Ганновер 96
2:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Бохум
1:0
2' ГолСулеймани Вальмир
18' Желтая карточкаЛабропулос Василис
41' Желтая карточкаГамбоа Кристиан
51' Желтая карточкаМуроя Сэй
2:0
60' ПенальтиДукш Марвин
75' Желтая карточкаДукш Марвин
90' Желтая карточкаЦуль Роберт
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
29
Лайч
Максим
13
Чибсах
Юссиф
23
Теше
Роберт
17
Блум
Данни
32
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
-
29 Штеле СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Гудра МикНападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Новотны СомаНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
2'
1:0
41'
51'
60'
2:0
75'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
11 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
24 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|4 (2)
|0.33
|2.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.25
|3.
|Майна Линтон
|2
|0.17
|4.
|Харагути Генки
|1
|0.08
|5.
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.08
|6.
|Хульт Никлас
|1
|0.08
|7.
|Кайзер Доминик
|1
|0.08
|8.
|Муслия Флоран
|1
|0.08
|9.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|10.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|11.
|Твумаси Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цуль Роберт
|7 (2)
|0.58
|2.
|Цоллер Симон
|6
|0.5
|3.
|Блум Данни
|2 (1)
|0.17
|4.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.08
|5.
|Теше Роберт
|1
|0.08
|6.
|Пантович Милош
|1
|0.08
|7.
|Данило Соарес
|1
|0.08
|8.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.08
|9.
|Новотны Сома
|1
|0.08
|10.
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|11.
|Лайч Максим
|0
|0
|12.
|Бокхорн Эберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|2.
|Дукш Марвин
|3
|0
|3.
|Франке Марсель
|3
|0
|4.
|Фалетт Симон
|1
|1
|5.
|Бийол Яка
|2
|0
|6.
|Франц Майк
|1
|0
|7.
|Хульт Никлас
|1
|0
|8.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|9.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|10.
|Харагути Генки
|1
|0
|11.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|12.
|Муроя Сэй
|1
|0
|13.
|Муслия Флоран
|1
|0
|14.
|Майна Линтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|5
|0
|2.
|Гамбоа Кристиан
|4
|0
|3.
|Данило Соарес
|4
|0
|4.
|Блум Данни
|3
|0
|5.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|6.
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|7.
|Лайч Максим
|2
|0
|8.
|Лабропулос Василис
|2
|0
|9.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|10.
|Цуль Роберт
|1
|0
|11.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|12.
|Риман Мануэль
|1
|0
|13.
|Цоллер Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Бохум
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Карлсруэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Вердер 2:0 Ганновер 96 Хартберг 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:3 Юрдинген Ганновер 96 3:1 Рода Ганновершер 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум
Бохум Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум
Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 16
|23
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|3.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 15
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 13
|19
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 13
|19
|7.
|Фортуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 18
|17
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 13
|16
|9.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 16
|16
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 14
|16
|12.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 24
|11
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 25
|11
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|15 - 21
|8
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Фортуна
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Гамбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9.
|Падерборн
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Оснабрюк
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 15
|10
|7.
|Бохум
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Ян
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|11.
|Падерборн
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 6
|5
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 15
|1
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 12
|0
Победитель
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