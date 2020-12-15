Беневенто
1:1
Перерыв
Стадион: Чиро Вигорито
Лацио
23' Желтая карточкаТуиа Алессандро
0:1
25' ГолИммобиле Чиро
30' Желтая карточкаЛападула Джанлука
1:1
45' ГолСкьяттарелла Паскуале
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
25
Рейна
Пепе
14
Худт
Уэсли
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
16 Пароло МаркоЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Чиж ШимонПолузащитник
-
65 Моро РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
83 Enzo Adeagbo
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
25'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.25
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.25
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.17
|4.
|Летиция Гаэтано
|2
|0.17
|5.
|Инсинье Роберто
|1
|0.08
|6.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.08
|7.
|Импрота Риккардо
|1
|0.08
|8.
|Сау Марко
|0
|0
|9.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|7 (2)
|0.58
|2.
|Кайседо Фелипе
|4
|0.33
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|4.
|Корреа Хоакин
|1
|0.08
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Альберто Луис
|1
|0.08
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|8.
|Патрик
|0
|0
|9.
|Пароло Марко
|0
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|11.
|Марусич Адам
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Глик Камил
|4
|0
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|3.
|Ионице Артур
|3
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|3
|0
|5.
|Барба Федерико
|3
|0
|6.
|Фулон Дам
|3
|0
|7.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|11.
|Дабо Брайан
|2
|0
|12.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|2.
|Лукас Лейва
|4
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|4.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|6.
|Альберто Луис
|2
|0
|7.
|Пароло Марко
|2
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|9.
|Худт Уэсли
|2
|0
|10.
|Марусич Адам
|2
|0
|11.
|Рейна Пепе
|1
|0
|12.
|Патрик
|1
|0
|13.
|Катальди Данило
|1
|0
|14.
|Перейра Андреас
|1
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Лацио
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто
Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция
Лацио Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио
Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 11
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|26 - 11
|23
|4.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Лацио
|1:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|9.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|10.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|13.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 19
|11
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Беневенто
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто 1:1 Лацио
Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
9.2% (14)
Лацио
90.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
70.34% (102)
Нет
29.66% (43)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.3% (78)
0:2 Лацио
17.1% (26)
0:1 Лацио
9.9% (15)
1:1 Ничья
6.6% (10)
1:3 Лацио
5.9% (9)
2:3 Лацио
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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