  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Сталь Мелец
1:1
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
1:0
28' Гол
Прокич Андрея
53' Желтая карточка
Жиро Матеуш
63' Желтая карточка
Кравец Василий
79' Желтая карточка
Чорбаджийски Божидар
1:1
88' Гол
Тиба Педру
90' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
90' Желтая карточка
Мархвиньски Филип
90'+7
1
Глива
Михал
14
Косцельны
Камиль
5
Жиро
Матеуш
4
Чорбаджийски
Божидар
6
Флис
Марцин
23
Гетингер
Крыстян
96
Дадок
Роберт
20
Томашевич
Гжегож
7
Доманьски
Мацей
9
Прокич
Андрея
99
Зьявиньски
Лукаш
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
3
Кравец
Василий
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
27
Пухач
Тымотеуш
10
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Сталь Мелец
5-4-1
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 3 (1) 0.23
2. Мак Матеуш 3 0.23
3. Прокич Андрея 2 0.15
4. Гетингер Крыстян 1 0.08
5. Томчук Павел 1 0.08
6. Форселль Петтери 1 0.08
7. Флис Марцин 1 0.08
8. Томашевич Гжегож 1 0.08
9. Зьявиньски Лукаш 1 0.08
10. Косцельны Камиль 0 0
11. Дадок Роберт 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.58
2. Модер Якуб 4 (3) 0.33
3. Рамирес Даниэль 4 0.33
4. Тиба Педру 2 0.17
5. Каминьски Якуб 1 0.08
6. Рогне Томас 1 0.08
7. Аввад Мохаммад 1 0.08
8. Мархвиньски Филип 1 0.08
9. Качарава Ника 1 (1) 0.08
10. Червински Алан 0 0
11. Шатка Любомир 0 0
12. Соболь Хуберт 0 0
13. Скурась Михал 0 0

Карточки

Сталь Мелец
# Игрок      
1. Матрас Матеуш 3 0
2. Флис Марцин 3 0
3. Жиро Матеуш 3 0
4. Томашевич Гжегож 2 0
5. Гетингер Крыстян 2 0
6. Чорбаджийски Божидар 2 0
7. Зьявиньски Лукаш 2 0
8. Стасик Шимон 2 0
9. Форселль Петтери 1 0
10. Мак Матеуш 1 0
11. Косцельны Камиль 1 0
12. Дадок Роберт 1 0
13. Вробель Якуб 1 0
Лех
# Игрок      
1. Кравец Василий 3 0
2. Червински Алан 2 0
3. Црномаркович Джордже 2 0
4. Модер Якуб 2 0
5. Мархвиньски Филип 2 0
6. Исхак Микаэль 1 0
7. Тиба Педру 1 0
8. Шатка Любомир 1 0
9. Рамирес Даниэль 1 0
10. Пухач Тымотеуш 1 0
11. Скурась Михал 1 0
12. Мухар Карло 1 0
13. Каминьски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сталь Мелец 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Лех 9.09% (2) 4.55% (1) 27.27% (6) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Сталь Мелец Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец
Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры
Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех
Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лех: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сталь Мелец 1:3 Лех Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 13 9 2 2 21 - 12 29
2. Ракув 1:0 Заявка 13 8 3 2 25 - 13 27
3. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
4. Погонь Щецин Заявка 12 6 4 2 15 - 8 22
5. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Шлёнск Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
8. Лех Заявка 12 4 5 3 23 - 17 17
9. Ягеллония 0:1 Заявка 13 5 2 6 19 - 22 17
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 13 4 1 8 12 - 17 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
14. Висла Плоцк Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
15. Сталь Мелец Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 1:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
2. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония 0:1 Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
12. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Ракув 1:0 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
7. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
8. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
9. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
10. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
13. Ягеллония 0:1 Заявка 7 2 0 5 5 - 12 6
14. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Прокич Андрея бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Stali Mielec. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.00 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 3.25 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 6.75 4.95 1.43
  1.44 3.70 11.67

Самый высокий коэффициент на матч «Сталь Мелец» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сталь Мелец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сталь Мелец» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.50 1.02 12.00 1.01 2.25 1.60 4.10 1.21 1.22 4.00 1.99 1.81 1.76 2.06 1.02 11.00 1.32 3.20 1.03 10.00 1.10 6.20 1.03 10.00 1.02 11.50 1.01 12.00
5.05 1.12 4.25 1.19 2.54 1.49 2.03 1.79 1.68 2.31 1.35 3.20 1.25 3.78 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
2.05 1.83 1.67 2.25 1.30 3.50 1.21 4.40 1.64 2.32 1.43 2.85 1.23 4.15 1.43 2.86 1.34 3.28 1.35 3.21 1.26 4.10 1.10 7.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.50 1.49 1.50 2.48 1.25 3.80 1.04 9.00
2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68
2.17 1.70 1.79 2.07 1.39 3.02 1.26 3.79 1.34 3.31 1.18 4.91 1.23 4.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20
3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:1 Лех онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный