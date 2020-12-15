  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Беневенто
1:1
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
23' Желтая карточка
Туиа Алессандро
0:1
25' Гол
Иммобиле Чиро
30' Желтая карточка
Лападула Джанлука
1:1
45' Гол
Скьяттарелла Паскуале
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
14
Худт
Уэсли
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
18
Эскаланте
Гонсало
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Беневенто
4-3-2-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

23'
Туиа Алессандро
 
25'
0:1
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
30'
Лападула Джанлука
 
45'
Скьяттарелла Паскуале
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.25
2. Капрари Джанлука 3 0.25
3. Кальдирола Лука 2 0.17
4. Летиция Гаэтано 2 0.17
5. Инсинье Роберто 1 0.08
6. Скьяттарелла Паскуале 1 0.08
7. Импрота Риккардо 1 0.08
8. Сау Марко 0 0
9. Фулон Дам 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 7 (2) 0.58
2. Кайседо Фелипе 4 0.33
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
4. Корреа Хоакин 1 0.08
5. Лаццари Мануэль 1 0.08
6. Альберто Луис 1 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.08
8. Патрик 0 0
9. Пароло Марко 0 0
10. Ачерби Франческо 0 0
11. Марусич Адам 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Глик Камил 4 0
2. Скьяттарелла Паскуале 4 0
3. Ионице Артур 3 0
4. Импрота Риккардо 3 0
5. Барба Федерико 3 0
6. Фулон Дам 3 0
7. Капрари Джанлука 1 1
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Кальдирола Лука 2 0
11. Дабо Брайан 2 0
12. Туиа Алессандро 1 0
13. Лападула Джанлука 1 0
14. Инсинье Роберто 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
2. Лукас Лейва 4 0
3. Кайседо Фелипе 4 0
4. Фарес Мохамед 4 0
5. Иммобиле Чиро 2 1
6. Альберто Луис 2 0
7. Пароло Марко 2 0
8. Ачерби Франческо 2 0
9. Худт Уэсли 2 0
10. Марусич Адам 2 0
11. Рейна Пепе 1 0
12. Патрик 1 0
13. Катальди Данило 1 0
14. Перейра Андреас 1 0
15. Лаццари Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Лацио 17.65% (3) 5.88% (1) 5.88% (1) 35.29% (6) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто
Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция
Лацио Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио
Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лацио 0:0 Беневенто Товарищеские матчи Лацио 6:2 Беневенто Серия A Беневенто 1:5 Лацио Серия A Лацио 5:1 Беневенто Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 3 0 25 - 11 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Лацио 1:1 Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
9. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Беневенто 1:1 Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
15. Парма Заявка 11 2 5 4 12 - 19 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто 1:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио 1:1 Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто 1:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Беневенто 0% (0)
X 9.2% (14)
Лацио 90.8% (138)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Лацио
4.55
5.65
2.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 5.20 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 2.85 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 3.68 1.88
  4.25 2.64 2.31

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 10.00 1.03 7.77 1.08 3.45 1.31 4.90 1.17 1.98 1.87 1.75 2.15 1.97 1.82 1.22 4.10 1.30 3.50 1.05 8.00 1.08 7.77 1.01 14.50
12.25 1.03 10.75 1.05 4.30 1.22 3.45 1.32 2.25 1.72 1.73 2.13 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.90 1.07 8.80
4.73 1.22 2.91 1.44 2.25 1.69 2.56 1.54 2.21 1.71 3.30 1.36 2.31 1.65 1.93 1.96 1.66 2.31 1.40 3.07 1.19 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 2.14 1.71 1.70 2.15 1.17 5.00 1.10 6.80
3.20 1.35 2.17 1.69 1.55 2.45 1.19 4.60 1.13 5.80
2.61 1.53 2.14 1.76 1.66 2.30 1.43 2.94 1.51 2.66 1.29 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.87 1.87 1.41 2.80
4.60 1.19 3.26 1.34 1.90 1.90 1.42 2.88 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
2.85 1.35
Где смотреть матч Беневенто 1:1 Лацио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Беневенто 1:1 Лацио

Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
9.2% (14)
Лацио
90.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
70.34% (102)
Нет
29.66% (43)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.3% (78)
0:2 Лацио
17.1% (26)
0:1 Лацио
9.9% (15)
1:1 Ничья
6.6% (10)
1:3 Лацио
5.9% (9)
2:3 Лацио
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный