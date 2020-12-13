1:0
32' Гол в свои воротаСердар Суат
45' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
45' Желтая карточкаСане Салиф
16
Варгас
Рубен
26
Сане
Салиф
7
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
-
44 Бериша ДионПолузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
35 Чан Сеон-ХунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Tim Civeja
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
19'
32'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0.36
|2.
|Варгас Рубен
|3
|0.27
|3.
|Хан Андре
|3
|0.27
|4.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.09
|5.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.09
|6.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|7.
|Нидерлехнер Флориан
|0
|0
|8.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|9.
|Иаго Лопес
|0
|0
|10.
|Рихтер Марко
|0
|0
|11.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|2
|0.18
|2.
|Раман Бенито
|1
|0.09
|3.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.09
|4.
|Тиау Малик
|1
|0.09
|5.
|Маскарель Омар
|0
|0
|6.
|Арит Амин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|2
|1
|3.
|Калиджиури Даниэль
|2
|0
|4.
|Хедира Рани
|2
|0
|5.
|Гумни Роберт
|2
|0
|6.
|Варгас Рубен
|2
|0
|7.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|8.
|Хан Андре
|1
|0
|9.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|10.
|Иаго Лопес
|1
|0
|11.
|Груэсо Карлос
|1
|0
|12.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|13.
|Удуохаи Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|3
|1
|2.
|Ют Марк
|3
|0
|3.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|4.
|Сане Салиф
|2
|0
|5.
|Маскарель Омар
|2
|0
|6.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|7.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|8.
|Настасич Матия
|1
|0
|9.
|Скрибски Стивен
|1
|0
|10.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|11.
|Арит Амин
|1
|0
|12.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|13.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|14.
|Тиау Малик
|1
|0
|15.
|Matthew Hoppe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|0
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|50% (6)
|Шальке 04
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта
Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург Унтерахинг 0:0 Аугсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =3 -12Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04
Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Аугсбург Бундеслига Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|35 - 17
|24
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|19 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|23 - 15
|17
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|24 - 17
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 17
|17
|9.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 25
|5
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|6 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|8.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 22
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аугсбург» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аугсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аугсбург» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аугсбург 1:0 Шальке 04
Исход игры
Аугсбург
67.8% (103)
Ничья
21.1% (32)
Шальке 04
11.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
55.03% (82)
Меньше
44.97% (67)
Обе команды забьют
Да
73.15% (109)
Нет
26.85% (40)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
37.5% (57)
1:1 Ничья
17.8% (27)
1:0 Аугсбург
15.1% (23)
2:0 Аугсбург
7.2% (11)
1:2 Шальке 04
6.6% (10)
3:1 Аугсбург
5.9% (9)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Шальке 04
1.3% (2)
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