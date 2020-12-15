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  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
0:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
8' Желтая карточка
Самир Каэтано
28' Желтая карточка
Мессьяс Жуниор
39' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
77' Желтая карточка
Эдуардо Энрике
87' Желтая карточка
Драгус Денис
90'+4
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
30
Несторовски
Илья
23
Пуссетто
Игнасио
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
44
Петриччоне
Якопо
17
Молина
Сальваторе
69
Реца
Аркадиуш
97
Ривьер
Эммануэль
25
Сими
Нванкво
Удинезе
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

8'
Самир Каэтано
 
28'
 
Мессьяс Жуниор
39'
 
Петриччоне Якопо
55'
 
Эдуардо Энрике
Ривьер Эммануэль
65'
Делофеу Херард
Несторовски Илья
 
77'
 
Эдуардо Энрике
79'
Стрюгер-Ларсен Йенс
Молина Науэль
 
82'
 
Дзанеллато Никколо
Петриччоне Якопо
82'
 
Драгус Денис
Мессьяс Жуниор
87'
 
Драгус Денис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.27
2. Пуссетто Игнасио 3 0.27
3. Окака Стефано 2 0.18
4. Форестьери Фернандо 1 0.09
5. Самир Каэтано 1 0.09
6. Арслан Толгай-Али 1 0.09
7. Несторовски Илья 1 0.09
8. Перейра Роберто 0 0
9. Делофеу Херард 0 0
10. Оуведжан Томас 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 3 (2) 0.25
2. Мессьяс Жуниор 3 0.25
3. Молина Сальваторе 1 0.08
4. Реца Аркадиуш 1 0.08
5. Ривьер Эммануэль 1 0.08
6. Эдуардо Энрике 1 0.08
7. Перейра Педру II 0 0
8. Вулич Милош 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 4 0
3. Муссо Хуан 3 0
4. Самир Каэтано 2 0
5. Перейра Роберто 2 0
6. Пуссетто Игнасио 2 0
7. Окака Стефано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 5 0
2. Чигарини Лука 3 1
3. Марроне Лука 4 0
4. Луперто Себастьяно 2 1
5. Петриччоне Якопо 2 1
6. Реца Аркадиуш 2 0
7. Перейра Педру II 2 0
8. Куомо Джузеппе 2 0
9. Мессьяс Жуниор 2 0
10. Эдуардо Энрике 2 0
11. Рисполи Андреа 1 0
12. Маццотта Антонио 1 0
13. Бенали Ахмед 1 0
14. Сими Нванкво 1 0
15. Молина Сальваторе 1 0
16. Вулич Милош 1 0
17. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Кротоне 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0 10% (1)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа
Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче
Кротоне Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио
Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Удинезе 1:2 Кротоне Серия A Кротоне 0:3 Удинезе Серия A Кротоне 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 3 0 25 - 11 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Лацио 1:1 Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
9. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Беневенто 1:1 Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
15. Парма Заявка 11 2 5 4 12 - 19 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио 1:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто 1:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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Новости матча
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Удинезе 93.9% (138)
X 6.1% (9)
Кротоне 0% (0)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 1.90 7.90
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 1.25 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.75 6.00
  2.74 1.73 9.62

Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.25 3.90 7.70 1.06 1.60 2.33 2.60 1.53 2.10 1.79 1.16 5.10 1.72 2.20 1.44 2.80 1.03 12.00 1.12 6.10 1.02 13.00 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
9.80 1.06 8.30 1.08 3.38 1.33 2.57 1.52 1.86 2.05 1.44 2.82 1.31 3.52 1.13 6.20 1.10 7.00 1.03 13.50
1.89 1.99 1.56 2.51 1.24 4.25 1.76 2.13 1.54 2.57 1.37 3.22 1.56 2.52 1.42 2.97 1.70 2.24 1.51 2.64 1.47 2.86 1.33 3.55 1.12 7.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.05 9.50 1.90 1.90 1.11 6.50 1.13 6.10 1.08 7.77
2.83 1.43 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.15 1.09 7.50
1.51 2.65 1.29 3.72 1.64 2.35 1.41 3.02 1.42 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.80
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Удинезе 0:0 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Кротоне

Исход игры
Удинезе
93.9% (138)
Ничья
6.1% (9)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (54)
Меньше
62.5% (90)
Обе команды забьют
Да
42.36% (61)
Нет
57.64% (83)
Популярный счёт
1:0 Удинезе
36.7% (54)
2:1 Удинезе
33.3% (49)
2:0 Удинезе
19.7% (29)
1:1 Ничья
4.8% (7)
3:1 Удинезе
2.7% (4)
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