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  3. Дания
Оденсе
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Митьюлланд
0'
1:0
14' Гол
Moses Opondo
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Лунд Оливер
45' Желтая карточка
Джанус Драчманн
64'
27
Oliver
Christensen
4
Лаурсен
Райан
5
Ларсен
Каспер
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
20
Ayo
Simon
Okusun
8
Джанус
Драчманн
23
Клеве
Троэльс
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
25
Moses
Opondo
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
10
Феррейра
Эвандер
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
Оденсе
4-3-3
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

14'
Moses Opondo
(Emmanuel Sabbi)
1:0
45'
Лунд Оливер
 
45'
Джанус Драчманн
 
46'
Гудьонсен Свейнн
Джанус Драчманн
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.33
2. Emmanuel Sabbi 3 0.25
3. Томасен Йенс 2 0.17
4. Тверсков Йеппе 2 0.17
5. Лунд Оливер 1 0.08
6. Ayo Simon Okusun 1 0.08
7. Гудьонсен Свейнн 1 0.08
8. Moses Opondo 1 0.08
9. Миккель Хиллегард 1 0.08
10. Max Fenger 1 0.08
11. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
12. Шельвик Йорген 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 5 0.42
2. Дрейер Андерс 4 0.33
3. Каба Сори 3 0.25
4. Феррейра Эвандер 1 0.08
5. Святченко Эрик 1 0.08
6. Ониика Фрэнк 1 0.08
7. Краев Божидар 1 0.08
8. Брумадо Жуниор 1 0.08
9. Шольц Александр 1 (1) 0.08
10. Андерсон Микаэль 0 0
11. Дюр Николас 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Ayo Simon Okusun 3 0
2. Лунд Оливер 3 0
3. Emmanuel Sabbi 3 0
4. Лаурсен Райан 2 0
5. Лунд Марко 2 0
6. Гудьонсен Свейнн 2 0
7. Джейбали Иссам 0 1
8. Джанус Драчманн 1 0
9. Тверсков Йеппе 1 0
10. Ларсен Каспер 1 0
11. Шельвик Йорген 1 0
12. Трандарсон Арон-Элис 1 0
13. Томасен Йенс 1 0
14. Клеве Троэльс 1 0
15. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 2 0
2. Коолс Дион 2 0
3. Феррейра Эвандер 2 0
4. Каюсте Йенс 2 0
5. Брумадо Жуниор 2 0
6. Ониика Фрэнк 2 0
7. Паулиньо VI 2 0
8. Шольц Александр 1 0
9. Краев Божидар 1 0
10. Каба Сори 1 0
11. Мадсен Николас 1 0
12. Манджрекар Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5)
 Митьюлланд 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 5.56% (1) 27.78% (5) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск
Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг
Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Оденсе Кубок Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд 0:1 12 7 2 3 19 - 13 23
3. Орхус 12 6 3 3 23 - 16 21
4. Сённерйюск 12 6 3 3 21 - 16 21
5. Раннерс 12 6 1 5 20 - 12 19
6. Копенгаген 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг 12 5 4 3 15 - 15 19
8. Оденсе 1:0 12 5 2 5 17 - 18 17
9. Нордшелланн 12 4 4 4 21 - 16 16
10. Вайле 12 4 2 6 18 - 24 14
11. Хорсенс 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Оденсе 1:0 7 4 2 1 9 - 6 14
3. Митьюлланд 0:1 5 4 1 0 9 - 1 13
4. Нордшелланн 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
6. Орхус 6 4 0 2 15 - 8 12
7. Ольборг 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Копенгаген 6 3 1 2 9 - 10 10
3. Митьюлланд 0:1 7 3 1 3 10 - 12 10
4. Брондбю 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
9. Оденсе 1:0 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 6 0 0 6 8 - 19 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
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Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Митьюлланд
4.25
3.88
3.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.02 3.15 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.05 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.88 1.80

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.10 1.04 3.30 1.30 2.90 1.37 1.50 2.48 1.79 1.99 1.58 2.39 1.11 5.80 1.17 4.70 1.05 8.50 1.04 9.30 1.02 11.00 1.01 17.00
10.50 1.01 9.70 1.03 3.78 1.25 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.04 1.78 2.30 1.58 1.14 5.20 1.03 10.00 1.03 10.00
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 5.15 1.12 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.77 2.01 1.32 3.25
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Оденсе 1:0 Митьюлланд онлайн

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