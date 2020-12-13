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Вольфсбергер
 
Позже

Стадион:
Аустрия Вена
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
5
Перич
Штефан
4
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
10
Линдль
Михаэль
19
Шпранглер
Свен
9
Йовелич
Деян
11
Визингер
Дарио
1
Пенц
Патрик
46
Хандль
Йоханнес
8
Цвиршиц
Штефан
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
39
Тейгль
Георг
77
Джукич
Александар
10
Грюнвальд
Александр
11
Пихлер
Бенедикт
26
Тургеман
Алон
14
Моншайн
Кристоф
Вольфсбергер
4-4-2
Аустрия Вена
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 4 0.44
2. Визингер Дарио 3 0.33
3. Линдль Михаэль 2 (2) 0.22
4. Баумгартнер Доминик 2 0.22
5. Перец Элиэль 2 0.22
6. Дьенг Шейку 1 0.11
7. Тафернер Маттойс 1 0.11
8. Верницниг Кристофер 0 0
9. Шерцер Йонатан 0 0
10. Лочошвили Лука 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 3 (2) 0.3
2. Виммер Патрик 2 0.2
3. Пихлер Бенедикт 2 0.2
4. Саркария Манприт 1 0.1
5. Джукич Александар 1 0.1
6. Мадль Михаэль 0 0
7. Зуттнер Маркус 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Линдль Михаэль 2 0
3. Шерцер Йонатан 2 0
4. Ляйтгеб Марио 1 0
5. Рнич Неманья 1 0
6. Верницниг Кристофер 1 0
7. Новак Михаэль 1 0
8. Баумгартнер Доминик 1 0
9. Шпранглер Свен 1 0
10. Йовелич Деян 1 0
11. Перец Элиэль 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 1 1
2. Тейгль Георг 2 0
3. Цвиршиц Штефан 2 0
4. Палмер-Браун Эрик 2 0
5. Хан Нильс 2 0
6. Фитц Доминик 0 1
7. Сакс Максимилиан 1 0
8. Марчинко Кристоф 1 0
9. Хандль Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 13.33% (2) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Аустрия Вена 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид
Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен
Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 10 7 2 1 22 - 6 23
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 10 7 1 2 34 - 11 22
3. Штурм Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
4. Рапид Вена Заявка 10 6 3 1 25 - 14 21
5. Санкт-Пёльтен Заявка 11 4 3 4 23 - 20 15
6. Сваровски Тироль Заявка 10 4 2 4 14 - 14 14
7. Хартберг Заявка 11 2 5 4 13 - 23 11
8. Вольфсбергер Заявка 9 3 1 5 16 - 20 10
9. Аустрия Вена Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
10. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
11. Альтах Заявка 11 2 2 7 11 - 26 8
12. Адмира Заявка 11 2 1 8 12 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Штурм Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 4 3 0 1 17 - 5 9
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 4 0 1 3 7 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10. Альтах Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Вена
2.01
3.74
3.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.70 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.74 3.52

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аустрия Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «Аустрия Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
17.00 0.00 11.50 1.02 4.30 1.18 3.65 1.25 2.25 1.65 2.01 1.75 1.83 1.97 1.51 2.45 1.27 3.85 1.20 4.30 1.06 7.70 1.06 8.30 1.01 13.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.40 1.19 3.52 1.30 2.29 1.69 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.60 1.52 2.37 1.20 4.20
3.38 1.32 2.31 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.94 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.39
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
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