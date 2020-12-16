Одд
1:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Скагерак Арена
Мольде
1:0
9' ГолБакенга Мушага
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
-
-
27 Syver Aas
-
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакенга Мушага
|13
|0.48
|2.
|Рууд Эспен
|7 (3)
|0.26
|3.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.22
|4.
|Kasper Lunding
|4
|0.15
|5.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.11
|6.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.11
|7.
|Joshua Kitolano
|3
|0.11
|8.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.11
|9.
|Симович Робин
|2
|0.07
|10.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.04
|11.
|Риса Бирк
|1
|0.04
|12.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.04
|13.
|Kevin Johnsen
|1
|0.04
|14.
|Odin Luraas Bjoertuft
|1
|0.04
|15.
|Родич Владимир
|0
|0
|16.
|Качи
|0
|0
|17.
|Bilal Njie
|0
|0
|18.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|12 (2)
|0.43
|2.
|Омойджуфано Охи
|8 (3)
|0.29
|3.
|Хуссейн Эцаз
|8
|0.29
|4.
|Эйкрем Магнус
|6
|0.21
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.14
|6.
|Эллингсен Мартин
|4
|0.14
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.14
|8.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.14
|9.
|Эурснес Фредрик
|3
|0.11
|10.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|11.
|Уинго Генри
|2
|0.07
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.07
|13.
|Грегерсен Стиан
|2
|0.07
|14.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.04
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.04
|16.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.04
|17.
|Болли Матис
|0
|0
|18.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|5
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|3.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|4.
|Риса Бирк
|3
|0
|5.
|Kasper Lunding
|2
|0
|6.
|Joshua Kitolano
|2
|0
|7.
|Odin Luraas Bjoertuft
|2
|0
|8.
|Бакенга Мушага
|1
|0
|9.
|Родич Владимир
|1
|0
|10.
|Россбах Сондре
|1
|0
|11.
|Качи
|1
|0
|12.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|2.
|Джеймс Леке
|4
|1
|3.
|Эйкрем Магнус
|5
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|5.
|Кителано Йон
|3
|1
|6.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|7.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|8.
|Синюан Шерифф
|3
|0
|9.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|10.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|11.
|Болли Матис
|2
|0
|12.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|13.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|14.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|15.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|17.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|18.
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|19.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|20.
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|14.29% (7)
|10.2% (5)
|18.37% (9)
|16.33% (8)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|Мольде
|15.63% (10)
|10.94% (7)
|14.06% (9)
|17.19% (11)
|7.81% (5)
|34.38% (22)
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт Волеренга 2:0 Одд
Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк
Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде
Последние игры между собой
Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Мольде: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|29
|25
|3
|1
|100 - 32
|78
|2.
|Мольде
|0:0
|29
|18
|3
|8
|68 - 35
|57
|3.
|Волеренга
|29
|14
|10
|5
|47 - 33
|52
|4.
|Русенборг
|29
|15
|6
|8
|50 - 35
|51
|5.
|Кристиансунд
|29
|12
|12
|5
|56 - 42
|48
|6.
|Одд
|0:0
|28
|13
|5
|10
|49 - 42
|44
|7.
|Викинг
|29
|12
|8
|9
|54 - 49
|44
|8.
|Хёугесунн
|29
|10
|6
|13
|36 - 50
|36
|9.
|Стабек
|29
|8
|12
|9
|37 - 45
|36
|10.
|Саннефьёрд
|29
|9
|7
|13
|31 - 43
|34
|11.
|Бранн
|29
|8
|9
|12
|38 - 48
|33
|12.
|Сарпсборг-08
|29
|8
|8
|13
|33 - 38
|32
|13.
|Стрёмсгодсет
|28
|6
|10
|12
|38 - 52
|28
|14.
|Старт
|29
|6
|9
|14
|33 - 52
|27
|15.
|Мьёндален
|29
|7
|3
|19
|23 - 45
|24
|16.
|Олесунн
|29
|2
|5
|22
|30 - 82
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|14
|14
|0
|0
|56 - 11
|42
|2.
|Мольде
|0:0
|14
|11
|1
|2
|37 - 13
|34
|3.
|Русенборг
|15
|10
|3
|2
|34 - 16
|33
|4.
|Волеренга
|14
|9
|5
|0
|29 - 13
|32
|5.
|Одд
|0:0
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|6.
|Кристиансунд
|14
|7
|4
|3
|33 - 23
|25
|7.
|Викинг
|15
|7
|4
|4
|34 - 22
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|20 - 14
|21
|9.
|Хёугесунн
|15
|6
|3
|6
|22 - 26
|21
|10.
|Стабек
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|11.
|Старт
|15
|5
|6
|4
|22 - 20
|21
|12.
|Мьёндален
|14
|5
|0
|9
|13 - 18
|15
|13.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|6
|5
|19 - 25
|15
|14.
|Саннефьёрд
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|15.
|Бранн
|14
|3
|5
|6
|19 - 19
|14
|16.
|Олесунн
|15
|1
|3
|11
|16 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|15
|11
|3
|1
|44 - 21
|36
|2.
|Мольде
|0:0
|15
|7
|2
|6
|31 - 22
|23
|3.
|Кристиансунд
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Волеренга
|15
|5
|5
|5
|18 - 20
|20
|5.
|Викинг
|14
|5
|4
|5
|20 - 27
|19
|6.
|Саннефьёрд
|15
|6
|1
|8
|18 - 23
|19
|7.
|Бранн
|15
|5
|4
|6
|19 - 29
|19
|8.
|Русенборг
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|9.
|Одд
|0:0
|14
|5
|2
|7
|23 - 27
|17
|10.
|Хёугесунн
|14
|4
|3
|7
|14 - 24
|15
|11.
|Стабек
|14
|3
|6
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Стрёмсгодсет
|14
|3
|4
|7
|19 - 27
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|14.
|Мьёндален
|15
|2
|3
|10
|10 - 27
|9
|15.
|Старт
|14
|1
|3
|10
|11 - 32
|6
|16.
|Олесунн
|14
|1
|2
|11
|14 - 43
|5
Победитель
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