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  3. Германия
Ганновер 96
2:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Бохум
0'
1:0
2' Гол
Сулеймани Вальмир
18' Желтая карточка
Лабропулос Василис
41' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
51' Желтая карточка
Муроя Сэй
2:0
59' Пенальти
Дукш Марвин
75'
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
27
Шиндлер
Кингсли
17
Дукш
Марвин
19
Сулеймани
Вальмир
9
Вайдандт
Хендрик
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
13
Чибсах
Юссиф
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
Ганновер 96
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

2'
Сулеймани Вальмир
(Дукш Марвин)
1:0
18'
 
Лабропулос Василис
41'
 
Гамбоа Кристиан
46'
Окс Филипп
Сулеймани Вальмир
 
46'
 
Новотны Сома
Хольтманн Геррит
46'
 
Белла-Котчап Армель
Лайч Максим
51'
Муроя Сэй
 
59'
Дукш Марвин
2:0
61'
Фалетт Симон
Хульт Никлас
 
72'
 
Ганвула Сильвер
Блум Данни
72'
 
Пантович Милош
Чибсах Юссиф

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 4 (2) 0.33
2. Вайдандт Хендрик 3 0.25
3. Майна Линтон 2 0.17
4. Харагути Генки 1 0.08
5. Сулеймани Вальмир 1 0.08
6. Хульт Никлас 1 0.08
7. Кайзер Доминик 1 0.08
8. Муслия Флоран 1 0.08
9. Башдаш Барыш 0 0
10. Шиндлер Кингсли 0 0
11. Твумаси Патрик 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цуль Роберт 7 (2) 0.58
2. Цоллер Симон 6 0.5
3. Блум Данни 2 (1) 0.17
4. Ганвула Сильвер 1 0.08
5. Теше Роберт 1 0.08
6. Пантович Милош 1 0.08
7. Данило Соарес 1 0.08
8. Чибсах Юссиф 1 0.08
9. Новотны Сома 1 0.08
10. Хольтманн Геррит 0 0
11. Лайч Максим 0 0
12. Бокхорн Эберт 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 5 0
2. Франке Марсель 3 0
3. Фалетт Симон 1 1
4. Дукш Марвин 2 0
5. Бийол Яка 2 0
6. Франц Майк 1 0
7. Хульт Никлас 1 0
8. Башдаш Барыш 1 0
9. Твумаси Патрик 1 0
10. Харагути Генки 1 0
11. Хюберс Тимо 1 0
12. Муроя Сэй 1 0
13. Муслия Флоран 1 0
14. Майна Линтон 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 5 0
2. Гамбоа Кристиан 4 0
3. Данило Соарес 4 0
4. Блум Данни 3 0
5. Хольтманн Геррит 1 1
6. Ганвула Сильвер 2 0
7. Лайч Максим 2 0
8. Лабропулос Василис 2 0
9. Чибсах Юссиф 1 0
10. Айсфельд Томас 1 0
11. Риман Мануэль 1 0
12. Цоллер Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 8.33% (1) 16.67% (2) 0 25% (3) 25% (3) 25% (3)
 Бохум 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум
Бохум Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум
Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ганновер 96 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Ганновер 96 Бундеслига 2
Бохум 0:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:3 Бохум Бундеслига Бохум 0:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2:0 Заявка 12 7 2 3 23 - 16 23
2. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Гройтер Фюрт 0:3 Заявка 12 6 3 3 22 - 14 21
4. Бохум 0:2 Заявка 12 6 2 4 21 - 14 20
5. Оснабрюк Заявка 11 5 4 2 16 - 13 19
6. Хайденхайм 0:0 Заявка 12 5 4 3 17 - 13 19
7. Фортуна Заявка 11 5 2 4 13 - 18 17
8. Карлсруэ Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
9. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 20 - 16 16
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Ганновер 96 2:0 Заявка 12 5 1 6 15 - 14 16
12. Ян 0:0 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Дармштадт 3:0 Заявка 12 4 3 5 22 - 23 15
14. Падерборн Заявка 11 4 2 5 14 - 13 14
15. Айнтрахт Бр Заявка 11 3 2 6 11 - 24 11
16. Зандхаузен 0:2 Заявка 12 3 2 7 12 - 23 11
17. Санкт-Паули Заявка 11 1 5 5 15 - 21 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 1 9 12 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 0:0 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Фортуна Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Ганновер 96 2:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4. Гамбург 2:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
5. Бохум 0:2 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7. Ян 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Айнтрахт Бр Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Падерборн Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Нюрнберг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Зандхаузен 0:2 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
13. Оснабрюк Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Гройтер Фюрт 0:3 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15. Карлсруэ Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
16. Дармштадт 3:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 0:3 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Оснабрюк Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3. Хольштайн Киль Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Гамбург 2:0 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
5. Карлсруэ Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Дармштадт 3:0 Заявка 7 3 1 3 15 - 15 10
7. Бохум 0:2 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Ян 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
11. Падерборн Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Хайденхайм 0:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Фортуна Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
14. Ганновер 96 2:0 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
15. Зандхаузен 0:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 11 3
16. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 0 5 4 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Гамбоа Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Лабропулос Василис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Сулеймани Вальмир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Бохум
2.56
4.64
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.50 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 14.00 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.48 2.69
  1.36 4.64 11.03

Самый высокий коэффициент на матч «Ганновер 96» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ганновер 96» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ганновер 96» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.02 9.70 1.03 5.00 1.15 3.10 1.35 2.85 1.38 1.86 1.95 1.63 2.28 1.38 2.90 1.19 4.40 1.08 7.00 1.04 8.90 1.12 5.55 0.00 16.00 1.03 10.00
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
4.28 1.24 3.78 1.29 3.10 1.39 2.22 1.71 2.34 1.64 1.94 1.94 1.51 2.67 1.34 3.39 1.25 4.09 1.72 2.19 1.51 2.65 1.41 3.00 1.15 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.10 1.74 1.70 2.08 1.15 5.00 1.09 6.50 1.09 6.50
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
3.16 1.39 2.61 1.54 2.05 1.85 1.65 2.34 1.51 2.62 1.29 3.66 1.76 2.12 1.48 2.71 1.35 3.30 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Ганновер 96 2:0 Бохум онлайн

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