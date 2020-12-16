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  3. Норвегия
Одд
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Мольде
0'
1:0
9' Гол
Бакенга Мушага
14'
1
Россбах
Сондре
7
Родич
Владимир
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Кителано
Йон
8
Markus
Andre
Kaasa
26
Filip
Roenningen
Joergensen
20
Леуритсен
Тобиас
9
Бакенга
Мушага
22
Симович
Робин
11
Рашани
Эльбасан
12
Кранинкс
Александро
20
Уинго
Генри
6
Грегерсен
Стиан
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
11
Эллингсен
Мартин
9
Мострём
Маттиас
15
Кристенсен
Тобиас
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Одд
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

9'
Бакенга Мушага
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 13 0.48
2. Рууд Эспен 7 (3) 0.26
3. Борвен Торгейр 6 (3) 0.22
4. Kasper Lunding 4 0.15
5. Рашани Эльбасан 3 0.11
6. Хофф Вебьёрн 3 0.11
7. Joshua Kitolano 3 0.11
8. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.11
9. Симович Робин 2 0.07
10. Markus Andre Kaasa 1 0.04
11. Риса Бирк 1 0.04
12. Нордквелле Фредрик 1 0.04
13. Kevin Johnsen 1 0.04
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.04
15. Родич Владимир 0 0
16. Качи 0 0
17. Bilal Njie 0 0
18. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 12 (2) 0.43
2. Омойджуфано Охи 8 (3) 0.29
3. Хуссейн Эцаз 8 0.29
4. Эйкрем Магнус 6 0.21
5. Хестад Эйрик 4 0.14
6. Эллингсен Мартин 4 0.14
7. Брюнхильдсен Ола 4 0.14
8. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.14
9. Эурснес Фредрик 3 0.11
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.07
11. Уинго Генри 2 0.07
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.07
13. Грегерсен Стиан 2 0.07
14. Хёуген Кристоффер 1 0.04
15. Кителано Йон 1 0.04
16. Кристенсен Тобиас 1 0.04
17. Болли Матис 0 0
18. Мострём Маттиас 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 5 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Хофф Вебьёрн 3 0
4. Риса Бирк 3 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Odin Luraas Bjoertuft 2 0
8. Бакенга Мушага 1 0
9. Родич Владимир 1 0
10. Россбах Сондре 1 0
11. Качи 1 0
12. Markus Andre Kaasa 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 6 0
2. Джеймс Леке 4 1
3. Эйкрем Магнус 5 0
4. Эурснес Фредрик 5 0
5. Кителано Йон 3 1
6. Хестад Эйрик 4 0
7. Бьорнбак Мартин 3 0
8. Синюан Шерифф 3 0
9. Кристенсен Тобиас 3 0
10. Шельстад Фредрик 1 1
11. Болли Матис 2 0
12. Хёуген Кристоффер 2 0
13. Эллингсен Мартин 2 0
14. Грегерсен Стиан 2 0
15. Брюнхильдсен Ола 2 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
17. Кнутсон Эрлинг 1 0
18. Омойджуфано Охи 1 0
19. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
20. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 14.29% (7) 10.2% (5) 18.37% (9) 16.33% (8) 18.37% (9) 22.45% (11)
 Мольде 15.63% (10) 10.94% (7) 14.06% (9) 17.19% (11) 7.81% (5) 34.38% (22)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт Волеренга 2:0 Одд
Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн
Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк
Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде

Последние игры между собой

Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Мольде: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Мольде 2:0 Одд Типпелиген Мольде 2:2 Одд Типпелиген Одд 2:2 Мольде Типпелиген Одд 1:1 Мольде Типпелиген
Мольде 0:1 Одд Типпелиген Мольде 2:1 Одд Типпелиген Одд 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Мольде Типпелиген Одд 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 29 25 3 1 100 - 32 78
2. Мольде 0:0 29 18 3 8 68 - 35 57
3. Волеренга 29 14 10 5 47 - 33 52
4. Русенборг 29 15 6 8 50 - 35 51
5. Кристиансунд 29 12 12 5 56 - 42 48
6. Одд 0:0 28 13 5 10 49 - 42 44
7. Викинг 29 12 8 9 54 - 49 44
8. Хёугесунн 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек 29 8 12 9 37 - 45 36
10. Саннефьёрд 29 9 7 13 31 - 43 34
11. Бранн 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 29 8 8 13 33 - 38 32
13. Стрёмсгодсет 28 6 10 12 38 - 52 28
14. Старт 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален 29 7 3 19 23 - 45 24
16. Олесунн 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 0:0 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Русенборг 15 10 3 2 34 - 16 33
4. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
5. Одд 0:0 14 8 3 3 26 - 15 27
6. Кристиансунд 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 14 3 6 5 13 - 20 15
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде 0:0 15 7 2 6 31 - 22 23
3. Кристиансунд 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Бранн 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд 0:0 14 5 2 7 23 - 27 17
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Стрёмсгодсет 14 3 4 7 19 - 27 13
13. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
14. Мьёндален 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бакенга Мушага бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Мольде
2.70
4.00
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.65 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 4.00 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.70 2.52

Самый высокий коэффициент на матч «Одд» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Одд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Одд» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.01 5.90 1.11 5.00 1.15 2.85 1.40 2.31 1.61 1.98 1.82 1.78 2.03 1.44 2.65 1.32 3.20 1.15 5.00 1.12 5.60 1.04 9.40 1.03 9.90
5.50 1.10 4.70 1.16 2.70 1.44 2.22 1.66 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.14 5.15 1.10 5.60 1.02 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.72 2.12 1.29 3.40
3.76 1.27 2.72 1.46 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.61 1.66 2.11 1.39 2.85
5.85 1.13 4.30 1.22 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
2.33 1.58
Где смотреть матч Одд 1:0 Мольде онлайн

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