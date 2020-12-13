0:1
2' ГолДьятта Крепен
16' Красная карточкаЖелен Жереми
26
Желен
Жереми
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
30 БутаЗащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
2'
0:1
16'
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|6
|0.38
|2.
|Рафаэлов Лиор
|5 (1)
|0.31
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.19
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.13
|5.
|Хонгла Мартин
|2
|0.13
|6.
|Миёши Коджи
|2
|0.13
|7.
|Пий Джуниор
|2
|0.13
|8.
|Арун Фарис
|1
|0.06
|9.
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|10.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.06
|11.
|Батубинсика Дилан
|1
|0.06
|12.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|13.
|Нана Ампома
|0
|0
|14.
|Бута
|0
|0
|15.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|16.
|Нсимба Брюни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|7
|0.44
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.31
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.19
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.19
|5.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.19
|6.
|Баджи Юссуф
|3
|0.19
|7.
|Окереке Давид
|2
|0.13
|8.
|Ритс Матс
|1
|0.06
|9.
|Дели Симон
|1
|0.06
|10.
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.06
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|5
|0
|2.
|Батубинсика Дилан
|3
|1
|3.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|4.
|Бута
|3
|0
|5.
|Хонгла Мартин
|3
|0
|6.
|Желен Жереми
|1
|1
|7.
|Мбокани Дьёмерси
|2
|0
|8.
|Геркенс Питер
|2
|0
|9.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|10.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|11.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|12.
|Лукаку Джордан
|1
|0
|13.
|Сек Абдулай
|1
|0
|14.
|Миёши Коджи
|1
|0
|15.
|Юклеред Симен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|2.
|Вормер Руд
|2
|0
|3.
|Ритс Матс
|2
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|5.
|Баланта Эдер
|2
|0
|6.
|Мата Клинтон
|2
|0
|7.
|Миньоле Симон
|1
|0
|8.
|Крменчик Михал
|1
|0
|9.
|Дели Симон
|1
|0
|10.
|Рикка Федерико
|1
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|12.
|Ланг Ноа
|1
|0
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|14.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Брюгге
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен
ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге
Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Брюгге: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|31 - 11
|33
|2.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 25
|28
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|7.
|Стандард
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|8.
|Антверпен
|0:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 24
|25
|9.
|Остенде
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 24
|20
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|22 - 28
|18
|13.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|22 - 25
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 28
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|Брюгге
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Антверпен
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 10
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 15
|9
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|15.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|7.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|9.
|Антверпен
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|12.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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