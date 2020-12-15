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  3. Италия
Беневенто
1:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
23' Желтая карточка
Туиа Алессандро
0:1
25' Гол
Иммобиле Чиро
30' Желтая карточка
Лападула Джанлука
1:1
45' Гол
Скьяттарелла Паскуале
54' Желтая карточка
Луис Фелипе
90' Красная карточка
Скьяттарелла Паскуале
90' Желтая карточка
Патрик
90'+5
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
14
Худт
Уэсли
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
18
Эскаланте
Гонсало
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Беневенто
4-3-2-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

23'
Туиа Алессандро
 
25'
0:1
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
30'
Лападула Джанлука
 
45'
Скьяттарелла Паскуале
1:1
46'
Фулон Дам
Туиа Алессандро
 
54'
 
Луис Фелипе
59'
 
Патрик
Луис Фелипе
61'
Импрота Риккардо
Инсинье Роберто
 
71'
Фальке Яго
Лападула Джанлука
 
80'
 
Кайседо Фелипе
Раду Стефан
80'
 
Перейра Андреас
Альберто Луис
80'
 
Катальди Данило
Эскаланте Гонсало
81'
Ди Серио Джузеппе
Хетемай Перпарим
 
81'
Дабо Брайан
Капрари Джанлука
 
90'
Скьяттарелла Паскуале
 
90'
 
Патрик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.25
2. Капрари Джанлука 3 0.25
3. Кальдирола Лука 2 0.17
4. Летиция Гаэтано 2 0.17
5. Инсинье Роберто 1 0.08
6. Скьяттарелла Паскуале 1 0.08
7. Импрота Риккардо 1 0.08
8. Сау Марко 0 0
9. Фулон Дам 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 7 (2) 0.58
2. Кайседо Фелипе 4 0.33
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.25
4. Корреа Хоакин 1 0.08
5. Лаццари Мануэль 1 0.08
6. Альберто Луис 1 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.08
8. Патрик 0 0
9. Пароло Марко 0 0
10. Ачерби Франческо 0 0
11. Марусич Адам 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 4 1
2. Глик Камил 4 0
3. Ионице Артур 3 0
4. Импрота Риккардо 3 0
5. Барба Федерико 3 0
6. Фулон Дам 3 0
7. Капрари Джанлука 1 1
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Кальдирола Лука 2 0
11. Дабо Брайан 2 0
12. Туиа Алессандро 1 0
13. Лападула Джанлука 1 0
14. Инсинье Роберто 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
2. Лукас Лейва 4 0
3. Кайседо Фелипе 4 0
4. Фарес Мохамед 4 0
5. Иммобиле Чиро 2 1
6. Патрик 2 0
7. Альберто Луис 2 0
8. Пароло Марко 2 0
9. Ачерби Франческо 2 0
10. Худт Уэсли 2 0
11. Марусич Адам 2 0
12. Рейна Пепе 1 0
13. Катальди Данило 1 0
14. Перейра Андреас 1 0
15. Лаццари Мануэль 1 0
16. Луис Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Лацио 16.67% (3) 11.11% (2) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто
Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция
Лацио Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио
Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Лацио 0:0 Беневенто Товарищеские матчи Лацио 6:2 Беневенто Серия A Беневенто 1:5 Лацио Серия A Лацио 5:1 Беневенто Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 3 0 25 - 11 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
9. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
14. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
15. Парма Заявка 11 2 5 4 12 - 19 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Беневенто 0% (0)
X 9.2% (14)
Лацио 90.8% (138)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 1.18 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 1.17 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 3.68 1.88
  7.11 1.59 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 10.00 1.03 7.77 1.08 3.45 1.31 1.17 4.90 1.98 1.87 1.75 2.15 1.17 4.90 1.22 4.10 1.02 13.00 1.05 8.00 1.03 12.00 1.01 14.50
12.25 1.03 10.75 1.05 4.30 1.22 3.45 1.32 2.25 1.72 1.73 2.13 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.90 1.07 8.80
4.73 1.22 2.91 1.44 2.25 1.69 1.72 2.19 1.45 2.86 1.18 5.15 1.65 2.33 1.46 2.81 1.66 2.31 1.40 3.07 1.19 5.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 2.14 1.71 1.70 2.15 1.17 5.00 1.10 6.80
3.20 1.35 2.17 1.69 1.55 2.45 1.19 4.60 1.13 5.80
2.61 1.53 2.14 1.76 1.66 2.30 1.43 2.94 1.51 2.66 1.29 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.87 1.87 1.41 2.80
4.60 1.19 3.26 1.34 1.90 1.90 1.42 2.88 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
2.85 1.35
Где смотреть матч Беневенто 1:1 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 1:1 Лацио

Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
9.2% (14)
Лацио
90.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
70.34% (102)
Нет
29.66% (43)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.3% (78)
0:2 Лацио
17.1% (26)
0:1 Лацио
9.9% (15)
1:1 Ничья
6.6% (10)
1:3 Лацио
5.9% (9)
2:3 Лацио
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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