Оденсе
1:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 300
Митьюлланд
1:0
14' ГолMoses Opondo
45' Undefined phrase: football_event_Лунд Оливер
45' Желтая карточкаДжанус Драчманн
64' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
1:1
67' ГолКаба Сори
84' Желтая карточкаИсаксен Густав
90' Желтая карточкаMoses Opondo
24
Лунд
Марко
25
Moses
Opondo
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Moses OpondoНападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
1:0
45'
45'
64'
67'
1:1
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.33
|2.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0.25
|3.
|Томасен Йенс
|2
|0.17
|4.
|Тверсков Йеппе
|2
|0.17
|5.
|Лунд Оливер
|1
|0.08
|6.
|Ayo Simon Okusun
|1
|0.08
|7.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.08
|8.
|Moses Opondo
|1
|0.08
|9.
|Миккель Хиллегард
|1
|0.08
|10.
|Max Fenger
|1
|0.08
|11.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|12.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|5
|0.42
|2.
|Каба Сори
|4
|0.33
|3.
|Дрейер Андерс
|4
|0.33
|4.
|Феррейра Эвандер
|1
|0.08
|5.
|Святченко Эрик
|1
|0.08
|6.
|Ониика Фрэнк
|1
|0.08
|7.
|Краев Божидар
|1
|0.08
|8.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.08
|9.
|Шольц Александр
|1 (1)
|0.08
|10.
|Андерсон Микаэль
|0
|0
|11.
|Дюр Николас
|0
|0
|12.
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ayo Simon Okusun
|3
|0
|2.
|Лунд Оливер
|3
|0
|3.
|Emmanuel Sabbi
|3
|0
|4.
|Лаурсен Райан
|2
|0
|5.
|Лунд Марко
|2
|0
|6.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|7.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|8.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|9.
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|10.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|11.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|12.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|13.
|Томасен Йенс
|1
|0
|14.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|15.
|Moses Opondo
|1
|0
|16.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Святченко Эрик
|2
|0
|2.
|Коолс Дион
|2
|0
|3.
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|4.
|Каюсте Йенс
|2
|0
|5.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|7.
|Паулиньо VI
|2
|0
|8.
|Шольц Александр
|1
|0
|9.
|Краев Божидар
|1
|0
|10.
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|11.
|Каба Сори
|1
|0
|12.
|Мадсен Николас
|1
|0
|13.
|Исаксен Густав
|1
|0
|14.
|Манджрекар Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|Митьюлланд
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск
Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг
Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Оденсе Кубок Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|12
|8
|0
|4
|24 - 18
|24
|2.
|Митьюлланд
|12
|7
|3
|2
|20 - 13
|24
|3.
|Орхус
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|4.
|Сённерйюск
|12
|6
|3
|3
|21 - 16
|21
|5.
|Раннерс
|12
|6
|1
|5
|20 - 12
|19
|6.
|Копенгаген
|12
|6
|1
|5
|21 - 20
|19
|7.
|Ольборг
|12
|5
|4
|3
|15 - 15
|19
|8.
|Нордшелланн
|12
|4
|4
|4
|21 - 16
|16
|9.
|Оденсе
|12
|4
|3
|5
|17 - 19
|15
|10.
|Вайле
|12
|4
|2
|6
|18 - 24
|14
|11.
|Хорсенс
|12
|1
|3
|8
|9 - 22
|6
|12.
|Люнгбю
|12
|0
|3
|9
|12 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Нордшелланн
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|4.
|Сённерйюск
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|Орхус
|6
|4
|0
|2
|15 - 8
|12
|6.
|Оденсе
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|Ольборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Копенгаген
|6
|3
|0
|3
|12 - 10
|9
|9.
|Раннерс
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|10.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|11.
|Хорсенс
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|3.
|Копенгаген
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Брондбю
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|5.
|Орхус
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|Сённерйюск
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Ольборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Вайле
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|Оденсе
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|10.
|Нордшелланн
|6
|0
|3
|3
|8 - 11
|3
|11.
|Хорсенс
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|12.
|Люнгбю
|6
|0
|0
|6
|8 - 19
|0
Победитель
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