Вольфсбергер
Позже
Стадион: Лавантталь Арена
Аустрия Вена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|4
|0.44
|2.
|Визингер Дарио
|3
|0.33
|3.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.22
|4.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.22
|5.
|Перец Элиэль
|2
|0.22
|6.
|Дьенг Шейку
|1
|0.11
|7.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.11
|8.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|9.
|Шерцер Йонатан
|0
|0
|10.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.3
|2.
|Виммер Патрик
|2
|0.2
|3.
|Пихлер Бенедикт
|2
|0.2
|4.
|Саркария Манприт
|1
|0.1
|5.
|Джукич Александар
|1
|0.1
|6.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|7.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|3.
|Шерцер Йонатан
|2
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|5.
|Рнич Неманья
|1
|0
|6.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|7.
|Новак Михаэль
|1
|0
|8.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|9.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|10.
|Йовелич Деян
|1
|0
|11.
|Перец Элиэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|1
|1
|2.
|Тейгль Георг
|2
|0
|3.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|4.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|5.
|Хан Нильс
|2
|0
|6.
|Фитц Доминик
|0
|1
|7.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|8.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|9.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Аустрия Вена
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид
Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен
Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Аустрия Вена: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена Кубок ОеФБ Самсунг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 6
|23
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|34 - 11
|22
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 14
|21
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 14
|14
|7.
|Хартберг
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 23
|11
|8.
|Вольфсбергер
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 20
|10
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|10.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|11.
|Альтах
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 5
|9
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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