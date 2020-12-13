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Ред Булл Зальцбург
3:1
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
16' Желтая карточка
Визингер Филип
23' Желтая карточка
Рамальо Андре
0:1
28' Гол
Эггештайн Йоханнес
49' Желтая карточка
Грубер Андреас
1:1
54' Гол
Дака Пэтсон
2:1
62' Гол
Бериша Мергим
63' Желтая карточка
Михорль Петер
70' Желтая карточка
Камара Мохамед VII
78' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
82' Желтая карточка
Фалльци Альберт
84' Желтая карточка
Гойгингер Томас
3:1
90' Гол
Мвепу Энок
90'+5
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
19
Камара
Мохамед
VII
16
Юнузович
Златко
14
Собослаи
Доминик
20
Дака
Пэтсон
8
Бериша
Мергим
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Койта Секу 10 (1) 0.91
2. Дака Пэтсон 7 0.64
3. Бериша Мергим 6 0.55
4. Собослаи Доминик 4 (3) 0.36
5. Окафор Ноа 4 (1) 0.36
6. Адейеми Карим 1 0.09
7. Фалльци Альберт 1 0.09
8. Онгене Жером 1 0.09
9. Мвепу Энок 1 0.09
10. Кристенсен Расмус 1 0.09
11. Ашимеру Маджид 0 0
12. Юнузович Златко 0 0
13. Ульмер Андреас 0 0
14. Окугава Масая 0 0
15. Шушич Лука 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 6 0.55
2. Грубер Андреас 2 0.18
3. Траунер Гернот 2 0.18
4. Гойгингер Томас 2 0.18
5. Ранфтль Райнхольд 2 0.18
6. Рагуц Марко 2 (2) 0.18
7. Гргич Лукас 2 0.18
8. Балик Гусейн 2 0.18
9. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.09
10. Филипович Петар 1 0.09
11. Райтер Доминик 1 0.09
12. Михорль Петер 0 0
13. Андраде Андреас 0 0
14. Холланд Джеймс 0 0
15. Мадсен Мадс Эмиль 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 5 0
2. Фалльци Альберт 4 0
3. Рамальо Андре 1 1
4. Фаркаш Патрик 2 0
5. Ашимеру Маджид 2 0
6. Окафор Ноа 2 0
7. Кристенсен Расмус 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 4 0
2. Михорль Петер 3 0
3. Холланд Джеймс 2 0
4. Траунер Гернот 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Рамсебнер Кристиан 0 1
9. Шлагер Александер 1 0
10. Гойгингер Томас 1 0
11. Мадсен Мадс Эмиль 1 0
12. Рагуц Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 11.11% (4) 13.89% (5) 11.11% (4) 16.67% (6) 16.67% (6) 30.56% (11)
 ЛАСК 4.35% (1) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург
Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах
ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК Кубок Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига ЛАСК 3:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Кубок Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 11 8 1 2 37 - 12 25
2. ЛАСК Заявка 11 7 2 2 23 - 9 23
3. Штурм Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
4. Рапид Вена Заявка 11 6 3 2 25 - 17 21
5. Сваровски Тироль Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
6. Санкт-Пёльтен Заявка 11 4 3 4 23 - 20 15
7. Вольфсбергер Заявка 10 4 1 5 19 - 22 13
8. Хартберг Заявка 11 2 5 4 13 - 23 11
9. Рид Заявка 11 3 1 7 14 - 27 10
10. Аустрия Вена Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Альтах Заявка 11 2 2 7 11 - 26 8
12. Адмира Заявка 11 2 1 8 12 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 5 4 0 1 20 - 6 12
3. Рапид Вена Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
4. Штурм Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
7. Адмира Заявка 5 2 0 3 7 - 12 6
8. Хартберг Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 5 1 2 2 5 - 10 5
10. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
11. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Вольфсбергер Заявка 5 1 1 3 10 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Штурм Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
3. Санкт-Пёльтен Заявка 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Рапид Вена Заявка 5 3 1 1 13 - 10 10
5. Вольфсбергер Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
8. ЛАСК Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Альтах Заявка 5 1 0 4 6 - 15 3
11. Рид Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.80 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 5.90 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.50 4.60
  1.21 5.58 23.75

Самый высокий коэффициент на матч «Ред Булл Зальцбург» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ред Булл Зальцбург» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.01 8.20 1.05 5.00 1.15 4.00 1.22 2.30 1.62 1.97 1.83 1.95 1.80 1.44 2.70 1.15 5.00 1.15 5.00 1.03 10.00 1.04 9.50 1.03 10.00
5.60 1.10 4.85 1.15 2.82 1.41 2.24 1.65 1.79 2.13 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.25 1.09 5.75 1.02 9.30
7.13 1.12 3.44 1.31 3.50 1.30 2.63 1.49 2.32 1.64 2.01 1.87 1.72 2.17 1.72 2.20 1.42 2.92 2.10 1.79 1.66 2.28 1.46 2.75 1.31 3.48 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 2.80 1.41 1.62 2.20 1.30 3.45 1.07 7.50
4.20 1.23 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
2.36 1.60 1.95 1.91 1.50 2.63 1.32 3.34 1.32 3.45 1.17 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.85 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
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