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Рапид Вена
 
Позже

Стадион:
Сваровски Тироль
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
6
Зоннляйтнер
Марио
30
Граймль
Лео
31
Ульманн
Максимилиан
8
Рицмайер
Марсель
13
Шик
Торстен
40
Ибрахимоглу
Мелих
48
Демир
Юсуф
42
Шустер
Лион
9
Фунтас
Таксиархис
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
4
Гугганиг
Давид
30
Бехоунек
Рафаэл
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
16
Ридер
Флориан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
22
Дедич
Златко
27
Йебоа
Келвин
Рапид Вена
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 5 (2) 0.5
2. Фунтас Таксиархис 4 0.4
3. Кнасмюлльнер Кристоф 4 0.4
4. Китагава Коя 3 0.3
5. Шик Торстен 2 0.2
6. Мург Томас 2 0.2
7. Аразе Кельвин 2 0.2
8. Рицмайер Марсель 1 0.1
9. Демир Юсуф 1 0.1
10. Ульманн Максимилиан 0 0
11. Любичич Деян 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.3
2. Фредериксен Николай 3 0.3
3. Йебоа Келвин 2 0.2
4. Ансельм Тобиас 2 0.2
5. Шнегг Давид 1 0.1
6. Гугганиг Давид 1 0.1
7. Смит Ренни 1 0.1
8. Ридер Флориан 1 0.1
9. Кох Фабиан 0 0
10. Пецос Атанасиос 0 0
11. Челич Неманя 0 0
12. Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 2 0
3. Граймль Лео 2 0
4. Кара Эркан 2 0
5. Шик Торстен 1 0
6. Фунтас Таксиархис 1 0
7. Мург Томас 1 0
8. Ульманн Максимилиан 1 0
9. Китагава Коя 1 0
10. Аразе Кельвин 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 4 0
2. Рогель Жан 1 1
3. Пецос Атанасиос 2 0
4. Освальд Фердинанд 2 0
5. Хагер Штефан 2 0
6. Ридер Флориан 2 0
7. Челич Неманя 2 0
8. Шнегг Давид 2 0
9. Прантер Беньямин 1 0
10. Бехоунек Рафаэл 1 0
11. Бучачер Флориан 1 0
12. Фредериксен Николай 1 0
13. Нашбергер Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 25% (6) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7)
 Сваровски Тироль 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена
Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:2 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
3. Штурм Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
4. Рапид Вена Заявка 10 6 3 1 25 - 14 21
5. Санкт-Пёльтен Заявка 11 4 3 4 23 - 20 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
7. Хартберг Заявка 11 2 5 4 13 - 23 11
8. Вольфсбергер Заявка 9 3 1 5 16 - 20 10
9. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
10. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
11. Альтах Заявка 11 2 2 7 11 - 26 8
12. Адмира Заявка 11 2 1 8 12 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Штурм Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10. Альтах Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Сваровски Тироль
1.68
4.52
4.71
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.50 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.45 4.45
  1.68 4.52 4.71

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 6.10 1.12 5.20 1.16 2.75 1.38 2.37 1.65 2.02 1.79 1.74 1.99 1.47 2.75 1.30 3.20 1.14 4.80 1.11 5.40 1.03 9.60 1.03 10.00
5.85 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.32 1.61 1.83 2.08 1.47 2.68 1.33 3.20 1.14 5.00 1.10 5.50 1.02 9.20
6.55 1.13 3.09 1.40 2.74 1.50 2.44 1.60 2.06 1.82 1.85 2.05 1.66 2.31 1.49 2.75 1.35 3.36 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.40 1.72 2.10 1.29 3.35
4.30 1.22 2.83 1.43 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
3.63 1.32 3.06 1.41 2.14 1.76 1.79 2.12 1.55 2.56 1.33 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.28 1.59 1.69 2.08 1.41 2.90
5.70 1.14 4.20 1.23 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
2.41 1.52
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