Сталь Мелец
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Stadion Stali Mielec
Лех
1:0
27' ГолПрокич Андрея
52' Желтая карточкаЖиро Матеуш
61' Желтая карточкаКравец Василий
96
Дадок
Роберт
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Томчук ПавелНападающий
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
27'
52'
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доманьски Мацей
|3 (1)
|0.23
|2.
|Мак Матеуш
|3
|0.23
|3.
|Прокич Андрея
|2
|0.15
|4.
|Гетингер Крыстян
|1
|0.08
|5.
|Томчук Павел
|1
|0.08
|6.
|Форселль Петтери
|1
|0.08
|7.
|Флис Марцин
|1
|0.08
|8.
|Томашевич Гжегож
|1
|0.08
|9.
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0.08
|10.
|Косцельны Камиль
|0
|0
|11.
|Дадок Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.58
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.33
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.33
|4.
|Тиба Педру
|1
|0.08
|5.
|Каминьски Якуб
|1
|0.08
|6.
|Рогне Томас
|1
|0.08
|7.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.08
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.08
|9.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.08
|10.
|Червински Алан
|0
|0
|11.
|Шатка Любомир
|0
|0
|12.
|Скурась Михал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матрас Матеуш
|3
|0
|2.
|Флис Марцин
|3
|0
|3.
|Жиро Матеуш
|3
|0
|4.
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|5.
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|6.
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|7.
|Стасик Шимон
|2
|0
|8.
|Форселль Петтери
|1
|0
|9.
|Мак Матеуш
|1
|0
|10.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|11.
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|12.
|Дадок Роберт
|1
|0
|13.
|Вробель Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|2
|0
|2.
|Кравец Василий
|2
|0
|3.
|Модер Якуб
|2
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Тиба Педру
|1
|0
|6.
|Шатка Любомир
|1
|0
|7.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|8.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|9.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|10.
|Скурась Михал
|1
|0
|11.
|Мухар Карло
|1
|0
|12.
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|13.
|Каминьски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сталь Мелец
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|Лех
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +6 =3 -11Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры
Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех
Последние игры между собой
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лех: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 12
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 8
|22
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|10.
|Лех
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|22 - 17
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Сталь Мелец
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|15.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|0:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Сталь Мелец
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|12.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|11.
|Лех
|0:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Сталь Мелец
|1:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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