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  3. Австрия
Рапид Вена
0:3
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
0:1
5' Гол
Шнегг Давид
0:2
29' Гол
Пецос Атанасиос
32' Желтая карточка
Пецос Атанасиос
37' Желтая карточка
Ибрахимоглу Мелих
42' Желтая карточка
Шустер Лион
49' Желтая карточка
Ридер Флориан
49' Красная карточка
Стойкович Филип
59' Желтая карточка
Смит Ренни
70' Желтая карточка
Гугганиг Давид
80' Желтая карточка
Шик Торстен
0:3
90' Гол
Фредериксен Николай
90' Желтая карточка
Йебоа Келвин
90'+5
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
6
Зоннляйтнер
Марио
30
Граймль
Лео
31
Ульманн
Максимилиан
42
Шустер
Лион
40
Ибрахимоглу
Мелих
13
Шик
Торстен
48
Демир
Юсуф
8
Рицмайер
Марсель
9
Фунтас
Таксиархис
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
27
Йебоа
Келвин
22
Дедич
Златко
Рапид Вена
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 5 (2) 0.45
2. Фунтас Таксиархис 4 0.36
3. Кнасмюлльнер Кристоф 4 0.36
4. Китагава Коя 3 0.27
5. Шик Торстен 2 0.18
6. Мург Томас 2 0.18
7. Аразе Кельвин 2 0.18
8. Рицмайер Марсель 1 0.09
9. Демир Юсуф 1 0.09
10. Ульманн Максимилиан 0 0
11. Любичич Деян 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.27
2. Фредериксен Николай 3 0.27
3. Шнегг Давид 2 0.18
4. Йебоа Келвин 2 0.18
5. Ансельм Тобиас 2 0.18
6. Пецос Атанасиос 1 0.09
7. Ридер Флориан 1 0.09
8. Гугганиг Давид 1 0.09
9. Смит Ренни 1 0.09
10. Кох Фабиан 0 0
11. Челич Неманя 0 0
12. Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 2 1
3. Шик Торстен 2 0
4. Граймль Лео 2 0
5. Кара Эркан 2 0
6. Фунтас Таксиархис 1 0
7. Мург Томас 1 0
8. Ульманн Максимилиан 1 0
9. Китагава Коя 1 0
10. Аразе Кельвин 1 0
11. Шустер Лион 1 0
12. Ибрахимоглу Мелих 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Пецос Атанасиос 3 0
3. Ридер Флориан 3 0
4. Рогель Жан 1 1
5. Освальд Фердинанд 2 0
6. Хагер Штефан 2 0
7. Челич Неманя 2 0
8. Шнегг Давид 2 0
9. Прантер Беньямин 1 0
10. Бехоунек Рафаэл 1 0
11. Смит Ренни 1 0
12. Бучачер Флориан 1 0
13. Фредериксен Николай 1 0
14. Нашбергер Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 25% (6) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 8.33% (2) 29.17% (7)
 Сваровски Тироль 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена
Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 0:2 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
3. Штурм Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
4. Рапид Вена Заявка 11 6 3 2 25 - 17 21
5. Сваровски Тироль Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
6. Санкт-Пёльтен Заявка 11 4 3 4 23 - 20 15
7. Вольфсбергер Заявка 10 4 1 5 19 - 22 13
8. Хартберг Заявка 11 2 5 4 13 - 23 11
9. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
10. Аустрия Вена Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Альтах Заявка 11 2 2 7 11 - 26 8
12. Адмира Заявка 11 2 1 8 12 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
3. Штурм Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Альтах Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 45.00 9.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.45 4.45
  8.55 5.63 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.01 5.55 1.12 5.20 1.16 2.75 1.38 2.37 1.65 2.02 1.79 1.37 2.90 1.47 2.75 1.08 7.00 1.14 4.80 1.20 4.20 1.03 9.60 1.03 10.00
5.85 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.32 1.61 1.83 2.08 1.47 2.68 1.33 3.20 1.14 5.00 1.10 5.50 1.02 9.20
6.55 1.13 7.22 1.11 1.83 2.03 2.44 1.60 2.06 1.82 2.56 1.55 2.22 1.71 1.88 2.00 1.63 2.35 1.49 2.71 1.83 2.05 1.60 2.43 1.48 2.76 1.16 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.90 1.23 2.75 1.40 1.62 2.20 1.29 3.35 1.17 4.70
4.30 1.22 2.83 1.43 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
3.63 1.32 3.06 1.41 2.14 1.76 1.79 2.12 3.09 1.40 2.45 1.59 1.85 2.02 1.77 2.12 1.48 2.77 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.28 1.59 1.69 2.08 1.41 2.90
5.70 1.14 4.20 1.23 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.57
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.41 1.52
Где смотреть матч Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль онлайн

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