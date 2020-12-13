0:1
2' ГолДюссенн Ноэ
1:1
27' ГолФортуна Нуриу
50' Желтая карточкаЦимирот Гойко
2:1
85' ГолЯремчук Роман
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
16
Бодар
Арно
21
Фаи
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Фаи КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
Ход матча
2'
0:1
27'
1:1
50'
85'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|8 (1)
|0.5
|2.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.19
|3.
|Букари Осман
|2
|0.13
|4.
|Депуатр Лоран
|2
|0.13
|5.
|Пластун Игорь
|2
|0.13
|6.
|Кумс Свен
|1
|0.06
|7.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.06
|8.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.06
|9.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.06
|10.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.06
|11.
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|12.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.06
|13.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лестьенн Максим
|2
|0.13
|2.
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.13
|3.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.13
|4.
|Бастьен Самюэль
|2
|0.13
|5.
|Уларе Обби
|2
|0.13
|6.
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.13
|7.
|Раскин Николас
|1
|0.06
|8.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.06
|9.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.06
|10.
|Лайфис Константинос
|1
|0.06
|11.
|Бокади Мервей
|1
|0.06
|12.
|Бодар Арно
|1
|0.06
|13.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.06
|14.
|Мулека Джексон
|1
|0.06
|15.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|16.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|17.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|3
|1
|2.
|Кумс Свен
|2
|0
|3.
|Безус Роман
|2
|0
|4.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|5.
|Дорш Никлас
|2
|0
|6.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|7.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|8.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|9.
|Ботака Жордан
|1
|0
|10.
|Марре Сулейман
|1
|0
|11.
|Мохаммади Милад
|1
|0
|12.
|Яремчук Роман
|1
|0
|13.
|Овусу Элиша
|1
|0
|14.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|15.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|16.
|Букари Осман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|3
|1
|2.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Уларе Обби
|3
|0
|7.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|8.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|9.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|10.
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|11.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|12.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|13.
|Войвода Мергим
|1
|0
|14.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|15.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|Стандард
|5% (1)
|0
|25% (5)
|10% (2)
|15% (3)
|45% (9)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +5 =1 -14Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем
Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент
Стандард Последние 20 матчей: +7 =7 -6Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард
Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард
Последние игры между собой
Гент: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Стандард: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Гент 2:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:0 Гент Первый дивизион А Стандард 0:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Стандард Лига Про Стандард 0:3 Гент Лига Про Гент 4:1 Стандард Лига Про Гент 2:0 Стандард Лига Жюпиле Стандард 1:3 Гент Лига Жюпиле Гент 1:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 0:1 Гент Лига Жюпиле Стандард 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Стандард Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 11
|33
|2.
|Генк
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 21
|31
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|30 - 25
|28
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|26 - 20
|26
|7.
|Антверпен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 25
|25
|8.
|Стандард
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 16
|25
|9.
|Остенде
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 19
|22
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 24
|20
|12.
|Гент
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 26
|19
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|22 - 28
|18
|14.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 30
|16
|15.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|21 - 30
|15
|16.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 28
|15
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 26
|13
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|2.
|Генк
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 10
|17
|3.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|4.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|6.
|Антверпен
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|8.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 6
|13
|10.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|11.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|13 - 15
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 18
|8
|16.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|12 - 14
|6
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 5
|17
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Кортрейк
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|6.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|7.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|9.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|11.
|Андерлехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 15
|10
|12.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|14.
|Васланд-Беверен
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|15.
|Мехелен
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|9 - 21
|2
Победитель
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