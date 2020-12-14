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  2. Матчи
  3. Дания
Оденсе
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Митьюлланд
0'
1:0
14' Гол
Moses Opondo
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Лунд Оливер
45' Желтая карточка
Джанус Драчманн
64' Желтая карточка
Андерсон Микаэль
1:1
67' Гол
Каба Сори
84' Желтая карточка
Исаксен Густав
90' Желтая карточка
Moses Opondo
90'+5
27
Oliver
Christensen
4
Лаурсен
Райан
5
Ларсен
Каспер
24
Лунд
Марко
2
Лунд
Оливер
20
Ayo
Simon
Okusun
8
Джанус
Драчманн
23
Клеве
Троэльс
11
Emmanuel
Sabbi
7
Джейбали
Иссам
25
Moses
Opondo
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
10
Феррейра
Эвандер
34
Андерсон
Микаэль
9
Каба
Сори
Оденсе
4-3-3
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

14'
Moses Opondo
(Emmanuel Sabbi)
1:0
45'
Лунд Оливер
 
45'
Джанус Драчманн
 
46'
Гудьонсен Свейнн
Джанус Драчманн
 
64'
 
Андерсон Микаэль
64'
 
Систо Пионе
Андерсон Микаэль
67'
1:1
Каба Сори
(Паулиньо VI)
72'
Миккель Хиллегард
Emmanuel Sabbi
 
74'
 
Исаксен Густав
Феррейра Эвандер
80'
Лидер Март
Джейбали Иссам
 
84'
 
Исаксен Густав
85'
 
Мабиль Авер
Дрейер Андерс
90'
Moses Opondo
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.33
2. Emmanuel Sabbi 3 0.25
3. Томасен Йенс 2 0.17
4. Тверсков Йеппе 2 0.17
5. Лунд Оливер 1 0.08
6. Ayo Simon Okusun 1 0.08
7. Гудьонсен Свейнн 1 0.08
8. Moses Opondo 1 0.08
9. Миккель Хиллегард 1 0.08
10. Max Fenger 1 0.08
11. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
12. Шельвик Йорген 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 5 0.42
2. Каба Сори 4 0.33
3. Дрейер Андерс 4 0.33
4. Феррейра Эвандер 1 0.08
5. Святченко Эрик 1 0.08
6. Ониика Фрэнк 1 0.08
7. Краев Божидар 1 0.08
8. Брумадо Жуниор 1 0.08
9. Шольц Александр 1 (1) 0.08
10. Андерсон Микаэль 0 0
11. Дюр Николас 0 0
12. Паулиньо VI 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Ayo Simon Okusun 3 0
2. Лунд Оливер 3 0
3. Emmanuel Sabbi 3 0
4. Лаурсен Райан 2 0
5. Лунд Марко 2 0
6. Гудьонсен Свейнн 2 0
7. Джейбали Иссам 0 1
8. Джанус Драчманн 1 0
9. Тверсков Йеппе 1 0
10. Ларсен Каспер 1 0
11. Шельвик Йорген 1 0
12. Трандарсон Арон-Элис 1 0
13. Томасен Йенс 1 0
14. Клеве Троэльс 1 0
15. Moses Opondo 1 0
16. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Святченко Эрик 2 0
2. Коолс Дион 2 0
3. Феррейра Эвандер 2 0
4. Каюсте Йенс 2 0
5. Брумадо Жуниор 2 0
6. Ониика Фрэнк 2 0
7. Паулиньо VI 2 0
8. Шольц Александр 1 0
9. Краев Божидар 1 0
10. Андерсон Микаэль 1 0
11. Каба Сори 1 0
12. Мадсен Николас 1 0
13. Исаксен Густав 1 0
14. Манджрекар Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 29.41% (5) 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Митьюлланд 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6) 5.26% (1) 31.58% (6) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск
Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген Оденсе 2:2 Митьюлланд Ольборг 2:1 Оденсе Оденсе 1:2 Брондбю Оденсе 1:2 Хорсенс Орхус 2:1 Оденсе Хорсенс 1:1 Оденсе
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Вайле 0:2 Митьюлланд Аталанта 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 0:0 Ольборг
Аякс 3:1 Митьюлланд Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Митьюлланд: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Оденсе 1:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 4:0 Оденсе Кубок Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:3 Митьюлланд Кубок Оденсе 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Оденсе Суперлига Дании Митьюлланд 3:2 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 12 8 0 4 24 - 18 24
2. Митьюлланд 12 7 3 2 20 - 13 24
3. Орхус 12 6 3 3 23 - 16 21
4. Сённерйюск 12 6 3 3 21 - 16 21
5. Раннерс 12 6 1 5 20 - 12 19
6. Копенгаген 12 6 1 5 21 - 20 19
7. Ольборг 12 5 4 3 15 - 15 19
8. Нордшелланн 12 4 4 4 21 - 16 16
9. Оденсе 12 4 3 5 17 - 19 15
10. Вайле 12 4 2 6 18 - 24 14
11. Хорсенс 12 1 3 8 9 - 22 6
12. Люнгбю 12 0 3 9 12 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 6 5 0 1 16 - 9 15
2. Митьюлланд 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Нордшелланн 6 4 1 1 13 - 5 13
4. Сённерйюск 6 4 1 1 11 - 6 13
5. Орхус 6 4 0 2 15 - 8 12
6. Оденсе 7 3 3 1 9 - 7 12
7. Ольборг 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Копенгаген 6 3 0 3 12 - 10 9
9. Раннерс 6 2 1 3 9 - 9 7
10. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
11. Хорсенс 6 1 2 3 7 - 12 5
12. Люнгбю 6 0 3 3 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 6 4 0 2 11 - 3 12
2. Митьюлланд 7 3 2 2 11 - 12 11
3. Копенгаген 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Брондбю 6 3 0 3 8 - 9 9
5. Орхус 6 2 3 1 8 - 8 9
6. Сённерйюск 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Ольборг 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Вайле 6 2 1 3 9 - 12 7
9. Оденсе 5 1 0 4 8 - 12 3
10. Нордшелланн 6 0 3 3 8 - 11 3
11. Хорсенс 6 0 1 5 2 - 10 1
12. Люнгбю 6 0 0 6 8 - 19 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.62 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.88 1.80

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.10 1.04 3.30 1.30 2.90 1.37 1.76 2.00 1.79 1.99 1.58 2.39 1.10 6.25 1.17 4.70 1.05 8.50 1.04 9.30 1.02 11.00 1.01 17.00
10.50 1.01 9.70 1.03 3.78 1.25 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.04 1.78 2.30 1.58 1.14 5.20 1.03 10.00 1.03 10.00
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 5.15 1.12 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.77 2.01 1.32 3.25
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Оденсе 1:1 Митьюлланд онлайн

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