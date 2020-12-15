Ганновер 96
2:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Бохум
1:0
2' ГолСулеймани Вальмир
18' Желтая карточкаЛабропулос Василис
41' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
51' Желтая карточкаМуроя Сэй
2:0
59' ПенальтиДукш Марвин
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
29
Лайч
Максим
13
Чибсах
Юссиф
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
-
29 Штеле СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Гудра МикНападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Новотны СомаНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
2'
1:0
41'
51'
59'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|4 (2)
|0.33
|2.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.25
|3.
|Майна Линтон
|2
|0.17
|4.
|Харагути Генки
|1
|0.08
|5.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.08
|6.
|Хульт Никлас
|1
|0.08
|7.
|Кайзер Доминик
|1
|0.08
|8.
|Муслия Флоран
|1
|0.08
|9.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|10.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|11.
|Твумаси Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цуль Роберт
|7 (2)
|0.58
|2.
|Цоллер Симон
|6
|0.5
|3.
|Блум Данни
|2 (1)
|0.17
|4.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.08
|5.
|Теше Роберт
|1
|0.08
|6.
|Пантович Милош
|1
|0.08
|7.
|Данило Соарес
|1
|0.08
|8.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.08
|9.
|Новотны Сома
|1
|0.08
|10.
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|11.
|Лайч Максим
|0
|0
|12.
|Бокхорн Эберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|2.
|Франке Марсель
|3
|0
|3.
|Фалетт Симон
|1
|1
|4.
|Дукш Марвин
|2
|0
|5.
|Бийол Яка
|2
|0
|6.
|Франц Майк
|1
|0
|7.
|Хульт Никлас
|1
|0
|8.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|9.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|10.
|Харагути Генки
|1
|0
|11.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|12.
|Муроя Сэй
|1
|0
|13.
|Муслия Флоран
|1
|0
|14.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|5
|0
|2.
|Гамбоа Кристиан
|4
|0
|3.
|Данило Соарес
|4
|0
|4.
|Блум Данни
|3
|0
|5.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|6.
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|7.
|Лайч Максим
|2
|0
|8.
|Лабропулос Василис
|2
|0
|9.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|10.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|11.
|Риман Мануэль
|1
|0
|12.
|Цоллер Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|Бохум
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум
Бохум Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум
Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|0:3 Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 14
|21
|4.
|Бохум
|0:2 Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|6.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|7.
|Фортуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 18
|17
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 16
|16
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Ганновер 96
|2:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 14
|16
|12.
|Ян
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|22 - 23
|15
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 24
|11
|16.
|Зандхаузен
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 23
|11
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 21
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Фортуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Ганновер 96
|2:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Гамбург
|2:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Бохум
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Падерборн
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Гройтер Фюрт
|0:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|16.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|0:3 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Гамбург
|2:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Дармштадт
|3:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 15
|10
|7.
|Бохум
|0:2 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Ян
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|Ганновер 96
|2:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|15.
|Зандхаузен
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 12
|0
Победитель
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