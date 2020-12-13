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  3. Германия
Аугсбург
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Сердар Суат
45' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
45' Желтая карточка
Сане Салиф
45'+10
1
Гикевич
Рафал
32
Фрамбергер
Рафаэль
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
2
Гумни
Роберт
25
Груэсо
Карлос
8
Хедира
Рани
20
Калиджиури
Даниэль
33
Стробл
Тобиас
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
1
Ферман
Ральф
17
Стамбули
Бенжамен
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
16
Бурджеллаб
Нассим
6
Маскарель
Омар
8
Сердар
Суат
28
Шёпф
Алессандро
7
Ют
Марк
9
Раман
Бенито
Аугсбург
4-2-3-1
Шальке 04
4-3-3

Ход матча

19'
 
Боздоган Джан
Ют Марк
32'
Сердар Суат
1:0
45'
Нидерлехнер Флориан
 
45'
 
Сане Салиф

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.36
2. Варгас Рубен 3 0.27
3. Хан Андре 3 0.27
4. Грегорич Михаэль 1 0.09
5. Удуохаи Феликс 1 0.09
6. Финнбогасон Альфред 0 0
7. Нидерлехнер Флориан 0 0
8. Фрамбергер Рафаэль 0 0
9. Иаго Лопес 0 0
10. Рихтер Марко 0 0
11. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.18
2. Раман Бенито 1 0.09
3. Пасьенса Гонсало 1 0.09
4. Тиау Малик 1 0.09
5. Маскарель Омар 0 0
6. Арит Амин 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 4 0
2. Фрамбергер Рафаэль 2 1
3. Калиджиури Даниэль 2 0
4. Хедира Рани 2 0
5. Гумни Роберт 2 0
6. Варгас Рубен 2 0
7. Грегорич Михаэль 1 0
8. Хан Андре 1 0
9. Стробл Тобиас 1 0
10. Иаго Лопес 1 0
11. Груэсо Карлос 1 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
13. Удуохаи Феликс 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 3 1
2. Ют Марк 3 0
3. Стамбули Бенжамен 2 0
4. Сане Салиф 2 0
5. Маскарель Омар 2 0
6. Пасьенса Гонсало 2 0
7. Ибишевич Ведад 1 0
8. Настасич Матия 1 0
9. Скрибски Стивен 1 0
10. Бенталеб Набиль 1 0
11. Арит Амин 1 0
12. Людевиг Килиан 1 0
13. Бурджеллаб Нассим 1 0
14. Тиау Малик 1 0
15. Matthew Hoppe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 0 0 33.33% (4) 16.67% (2) 0 50% (6)
 Шальке 04 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта
Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург Унтерахинг 0:0 Аугсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04
Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Шальке 04 0:3 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига
Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Аугсбург Бундеслига Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
2. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
3. Байер Л Заявка 10 6 4 0 19 - 9 22
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 23 - 15 17
7. Штуттгарт Заявка 11 4 5 2 24 - 17 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 5 2 20 - 17 17
9. Аугсбург 1:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
10. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 3 4 18 - 17 12
12. Герта Заявка 11 3 3 5 19 - 20 12
13. Вердер Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 11 1 2 8 12 - 25 5
18. Шальке 04 0:1 Заявка 11 0 3 8 6 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Аугсбург 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Байер Л Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Шальке 04 0:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Хоффенхайм Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Аугсбург 1:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
18. Шальке 04 0:1 Заявка 6 0 1 5 3 - 22 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Аугсбург 67.8% (103)
X 21.1% (32)
Шальке 04 11.2% (17)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Шальке 04
2.20
4.90
7.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.20 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.90 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.76 3.42
  1.42 4.74 7.77

Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.09 9.10 1.05 5.55 1.14 3.10 1.38 2.20 1.66 1.82 2.06 1.60 2.44 1.16 5.10 1.19 4.70 1.04 10.00 1.02 9.60 1.02 13.00 0.00 17.00
12.00 1.04 10.25 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.03 1.87 1.57 2.44 1.40 3.00 1.17 5.10 1.14 5.75 1.05 10.75
2.47 1.55 2.15 1.74 1.83 2.05 2.89 1.42 2.31 1.64 2.01 1.88 1.66 2.27 1.47 2.69 1.39 3.17 1.15 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 2.02 1.76 1.16 5.10 1.16 5.70 1.02 13.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.15 5.35 1.11 6.45
1.78 2.11 1.47 2.74 1.17 5.12 1.46 2.78 1.32 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.73 2.03 1.35 3.35
4.20 1.23 2.91 1.41 1.75 2.08 1.32 3.38 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 2.20
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.25 1.36
Где смотреть матч Аугсбург 1:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Шальке 04

Исход игры
Аугсбург
67.8% (103)
Ничья
21.1% (32)
Шальке 04
11.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
73.15% (109)
Нет
26.85% (40)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
37.5% (57)
1:1 Ничья
17.8% (27)
1:0 Аугсбург
15.1% (23)
2:0 Аугсбург
7.2% (11)
1:2 Шальке 04
6.6% (10)
3:1 Аугсбург
5.9% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Шальке 04
1.3% (2)
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