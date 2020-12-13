0:1
2' ГолДьятта Крепен
16' Красная карточкаЖелен Жереми
0:2
49' ГолРитс Матс
50' Желтая карточкаХонгла Мартин
56' Желтая карточкаБаланта Эдер
78' Желтая карточкаБатубинсика Дилан
83' Желтая карточкаМбокани Дьёмерси
26
Желен
Жереми
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
30 БутаЗащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
2'
0:1
16'
30'
49'
0:2
50'
56'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|6
|0.38
|2.
|Рафаэлов Лиор
|5 (1)
|0.31
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.19
|4.
|Сек Абдулай
|2
|0.13
|5.
|Хонгла Мартин
|2
|0.13
|6.
|Миёши Коджи
|2
|0.13
|7.
|Пий Джуниор
|2
|0.13
|8.
|Арун Фарис
|1
|0.06
|9.
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|10.
|Бенавенте Кристиан
|1
|0.06
|11.
|Батубинсика Дилан
|1
|0.06
|12.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|13.
|Нана Ампома
|0
|0
|14.
|Бута
|0
|0
|15.
|Ламкель Зе Дидье
|0
|0
|16.
|Нсимба Брюни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|7
|0.44
|2.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.31
|3.
|Вормер Руд
|3
|0.19
|4.
|Крменчик Михал
|3
|0.19
|5.
|Ланг Ноа
|3 (1)
|0.19
|6.
|Баджи Юссуф
|3
|0.19
|7.
|Ритс Матс
|2
|0.13
|8.
|Окереке Давид
|2
|0.13
|9.
|Дели Симон
|1
|0.06
|10.
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.06
|12.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|15.
|Рикка Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батубинсика Дилан
|4
|1
|2.
|Арун Фарис
|5
|0
|3.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|4.
|Хонгла Мартин
|4
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|3
|0
|6.
|Бута
|3
|0
|7.
|Желен Жереми
|1
|1
|8.
|Геркенс Питер
|2
|0
|9.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|10.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|11.
|Де Паув Нилл
|1
|0
|12.
|Лукаку Джордан
|1
|0
|13.
|Сек Абдулай
|1
|0
|14.
|Миёши Коджи
|1
|0
|15.
|Юклеред Симен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|3
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|3.
|Вормер Руд
|2
|0
|4.
|Ритс Матс
|2
|0
|5.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|6.
|Мата Клинтон
|2
|0
|7.
|Миньоле Симон
|1
|0
|8.
|Крменчик Михал
|1
|0
|9.
|Дели Симон
|1
|0
|10.
|Рикка Федерико
|1
|0
|11.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|12.
|Ланг Ноа
|1
|0
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|14.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|30.77% (8)
|Брюгге
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +11 =3 -6Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен
ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге
Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Брюгге: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 11
|33
|2.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 25
|28
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|7.
|Стандард
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|19 - 14
|25
|8.
|Антверпен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 25
|25
|9.
|Остенде
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 24
|20
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|22 - 28
|18
|13.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|22 - 25
|16
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 28
|14
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 15
|9
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|15.
|Гент
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|12 - 14
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 5
|17
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|Стандард
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|7.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|9.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|12.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|16.
|Остенде
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров