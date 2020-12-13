  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Айнтрахт Бр
0:2
Конец матча

Стадион:
Оснабрюк
0'
0:1
3' Гол
Керк Себастьян
17' Желтая карточка
Таффертсхофер Ульрих
40' Желтая карточка
Рейс Людовит
44' Желтая карточка
Бурмайстер Феликс
50' Желтая карточка
Абдуллахи Сулейман
59' Желтая карточка
Трапп Морис
0:2
65' Гол
Мультауп Маурице
90'+4
16
Фейзич
Ясмин
19
Бурмайстер
Феликс
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
28
Бен-Балла
Яссин
18
Кроос
Феликс
39
Каммербауэр
Патрик
3
Шлютер
Лассе
10
Кобылянски
Мартин
33
Прошвиц
Ник
15
Бар
Марсель
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
6
Рейс
Людовит
8
Таффертсхофер
Ульрих
37
Керк
Себастьян
23
Блаша
Давид
14
Аменийдо
Этьенн
27
Ихорст
Лук
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Оснабрюк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошвиц Ник 4 (1) 0.36
2. Кобылянски Мартин 2 0.18
3. Кауфманн Фабио 2 0.18
4. Виб Данило 1 0.09
5. Бар Марсель 1 0.09
6. Отто Яри 1 0.09
7. Каммербауэр Патрик 0 0
8. Цигеле Робин 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 5 (3) 0.45
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.27
3. Аменийдо Этьенн 2 0.18
4. Бирман Тимо 2 0.18
5. Мультауп Маурице 1 0.09
6. Блаша Давид 1 0.09
7. Ихорст Лук 1 0.09
8. Айдини Басхким 1 0.09
9. Райхель Кен 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Виб Данило 3 0
2. Класс Нико 1 1
3. Кроос Феликс 2 0
4. Кессель Бенджамин 2 0
5. Выдра Доминик 2 0
6. Шульц Михаэль 2 0
7. Цигеле Робин 2 0
8. Отто Яри 2 0
9. Дорнебуш Феликс 0 1
10. Прошвиц Ник 1 0
11. Бурмайстер Феликс 1 0
12. Николау Яннис 1 0
13. Абдуллахи Сулейман 1 0
14. Кобылянски Мартин 1 0
15. Кауфманн Фабио 1 0
16. Каммербауэр Патрик 1 0
17. Бен-Балла Яссин 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 5 0
2. Трапп Морис 3 0
3. Хеннинг Брайан 3 0
4. Айдини Басхким 1 1
5. Таффертсхофер Ульрих 2 0
6. Рейс Людовит 2 0
7. Марк Хейдер 1 0
8. Райхель Кен 1 0
9. Бирман Тимо 1 0
10. Сантос Кристиан 1 0
11. Керк Себастьян 1 0
12. Гугганиг Лукас 1 0
13. Кюн Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Оснабрюк 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк
Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк Тодесфельде 0:1 Оснабрюк Ферль 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:0 Херенвен Арминия 1:1 Оснабрюк Шальке 04 5:1 Оснабрюк Динамо Дрезден 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 4:1 Хольштайн Киль Гамбург 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:2 Бохум Штуттгарт 0:0 Оснабрюк

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Оснабрюк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Оснабрюк 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 3:4 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 3 Айнтрахт Бр 1:0 Оснабрюк Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
2. Гройтер Фюрт Заявка 11 6 3 2 22 - 11 21
3. Бохум Заявка 11 6 2 3 21 - 12 20
4. Гамбург Заявка 11 6 2 3 21 - 16 20
5. Оснабрюк Заявка 11 5 4 2 16 - 13 19
6. Хайденхайм Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Фортуна Заявка 11 5 2 4 13 - 18 17
8. Карлсруэ Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
9. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 20 - 16 16
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Ян Заявка 11 4 3 4 17 - 17 15
12. Падерборн Заявка 11 4 2 5 14 - 13 14
13. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 14 13
14. Дармштадт Заявка 11 3 3 5 19 - 23 12
15. Зандхаузен Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
16. Айнтрахт Бр Заявка 11 3 2 6 11 - 24 11
17. Санкт-Паули Заявка 11 1 5 5 15 - 21 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 1 9 12 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
2. Фортуна Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Бохум Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
4. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Ганновер 96 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6. Гамбург Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Ян Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Айнтрахт Бр Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Падерборн Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Нюрнберг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
13. Гройтер Фюрт Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
14. Оснабрюк Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
15. Карлсруэ Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
16. Дармштадт Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Оснабрюк Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3. Хольштайн Киль Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Гамбург Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
5. Карлсруэ Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Бохум Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Нюрнберг Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Дармштадт Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
10. Ян Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Падерборн Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Хайденхайм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Фортуна Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
14. Зандхаузен Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
15. Ганновер 96 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
16. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 0 5 4 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.90 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.08 2.48
  18.01 4.96 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Оснабрюк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Оснабрюк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.03 7.80 1.06 5.80 1.11 2.60 1.51 2.08 1.75 1.18 4.55 1.72 2.12 1.42 2.70 1.01 15.50 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.50 1.01 12.60 1.01 19.50
7.60 1.05 6.75 1.08 3.26 1.32 2.53 1.52 1.86 2.04 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.50 1.08 6.10 1.01 10.75
3.47 1.33 2.88 1.45 2.28 1.68 1.77 2.13 1.88 2.00 1.57 2.49 1.27 3.94 1.44 2.91 1.16 5.69 1.55 2.54 1.25 4.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.95 1.65 2.15 1.11 6.00 1.09 6.50
2.65 1.48 1.82 1.99 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
3.06 1.41 2.52 1.57 1.97 1.92 1.60 2.45 1.52 2.63 1.30 3.69 1.68 2.28 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
3.76 1.27 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.06
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный