Рапид Вена
Позже
Стадион: Альянц
Сваровски Тироль
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
48
Демир
Юсуф
42
Шустер
Лион
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
22
Дедич
Златко
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|5 (2)
|0.5
|2.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.4
|3.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|4
|0.4
|4.
|Китагава Коя
|3
|0.3
|5.
|Шик Торстен
|2
|0.2
|6.
|Мург Томас
|2
|0.2
|7.
|Аразе Кельвин
|2
|0.2
|8.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.1
|9.
|Демир Юсуф
|1
|0.1
|10.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|11.
|Любичич Деян
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.3
|2.
|Фредериксен Николай
|3
|0.3
|3.
|Йебоа Келвин
|2
|0.2
|4.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.2
|5.
|Шнегг Давид
|1
|0.1
|6.
|Гугганиг Давид
|1
|0.1
|7.
|Смит Ренни
|1
|0.1
|8.
|Ридер Флориан
|1
|0.1
|9.
|Кох Фабиан
|0
|0
|10.
|Пецос Атанасиос
|0
|0
|11.
|Челич Неманя
|0
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|2
|0
|3.
|Граймль Лео
|2
|0
|4.
|Кара Эркан
|2
|0
|5.
|Шик Торстен
|1
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|7.
|Мург Томас
|1
|0
|8.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|9.
|Китагава Коя
|1
|0
|10.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|4
|0
|2.
|Рогель Жан
|1
|1
|3.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|4.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|5.
|Хагер Штефан
|2
|0
|6.
|Ридер Флориан
|2
|0
|7.
|Челич Неманя
|2
|0
|8.
|Шнегг Давид
|2
|0
|9.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|10.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|11.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|12.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|25% (6)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|Сваровски Тироль
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена
Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 14
|21
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|7.
|Хартберг
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 23
|11
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 20
|10
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|11.
|Альтах
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров