.09
8. Патрик 0 0
9. Пароло Марко 0 0
10. Ачерби Франческо 0 0
11. Марусич Адам 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 3 0.27
2. Цаканьи Маттиа 2 0.18
3. Фавилли Андреа 2 0.18
4. Велозу Мигель 1 (1) 0.09
5. Лазович Дарко 1 0.09
6. Тамез Адриен 1 0.09
7. Фараони Марко 0 0
8. Димарко Федерико 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
2. Лукас Лейва 4 0
3. Кайседо Фелипе 4 0
4. Фарес Мохамед 4 0
5. Иммобиле Чиро 2 1
6. Альберто Луис 2 0
7. Пароло Марко 2 0
8. Ачерби Франческо 2 0
9. Худт Уэсли 2 0
10. Марусич Адам 2 0
11. Рейна Пепе 1 0
12. Патрик 1 0
13. Катальди Данило 1 0
14. Перейра Андреас 1 0
15. Лаццари Мануэль 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 3 0
2. Лазович Дарко 2 0
3. Тамез Адриен 2 0
4. Димарко Федерико 2 0
5. Маньяни Джанджакомо 2 0
6. Сальседо Эдди 2 0
7. Ловато Маттео 2 0
8. Велозу Мигель 1 0
9. Ди Кармине Самуэль 1 0
10. Фараони Марко 1 0
11. Давидович Павел 1 0
12. Эмпереур Алан 1 0
13. Барак Антонин 1 0
14. Цаканьи Маттиа 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 17.65% (3) 5.88% (1) 5.88% (1) 35.29% (6) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Верона 10% (1) 20% (2) 0 20% (2) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе
Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло
Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона

Последние игры между собой

Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Верона 1:5 Лацио Серия A Лацио 0:0 Верона Серия A Лацио 2:0 Верона Серия A Верона 0:3 Лацио Серия A
Лацио 5:2 Верона Серия A Верона 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:3 Верона Серия A Верона 4:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 8 2 0 23 - 9 26
2. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
3. Интер Милан Заявка 10 6 3 1 26 - 14 21
4. Наполи Заявка 10 7 0 3 24 - 10 20
5. Ювентус Заявка 10 5 5 0 20 - 8 20
6. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
7. Рома Заявка 10 5 3 2 19 - 15 18
8. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
9. Аталанта Заявка 9 4 2 3 18 - 16 14
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 10 4 0 6 15 - 17 12
12. Кальяри Заявка 10 3 3 4 17 - 20 12
13. Сампдория Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 10 2 4 4 10 - 17 10
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
18. Дженоа Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
19. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
4. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
6. Наполи Заявка 5 3 0 2 15 - 6 9
7. Болонья Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Кальяри Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
10. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
13. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
14. Аталанта Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 5 1 0 4 7 - 10 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
5. Интер Милан Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10. Сампдория Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
11. Рома Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
12. Ювентус Заявка 5 1 4 0 9 - 6 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Парма Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 5 - 10 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Лацио 91.5% (140)
X 5.9% (9)
Верона 2.6% (4)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 3.75 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 7.77 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.86 5.10

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.09 5.80 1.13 2.63 1.24 2.70 1.45 1.70 2.15 1.87 2.00 1.28 3.60 2.08 1.72 1.37 3.05 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 16.00
12.25 1.04 10.75 1.05 4.05 1.25 3.15 1.37 2.12 1.80 1.64 2.29 1.43 2.88 1.21 4.55 1.17 5.45 1.05 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 1.17 5.10
3.20 1.35 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.82 2.08 1.37 3.10 1.24 4.00
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Лацио 1:2 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 1:2 Верона

Исход игры
Лацио
91.5% (140)
Ничья
5.9% (9)
Верона
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
61.07% (91)
Нет
38.93% (58)
Популярный счёт
2:1 Лацио
43.1% (66)
2:0 Лацио
26.1% (40)
1:0 Лацио
10.5% (16)
3:1 Лацио
5.2% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Верона
2% (3)
3:0 Лацио
1.3% (2)
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