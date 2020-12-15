Беневенто
1:1
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Лацио
23' Желтая карточкаТуиа Алессандро
0:1
25' ГолИммобиле Чиро
30' Желтая карточкаЛападула Джанлука
1:1
45' ГолСкьяттарелла Паскуале
54' Желтая карточкаЛуис Фелипе
90' Красная карточкаСкьяттарелла Паскуале
90' Желтая карточкаПатрик
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
25
Рейна
Пепе
14
Худт
Уэсли
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
16 Пароло МаркоЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Чиж ШимонПолузащитник
-
65 Моро РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
83 Enzo Adeagbo
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
25'
45'
54'
59'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.25
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.25
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.17
|4.
|Летиция Гаэтано
|2
|0.17
|5.
|Инсинье Роберто
|1
|0.08
|6.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.08
|7.
|Импрота Риккардо
|1
|0.08
|8.
|Сау Марко
|0
|0
|9.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|7 (2)
|0.58
|2.
|Кайседо Фелипе
|4
|0.33
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.25
|4.
|Корреа Хоакин
|1
|0.08
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Альберто Луис
|1
|0.08
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|8.
|Патрик
|0
|0
|9.
|Пароло Марко
|0
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|11.
|Марусич Адам
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|1
|2.
|Глик Камил
|4
|0
|3.
|Ионице Артур
|3
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|3
|0
|5.
|Барба Федерико
|3
|0
|6.
|Фулон Дам
|3
|0
|7.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|11.
|Дабо Брайан
|2
|0
|12.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|2.
|Лукас Лейва
|4
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|4.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|6.
|Патрик
|2
|0
|7.
|Альберто Луис
|2
|0
|8.
|Пароло Марко
|2
|0
|9.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|10.
|Худт Уэсли
|2
|0
|11.
|Марусич Адам
|2
|0
|12.
|Рейна Пепе
|1
|0
|13.
|Катальди Данило
|1
|0
|14.
|Перейра Андреас
|1
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|16.
|Луис Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|Лацио
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто
Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция
Лацио Последние 20 матчей: +9 =7 -4Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио
Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Лацио: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|25 - 11
|27
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 15
|24
|3.
|Наполи
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|26 - 11
|23
|4.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|23 - 9
|23
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 16
|21
|7.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|9.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 16
|17
|10.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 22
|12
|12.
|Кальяри
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|18 - 23
|12
|13.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|14.
|Сампдория
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|15.
|Парма
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 19
|11
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 19
|9
|18.
|Торино
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|19 - 27
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|5.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 10
|10
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|10.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|19.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто 1:1 Лацио
Исход игры
Беневенто
0% (0)
Ничья
9.2% (14)
Лацио
90.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
64.14% (93)
Меньше
35.86% (52)
Обе команды забьют
Да
70.34% (102)
Нет
29.66% (43)
Популярный счёт
1:2 Лацио
51.3% (78)
0:2 Лацио
17.1% (26)
0:1 Лацио
9.9% (15)
1:1 Ничья
6.6% (10)
1:3 Лацио
5.9% (9)
2:3 Лацио
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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