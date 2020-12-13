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Антверпен
0:1
Перерыв

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
2' Гол
Дьятта Крепен
16' Красная карточка
Желен Жереми
1
Бейраванд
Алиреза
4
Сек
Абдулай
26
Желен
Жереми
21
Батубинсика
Дилан
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
6
Юклеред
Симен
16
Геркенс
Питер
70
Мбокани
Дьёмерси
11
Рафаэлов
Лиор
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
5
Коссуну
Одилон
11
Дьятта
Крепен
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
18
Рикка
Федерико
90
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
Антверпен
3-4-3
Брюгге
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 6 0.38
2. Рафаэлов Лиор 5 (1) 0.31
3. Юклеред Симен 3 0.19
4. Сек Абдулай 2 0.13
5. Хонгла Мартин 2 0.13
6. Миёши Коджи 2 0.13
7. Пий Джуниор 2 0.13
8. Арун Фарис 1 0.06
9. Геркенс Питер 1 0.06
10. Бенавенте Кристиан 1 0.06
11. Батубинсика Дилан 1 0.06
12. Лукаку Джордан 0 0
13. Нана Ампома 0 0
14. Бута 0 0
15. Ламкель Зе Дидье 0 0
16. Нсимба Брюни 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 7 0.44
2. Ванакен Ханс 5 (2) 0.31
3. Вормер Руд 3 0.19
4. Крменчик Михал 3 0.19
5. Ланг Ноа 3 (1) 0.19
6. Баджи Юссуф 3 0.19
7. Окереке Давид 2 0.13
8. Ритс Матс 1 0.06
9. Дели Симон 1 0.06
10. Баланта Эдер 1 0.06
11. Кетеларе Шарль 1 0.06
12. Соболь Эдуард 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Деннис Эммануэль 0 0
15. Рикка Федерико 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 5 0
2. Батубинсика Дилан 3 1
3. Де Лат Ричи 4 0
4. Бута 3 0
5. Хонгла Мартин 3 0
6. Желен Жереми 1 1
7. Мбокани Дьёмерси 2 0
8. Геркенс Питер 2 0
9. Верстрате Биргер 0 1
10. Рафаэлов Лиор 1 0
11. Де Паув Нилл 1 0
12. Лукаку Джордан 1 0
13. Сек Абдулай 1 0
14. Миёши Коджи 1 0
15. Юклеред Симен 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Деннис Эммануэль 3 0
2. Вормер Руд 2 0
3. Ритс Матс 2 0
4. Соболь Эдуард 2 0
5. Баланта Эдер 2 0
6. Мата Клинтон 2 0
7. Миньоле Симон 1 0
8. Крменчик Михал 1 0
9. Дели Симон 1 0
10. Рикка Федерико 1 0
11. Дьятта Крепен 1 0
12. Ланг Ноа 1 0
13. Коссуну Одилон 1 0
14. Баджи Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 26.92% (7) 7.69% (2) 11.54% (3) 11.54% (3) 11.54% (3) 30.77% (8)
 Брюгге 6.9% (2) 20.69% (6) 20.69% (6) 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен
ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге
Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Брюгге: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Брюгге 0:1 Антверпен Кубок Брюгге 1:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:2 Антверпен Первый дивизион А
Антверпен 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 1:1 Брюгге Первый дивизион А Антверпен 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Антверпен Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 Заявка 16 10 3 3 31 - 11 33
2. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
4. АХ Лёвен Заявка 16 8 4 4 30 - 25 28
5. Шарлеруа Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
6. Андерлехт Заявка 16 6 8 2 26 - 20 26
7. Стандард Заявка 15 6 7 2 19 - 14 25
8. Антверпен 0:1 Заявка 16 7 4 5 28 - 24 25
9. Остенде Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
10. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
11. Кортрейк Заявка 16 5 5 6 21 - 24 20
12. Серкль Брюгге Заявка 16 6 0 10 22 - 28 18
13. Гент Заявка 15 5 1 9 22 - 25 16
14. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
15. Васланд-Беверен Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен Заявка 15 3 5 7 22 - 28 14
17. Мускрон-Перювельз Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18. Сент-Трюйден Заявка 16 2 5 9 18 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
4. Брюгге 1:0 Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Андерлехт Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
6. Антверпен 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 10 15
7. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
11. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 13 - 15 9
12. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
13. Мускрон-Перювельз Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
14. Кортрейк Заявка 8 2 2 4 14 - 18 8
15. Гент Заявка 7 2 1 4 11 - 12 7
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 7 1 2 4 12 - 14 5
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 Заявка 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Шарлеруа Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Кортрейк Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
5. Стандард Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6. АХ Лёвен Заявка 8 3 2 3 17 - 16 11
7. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
8. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
9. Антверпен 0:1 Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
11. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
12. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
13. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
14. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
15. Васланд-Беверен Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
16. Остенде Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Миёши Коджи уходит с поля. Бута выходит вместо него
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Желен Жереми увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Дьятта Крепен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Брюгге
38.00
3.60
1.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 38.00 10.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 10.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.78 3.60 1.94
  32.08 10.57 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.01 10.00 1.02 5.10 1.14 3.20 1.32 2.08 1.35 1.90 1.90 1.67 2.20 1.33 3.15 1.21 4.20 1.09 6.50 1.06 8.50 1.07 7.50 1.01 14.50 1.02 11.00
10.75 1.01 9.80 1.02 3.98 1.23 3.30 1.33 2.18 1.76 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.15 1.15 4.75 1.03 8.40
4.37 1.24 3.96 1.24 2.61 1.49 2.11 1.75 1.83 2.04 1.51 2.57 1.38 3.03 1.29 3.49 1.37 3.05 1.43 2.86 1.35 3.21 1.16 5.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.15 1.70 1.82 1.92 1.15 4.70 1.12 5.55 1.08 7.00
3.30 1.33 2.17 1.69 1.52 2.53 1.20 4.80 1.14 6.15
3.38 1.35 2.79 1.48 2.20 1.74 1.72 2.21 1.57 2.43 1.32 3.30 1.68 2.21 1.43 2.82 1.30 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.82 1.93 1.38 2.90
4.60 1.20 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Антверпен 0:1 Брюгге онлайн

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