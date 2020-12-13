Айнтрахт Бр
0:1
Перерыв
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Оснабрюк
0:1
3' ГолКерк Себастьян
17' Желтая карточкаТаффертсхофер Ульрих
40' Желтая карточкаРейс Людовит
44' Желтая карточкаБурмайстер Феликс
16
Фейзич
Ясмин
18
Кроос
Феликс
33
Прошвиц
Ник
15
Бар
Марсель
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
23
Блаша
Давид
27
Ихорст
Лук
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прошвиц НикНападающий
-
15 Бар МарсельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Май ИбаПолузащитник
- Нападающий
-
17 Отто ЯриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ихорст ЛукНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Сушач АдамЗащитник
-
13 Райхель КенЗащитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шмидт НикласНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
Ход матча
3'
0:1
40'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|4 (1)
|0.36
|2.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.18
|3.
|Кауфманн Фабио
|2
|0.18
|4.
|Виб Данило
|1
|0.09
|5.
|Бар Марсель
|1
|0.09
|6.
|Отто Яри
|1
|0.09
|7.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
|8.
|Цигеле Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|5 (3)
|0.45
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.27
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.18
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.18
|5.
|Блаша Давид
|1
|0.09
|6.
|Ихорст Лук
|1
|0.09
|7.
|Айдини Басхким
|1
|0.09
|8.
|Райхель Кен
|0
|0
|9.
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виб Данило
|3
|0
|2.
|Класс Нико
|1
|1
|3.
|Кроос Феликс
|2
|0
|4.
|Кессель Бенджамин
|2
|0
|5.
|Выдра Доминик
|2
|0
|6.
|Шульц Михаэль
|2
|0
|7.
|Цигеле Робин
|2
|0
|8.
|Отто Яри
|2
|0
|9.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|10.
|Прошвиц Ник
|1
|0
|11.
|Бурмайстер Феликс
|1
|0
|12.
|Николау Яннис
|1
|0
|13.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|14.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|15.
|Каммербауэр Патрик
|1
|0
|16.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|5
|0
|2.
|Хеннинг Брайан
|3
|0
|3.
|Айдини Басхким
|1
|1
|4.
|Трапп Морис
|2
|0
|5.
|Таффертсхофер Ульрих
|2
|0
|6.
|Рейс Людовит
|2
|0
|7.
|Марк Хейдер
|1
|0
|8.
|Райхель Кен
|1
|0
|9.
|Бирман Тимо
|1
|0
|10.
|Сантос Кристиан
|1
|0
|11.
|Керк Себастьян
|1
|0
|12.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|13.
|Кюн Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Оснабрюк
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +9 =2 -9Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =9 -4Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк
Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Оснабрюк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 11
|21
|3.
|Бохум
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 16
|20
|5.
|Оснабрюк
|1:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 13
|19
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|8.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 17
|17
|9.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 12
|16
|10.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 15
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|12.
|Падерборн
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 14
|13
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 23
|12
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|16.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 23
|11
|17.
|Санкт-Паули
|0:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|13 - 20
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|2.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|4.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|9.
|Падерборн
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|13.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|14.
|Оснабрюк
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|15.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Оснабрюк
|1:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|8.
|Нюрнберг
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|10.
|Ян
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|16.
|Санкт-Паули
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
Победитель
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