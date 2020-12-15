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  2. Матчи
  3. Германия
Ганновер 96
2:0
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
1:0
2' Гол
Сулеймани Вальмир
18' Желтая карточка
Лабропулос Василис
41' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
51' Желтая карточка
Муроя Сэй
2:0
60' Пенальти
Дукш Марвин
75' Желтая карточка
Дукш Марвин
90' Желтая карточка
Цуль Роберт
90'+6
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
27
Шиндлер
Кингсли
17
Дукш
Марвин
19
Сулеймани
Вальмир
9
Вайдандт
Хендрик
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
13
Чибсах
Юссиф
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
Ганновер 96
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

2'
Сулеймани Вальмир
(Дукш Марвин)
1:0
18'
 
Лабропулос Василис
41'
 
Гамбоа Кристиан
46'
Окс Филипп
Сулеймани Вальмир
 
46'
 
Новотны Сома
Хольтманн Геррит
46'
 
Белла-Котчап Армель
Лайч Максим
51'
Муроя Сэй
 
60'
Дукш Марвин
2:0
61'
Фалетт Симон
Хульт Никлас
 
72'
 
Ганвула Сильвер
Блум Данни
72'
 
Пантович Милош
Чибсах Юссиф
75'
Дукш Марвин
 
82'
 
Машович Эрхан
Лабропулос Василис
83'
Твумаси Патрик
Шиндлер Кингсли
 
87'
Башдаш Барыш
Дукш Марвин
 
90'
 
Цуль Роберт

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 11 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 24 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 4 (2) 0.33
2. Вайдандт Хендрик 3 0.25
3. Майна Линтон 2 0.17
4. Харагути Генки 1 0.08
5. Сулеймани Вальмир 1 0.08
6. Хульт Никлас 1 0.08
7. Кайзер Доминик 1 0.08
8. Муслия Флоран 1 0.08
9. Башдаш Барыш 0 0
10. Шиндлер Кингсли 0 0
11. Твумаси Патрик 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цуль Роберт 7 (2) 0.58
2. Цоллер Симон 6 0.5
3. Блум Данни 2 (1) 0.17
4. Ганвула Сильвер 1 0.08
5. Теше Роберт 1 0.08
6. Пантович Милош 1 0.08
7. Данило Соарес 1 0.08
8. Чибсах Юссиф 1 0.08
9. Новотны Сома 1 0.08
10. Хольтманн Геррит 0 0
11. Лайч Максим 0 0
12. Бокхорн Эберт 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Кайзер Доминик 5 0
2. Дукш Марвин 3 0
3. Франке Марсель 3 0
4. Фалетт Симон 1 1
5. Бийол Яка 2 0
6. Франц Майк 1 0
7. Хульт Никлас 1 0
8. Башдаш Барыш 1 0
9. Твумаси Патрик 1 0
10. Харагути Генки 1 0
11. Хюберс Тимо 1 0
12. Муроя Сэй 1 0
13. Муслия Флоран 1 0
14. Майна Линтон 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 5 0
2. Гамбоа Кристиан 4 0
3. Данило Соарес 4 0
4. Блум Данни 3 0
5. Хольтманн Геррит 1 1
6. Ганвула Сильвер 2 0
7. Лайч Максим 2 0
8. Лабропулос Василис 2 0
9. Чибсах Юссиф 1 0
10. Цуль Роберт 1 0
11. Айсфельд Томас 1 0
12. Риман Мануэль 1 0
13. Цоллер Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 14.29% (2) 14.29% (2) 0 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Бохум 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 14.29% (3) 23.81% (5) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум
Бохум Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум
Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Ганновер 96 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Ганновер 96 Бундеслига 2
Бохум 0:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:3 Бохум Бундеслига Бохум 0:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 12 7 2 3 25 - 16 23
2. Хольштайн Киль Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
3. Гройтер Фюрт Заявка 12 6 3 3 22 - 15 21
4. Бохум Заявка 12 6 2 4 21 - 14 20
5. Оснабрюк Заявка 11 5 4 2 16 - 13 19
6. Хайденхайм Заявка 12 5 4 3 17 - 13 19
7. Фортуна Заявка 11 5 2 4 13 - 18 17
8. Карлсруэ Заявка 11 5 1 5 17 - 13 16
9. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 20 - 16 16
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Ганновер 96 Заявка 12 5 1 6 15 - 14 16
12. Ян Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Дармштадт Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
14. Падерборн Заявка 11 4 2 5 14 - 13 14
15. Айнтрахт Бр Заявка 11 3 2 6 11 - 24 11
16. Зандхаузен Заявка 12 3 2 7 12 - 25 11
17. Санкт-Паули Заявка 11 1 5 5 15 - 21 8
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 11 1 1 9 12 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Фортуна Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
3. Ганновер 96 Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
4. Гамбург Заявка 7 4 1 2 15 - 8 13
5. Бохум Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Хольштайн Киль Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7. Ян Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8. Айнтрахт Бр Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
9. Падерборн Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Нюрнберг Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12. Зандхаузен Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
13. Оснабрюк Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
14. Гройтер Фюрт Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
15. Карлсруэ Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
16. Дармштадт Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Санкт-Паули Заявка 5 1 2 2 8 - 10 5
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Оснабрюк Заявка 6 3 3 0 9 - 4 12
3. Хольштайн Киль Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
4. Гамбург Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
5. Карлсруэ Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Дармштадт Заявка 7 3 1 3 16 - 15 10
7. Бохум Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
8. Нюрнберг Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Ян Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
11. Падерборн Заявка 6 1 2 3 5 - 6 5
12. Хайденхайм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Фортуна Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
14. Ганновер 96 Заявка 6 1 0 5 4 - 10 3
15. Зандхаузен Заявка 6 1 0 5 4 - 13 3
16. Санкт-Паули Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 5 0 1 4 3 - 15 1
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 5 0 0 5 4 - 12 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Гамбоа Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Лабропулос Василис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Сулеймани Вальмир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 13.00 53.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 14.00 47.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.48 2.69
  1.36 4.64 11.03

Самый высокий коэффициент на матч «Ганновер 96» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ганновер 96» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ганновер 96» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.00 1.02 9.70 1.03 5.00 1.15 3.10 1.35 1.20 4.20 1.86 1.95 1.63 2.28 1.38 2.90 1.19 4.40 1.08 7.00 1.04 8.90 1.12 5.55 0.00 16.00 1.03 10.00
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
4.28 1.24 3.78 1.29 3.10 1.39 2.22 1.71 2.34 1.64 1.94 1.94 1.51 2.67 1.34 3.39 1.25 4.09 1.72 2.19 1.51 2.65 1.41 3.00 1.15 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.10 1.74 1.70 2.08 1.15 5.00 1.09 6.50 1.09 6.50
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
3.16 1.39 2.61 1.54 2.05 1.85 1.65 2.34 1.51 2.62 1.29 3.66 1.76 2.12 1.48 2.71 1.35 3.30 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Ганновер 96 2:0 Бохум онлайн

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