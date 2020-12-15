Удинезе
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Дачия-Арена
Кротоне
8' Желтая карточкаСамир Каэтано
28' Желтая карточкаМессьяс Жуниор
39' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
34
Марроне
Лука
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|3 (1)
|0.27
|2.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.27
|3.
|Окака Стефано
|2
|0.18
|4.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.09
|5.
|Самир Каэтано
|1
|0.09
|6.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.09
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0.09
|8.
|Перейра Роберто
|0
|0
|9.
|Делофеу Херард
|0
|0
|10.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|3 (2)
|0.25
|2.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.25
|3.
|Молина Сальваторе
|1
|0.08
|4.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.08
|5.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.08
|6.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.08
|7.
|Перейра Педру II
|0
|0
|8.
|Вулич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|2.
|Бекао Родриго
|4
|0
|3.
|Муссо Хуан
|3
|0
|4.
|Самир Каэтано
|2
|0
|5.
|Перейра Роберто
|2
|0
|6.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|7.
|Окака Стефано
|1
|0
|8.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|9.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|5
|0
|2.
|Чигарини Лука
|3
|1
|3.
|Марроне Лука
|4
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|2
|1
|5.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|6.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|7.
|Перейра Педру II
|2
|0
|8.
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|9.
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|10.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|11.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|12.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|13.
|Сими Нванкво
|1
|0
|14.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|15.
|Вулич Милош
|1
|0
|16.
|Эдуардо Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Кротоне
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа
Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче
Кротоне Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио
Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 11
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|26 - 11
|23
|4.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|9.
|Лацио
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|10.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|13.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|14.
|Беневенто
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 22
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 19
|11
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|16.
|Беневенто
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|17.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Кротоне
Исход игры
Удинезе
93.9% (138)
Ничья
6.1% (9)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (54)
Меньше
62.5% (90)
Обе команды забьют
Да
42.36% (61)
Нет
57.64% (83)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
36.7% (54)
2:1 Удинезе
33.3% (49)
2:0 Удинезе
19.7% (29)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:1 Удинезе
2.7% (4)
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