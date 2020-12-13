Ред Булл Зальцбург
3:1
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
ЛАСК
16' Желтая карточкаВизингер Филип
23' Желтая карточкаРамальо Андре
0:1
28' ГолЭггештайн Йоханнес
49' Желтая карточкаГрубер Андреас
1:1
54' ГолДака Пэтсон
2:1
62' ГолБериша Мергим
63' Желтая карточкаМихорль Петер
70' Желтая карточкаКамара Мохамед VII
78' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
82' Желтая карточкаФалльци Альберт
84' Желтая карточкаГойгингер Томас
3:1
90' ГолМвепу Энок
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
16'
23'
28'
49'
54'
1:1
62'
2:1
63'
82'
84'
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Койта Секу
|10 (1)
|0.91
|2.
|Дака Пэтсон
|7
|0.64
|3.
|Бериша Мергим
|6
|0.55
|4.
|Собослаи Доминик
|4 (3)
|0.36
|5.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.36
|6.
|Адейеми Карим
|1
|0.09
|7.
|Фалльци Альберт
|1
|0.09
|8.
|Онгене Жером
|1
|0.09
|9.
|Мвепу Энок
|1
|0.09
|10.
|Кристенсен Расмус
|1
|0.09
|11.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|12.
|Юнузович Златко
|0
|0
|13.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|14.
|Окугава Масая
|0
|0
|15.
|Шушич Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.55
|2.
|Грубер Андреас
|2
|0.18
|3.
|Траунер Гернот
|2
|0.18
|4.
|Гойгингер Томас
|2
|0.18
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.18
|6.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.18
|7.
|Гргич Лукас
|2
|0.18
|8.
|Балик Гусейн
|2
|0.18
|9.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.09
|10.
|Филипович Петар
|1
|0.09
|11.
|Райтер Доминик
|1
|0.09
|12.
|Михорль Петер
|0
|0
|13.
|Андраде Андреас
|0
|0
|14.
|Холланд Джеймс
|0
|0
|15.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|5
|0
|2.
|Фалльци Альберт
|4
|0
|3.
|Рамальо Андре
|1
|1
|4.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|5.
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|6.
|Окафор Ноа
|2
|0
|7.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|4
|0
|2.
|Михорль Петер
|3
|0
|3.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|4.
|Траунер Гернот
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|9.
|Шлагер Александер
|1
|0
|10.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|11.
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|12.
|Рагуц Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|30.56% (11)
|ЛАСК
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург
Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига ЛАСК 3:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Кубок Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|37 - 12
|25
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|3.
|Штурм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|6.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|7.
|Вольфсбергер
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|19 - 22
|13
|8.
|Хартберг
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 23
|11
|9.
|Рид
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 27
|10
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|11.
|Альтах
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|11 - 26
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 6
|12
|3.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|4.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Адмира
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Штурм
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|3.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Рапид Вена
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 10
|10
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Альтах
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|11.
|Рид
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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