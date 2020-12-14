Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Глупую желтую получил Мозес Опондо за то, что отбил ногой мяч после свистка

94' Каба Сори бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

94' Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

88' Сегодняшная посещаемость составляет 300 болельщиков

88' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Оливер Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Каюсте Йенс из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Ониика Фрэнк получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Ониика Фрэнк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

85' Клеве Троэльс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Лидер Март получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Лидер Март на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Исаксен Густав - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Айо Симон Окосун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гости сейчас реально начинают давить соперника

80' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

79' Джейбали Иссам из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

78' Удар от ворот произведет Оденсе

78' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' О, нет. Из многообещающей позиции Ониика Фрэнк из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

76' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Игрок команды Оденсе выносит мяч

74' Систо Пионе из команды Митьюлланд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

74' Каба Сори нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

73' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Эммануэль Сабби уходит с поля и его заменяет Миккель Хиллегард

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

71' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Удар от ворот произведет Митьюлланд

70' Айо Симон Окосун не смог попасть в створ ударом издали

70' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

69' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

69' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Митьюлланд будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Хорошие навыки показал Эммануэль Сабби из команды Оденсе , красиво сыграв в пас с одноклубником.

66' Оливер Кристенсен взял и забрал мяч на выходе

66' Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Андерсон Микаэль получил желтую карточку от судьи

63' Удар от ворот произведет Оденсе

60' Удар от ворот произведет Оденсе

60' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

60' Отличные скиллы показывает Феррейра Эвандер , обводя своих соперников

59' Удар от ворот произведет Митьюлланд

59' Джейбали Иссам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Джейбали Иссам имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

55' Удар от ворот произведет Оденсе

53' Удар от ворот произведет Митьюлланд

53' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Удар от ворот произведет Оденсе

50' Оливер Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Паулиньо VI предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Ониика Фрэнк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Паулиньо VI выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Митьюлланд

47' Джейбали Иссам из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Мозес Опондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.