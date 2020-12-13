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Гент
2:1
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
0:1
2' Гол
Дюссенн Ноэ
1:1
27' Гол
Фортуна Нуриу
50' Желтая карточка
Цимирот Гойко
2:1
85' Гол
Яремчук Роман
90'+5
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
25
Фортуна
Нуриу
14
Кастро-Монтес
Алессио
30
Дорш
Никлас
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
24
Кумс
Свен
15
Мохаммади
Милад
20
Букари
Осман
7
Яремчук
Роман
16
Бодар
Арно
34
Лайфис
Константинос
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
24
Николя
Гавори
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
28
Бастьен
Самюэль
21
Фаи
Коллинс
22
Лестьенн
Максим
23
Тапсоба
Абдул
Гент
3-5-2
Стандард
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 8 (1) 0.5
2. Дорш Никлас 3 (1) 0.19
3. Букари Осман 2 0.13
4. Депуатр Лоран 2 0.13
5. Пластун Игорь 2 0.13
6. Кумс Свен 1 0.06
7. Ньянгбо Догбол 1 0.06
8. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.06
9. Фортуна Нуриу 1 0.06
10. Кастро-Монтес Алессио 1 0.06
11. Самуаз Матисс 1 0.06
12. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.06
13. Мохаммади Милад 0 0
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лестьенн Максим 2 0.13
2. Амалла Селим 2 (1) 0.13
3. Дюссенн Ноэ 2 0.13
4. Бастьен Самюэль 2 0.13
5. Уларе Обби 2 0.13
6. Баликвиша Мишель-Анже 2 0.13
7. Раскин Николас 1 0.06
8. Николя Гавори 1 (1) 0.06
9. Авенатти Фелипе 1 0.06
10. Лайфис Константинос 1 0.06
11. Бокади Мервей 1 0.06
12. Бодар Арно 1 0.06
13. Баликвиша Вильям 1 0.06
14. Мулека Джексон 1 0.06
15. Фаи Коллинс 0 0
16. Чоп Дуйе 0 0
17. Карсела-Гонсалес Мехди 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 3 1
2. Кумс Свен 2 0
3. Безус Роман 2 0
4. Фортуна Нуриу 2 0
5. Дорш Никлас 2 0
6. Депуатр Лоран 1 0
7. Арсланаджич Дино 1 0
8. Кляйндинст Тим 1 0
9. Ботака Жордан 1 0
10. Марре Сулейман 1 0
11. Мохаммади Милад 1 0
12. Яремчук Роман 1 0
13. Овусу Элиша 1 0
14. Кастро-Монтес Алессио 1 0
15. Чакветадзе Георгий 1 0
16. Букари Осман 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 3 1
2. Фаи Коллинс 4 0
3. Раскин Николас 4 0
4. Николя Гавори 2 1
5. Шамир Эден 2 1
6. Уларе Обби 3 0
7. Дюссенн Ноэ 2 0
8. Цимирот Гойко 2 0
9. Лайфис Константинос 2 0
10. Тапсоба Абдул 2 0
11. Лестьенн Максим 1 0
12. Авенатти Фелипе 1 0
13. Войвода Мергим 1 0
14. Ванхесден Зиньо 1 0
15. Павлович Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 20.83% (5) 20.83% (5) 20.83% (5) 4.17% (1) 20.83% (5) 12.5% (3)
 Стандард 5% (1) 0 25% (5) 10% (2) 15% (3) 45% (9)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем
Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент
Стандард Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард
Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Стандард 1:1 Брюгге Шарлеруа 1:2 Стандард Стандард 3:1 Фехервар Стандард 2:2 Зульте-Варегем Стандард 2:1 Войводина Стандард 2:1 Кортрейк Стандард 2:0 Бала Таун АХ Лёвен 1:0 Стандард

Последние игры между собой

Гент: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Стандард: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Стандард 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:3 Гент Первый дивизион А Гент 1:2 Стандард Первый дивизион А
Гент 2:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:2 Гент Первый дивизион А Гент 1:3 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:0 Гент Первый дивизион А Стандард 0:0 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:1 Гент Лига Про Гент 1:0 Стандард Лига Про Стандард 0:3 Гент Лига Про Гент 4:1 Стандард Лига Про Гент 2:0 Стандард Лига Жюпиле Стандард 1:3 Гент Лига Жюпиле Гент 1:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 0:1 Гент Лига Жюпиле Стандард 2:3 Гент Лига Жюпиле Гент 0:1 Стандард Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 16 10 3 3 32 - 11 33
2. Генк Заявка 16 9 4 3 35 - 21 31
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
4. АХ Лёвен Заявка 16 8 4 4 30 - 25 28
5. Шарлеруа Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
6. Андерлехт Заявка 16 6 8 2 26 - 20 26
7. Антверпен Заявка 16 7 4 5 28 - 25 25
8. Стандард Заявка 16 6 7 3 20 - 16 25
9. Остенде Заявка 16 6 4 6 21 - 19 22
10. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
11. Кортрейк Заявка 16 5 5 6 21 - 24 20
12. Гент Заявка 16 6 1 9 24 - 26 19
13. Серкль Брюгге Заявка 16 6 0 10 22 - 28 18
14. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 16 4 4 8 21 - 30 16
15. Зульте-Варегем Заявка 15 4 3 8 21 - 30 15
16. Мехелен 0:0 Заявка 16 3 6 7 22 - 28 15
17. Мускрон-Перювельз Заявка 16 3 4 9 12 - 26 13
18. Сент-Трюйден Заявка 16 2 5 9 18 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
2. Генк Заявка 8 5 2 1 21 - 10 17
3. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
4. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
5. Андерлехт Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
6. Антверпен Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
7. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
8. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
9. Шарлеруа Заявка 8 4 1 3 10 - 6 13
10. Гент Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
11. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
12. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 13 - 15 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Мускрон-Перювельз Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
15. Кортрейк Заявка 8 2 2 4 14 - 18 8
16. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен 0:0 Заявка 8 1 3 4 12 - 14 6
18. Зульте-Варегем Заявка 8 1 2 5 10 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 8 5 2 1 19 - 5 17
2. Шарлеруа Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
3. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Кортрейк Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
5. АХ Лёвен Заявка 8 3 2 3 17 - 16 11
6. Стандард Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
7. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
8. Зульте-Варегем Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
9. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
11. Андерлехт Заявка 8 2 4 2 15 - 15 10
12. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
13. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
14. Васланд-Беверен 0:0 Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
15. Мехелен 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде Заявка 8 2 2 4 5 - 9 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 8 0 2 6 9 - 21 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Дюссенн Ноэ бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 1.90 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 1.95 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.50 3.10
  3.37 1.79 5.18

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 8.60 1.05 7.00 1.08 2.75 1.41 2.35 1.55 1.73 2.11 1.52 2.50 1.27 3.55 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.50 1.05 8.50 0.00 17.50
9.70 1.02 8.80 1.04 3.70 1.26 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 9.90
3.94 1.27 2.99 1.43 3.34 1.33 2.10 1.79 1.74 2.16 1.36 3.15 1.25 3.93 1.56 2.49 1.36 3.16 1.17 4.98 1.14 6.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.95 1.37 1.98 1.80 1.97 1.77 1.13 5.30 1.15 5.00
3.10 1.37 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75
3.15 1.40 2.59 1.54 2.03 1.87 1.62 2.39 1.82 2.04 1.50 2.61 1.19 4.57 1.13 5.64 1.33 3.29 1.20 4.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.30
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
Где смотреть матч Гент 2:1 Стандард онлайн

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