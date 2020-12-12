Лацио
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Верона
0:1
45' Гол в свои воротаЛаццари Мануэль
1:1
56' ГолКайседо Фелипе
59' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
64' Желтая карточкаКайседо Фелипе
1:2
67' ГолТамез Адриен
68' Желтая карточкаРейна Пепе
74' Желтая карточкаСальседо Эдди
78' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
79' Желтая карточкаМарусич Адам
87' Желтая карточкаФарес Мохамед
90' Желтая карточкаКолли Эбрима
25
Рейна
Пепе
16
Пароло
Марко
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
16 Пароло МаркоЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
65 Моро РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
-
36 Амионе БруноЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
45'
0:1
56'
64'
67'
1:2
68'
74'
79'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|0.55
|2.
|Кайседо Фелипе
|4
|0.36
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.27
|4.
|Корреа Хоакин
|1
|0.09
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.09
|6.
|Альберто Луис
|1
|0.09
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.09
|8.
|Патрик
|0
|0
|9.
|Пароло Марко
|0
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|11.
|Марусич Адам
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|3
|0.27
|2.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.18
|3.
|Фавилли Андреа
|2
|0.18
|4.
|Велозу Мигель
|1 (1)
|0.09
|5.
|Лазович Дарко
|1
|0.09
|6.
|Тамез Адриен
|1
|0.09
|7.
|Фараони Марко
|0
|0
|8.
|Димарко Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|2.
|Лукас Лейва
|4
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|4.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|6.
|Альберто Луис
|2
|0
|7.
|Пароло Марко
|2
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|9.
|Худт Уэсли
|2
|0
|10.
|Марусич Адам
|2
|0
|11.
|Рейна Пепе
|1
|0
|12.
|Патрик
|1
|0
|13.
|Катальди Данило
|1
|0
|14.
|Перейра Андреас
|1
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|2.
|Лазович Дарко
|2
|0
|3.
|Тамез Адриен
|2
|0
|4.
|Димарко Федерико
|2
|0
|5.
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|6.
|Сальседо Эдди
|2
|0
|7.
|Ловато Маттео
|2
|0
|8.
|Велозу Мигель
|1
|0
|9.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|10.
|Фараони Марко
|1
|0
|11.
|Давидович Павел
|1
|0
|12.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|13.
|Барак Антонин
|1
|0
|14.
|Цаканьи Маттиа
|1
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|16.
|Виейра Ронни
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|18.
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Верона
|10% (1)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +10 =7 -3Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе
Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло
Последние игры между собой
Лацио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|23 - 9
|26
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|26 - 14
|21
|4.
|Наполи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|24 - 10
|20
|5.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|20 - 8
|20
|6.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|7.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 15
|18
|8.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|9.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|10.
|Удинезе
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 17
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|17 - 20
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|18.
|Дженоа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|19.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|6.
|Наполи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 6
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Кальяри
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|13.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|Сампдория
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Рома
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио 1:2 Верона
Исход игры
Лацио
91.5% (140)
Ничья
5.9% (9)
Верона
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.73% (89)
Меньше
40.27% (60)
Обе команды забьют
Да
61.07% (91)
Нет
38.93% (58)
Популярный счёт
2:1 Лацио
43.1% (66)
2:0 Лацио
26.1% (40)
1:0 Лацио
10.5% (16)
3:1 Лацио
5.2% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Верона
2% (3)
3:0 Лацио
1.3% (2)
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