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  2. Матчи
  3. Норвегия
Одд
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 350
Мольде
0'
1:0
9' Гол
Бакенга Мушага
28' Желтая карточка
Уинго Генри
37' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
55' Желтая карточка
Кристенсен Тобиас
1:1
71' Гол
Эйкрем Магнус
1:2
78' Гол
Омойджуфано Охи
1:3
83' Гол
Болли Матис
1:4
90' Пенальти
Омойджуфано Охи
90'+6
1
Россбах
Сондре
7
Родич
Владимир
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Кителано
Йон
8
Markus
Andre
Kaasa
26
Filip
Roenningen
Joergensen
20
Леуритсен
Тобиас
9
Бакенга
Мушага
22
Симович
Робин
11
Рашани
Эльбасан
12
Кранинкс
Александро
20
Уинго
Генри
6
Грегерсен
Стиан
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
17
Эурснес
Фредрик
11
Эллингсен
Мартин
9
Мострём
Маттиас
15
Кристенсен
Тобиас
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
Одд
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

9'
Бакенга Мушага
1:0
28'
 
Уинго Генри
37'
 
Грегерсен Стиан
51'
Качи
Бакенга Мушага
 
55'
 
Кристенсен Тобиас
63'
 
Болли Матис
Брюнхильдсен Ола
63'
 
Эйкрем Магнус
Кристенсен Тобиас
63'
 
Кнутсон Эрлинг
Риса Бирк
63'
 
Омойджуфано Охи
Мострём Маттиас
71'
1:1
Эйкрем Магнус
78'
1:2
Омойджуфано Охи
(Эйкрем Магнус)
79'
Marius Bustgaard Larsen
Симович Робин
 
81'
Eirik Asante Gayi
Кителано Йон
 
81'
Bjoern Maeland
Рашани Эльбасан
 
83'
1:3
Болли Матис
90'
 
Бьорнбак Мартин
Грегерсен Стиан
90'
1:4
Омойджуфано Охи

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакенга Мушага 14 0.5
2. Рууд Эспен 7 (3) 0.25
3. Борвен Торгейр 6 (3) 0.21
4. Kasper Lunding 4 0.14
5. Рашани Эльбасан 3 0.11
6. Хофф Вебьёрн 3 0.11
7. Joshua Kitolano 3 0.11
8. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.11
9. Симович Робин 2 0.07
10. Markus Andre Kaasa 1 0.04
11. Риса Бирк 1 0.04
12. Нордквелле Фредрик 1 0.04
13. Kevin Johnsen 1 0.04
14. Odin Luraas Bjoertuft 1 0.04
15. Родич Владимир 0 0
16. Качи 0 0
17. Bilal Njie 0 0
18. Filip Roenningen Joergensen 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 12 (2) 0.41
2. Омойджуфано Охи 10 (4) 0.34
3. Хуссейн Эцаз 8 0.28
4. Эйкрем Магнус 7 0.24
5. Хестад Эйрик 4 0.14
6. Эллингсен Мартин 4 0.14
7. Брюнхильдсен Ола 4 0.14
8. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.14
9. Эурснес Фредрик 3 0.1
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.07
11. Уинго Генри 2 0.07
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.07
13. Грегерсен Стиан 2 0.07
14. Хёуген Кристоффер 1 0.03
15. Болли Матис 1 0.03
16. Кителано Йон 1 0.03
17. Кристенсен Тобиас 1 0.03
18. Мострём Маттиас 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 5 1
2. Рашани Эльбасан 3 0
3. Хофф Вебьёрн 3 0
4. Риса Бирк 3 0
5. Kasper Lunding 2 0
6. Joshua Kitolano 2 0
7. Odin Luraas Bjoertuft 2 0
8. Бакенга Мушага 1 0
9. Родич Владимир 1 0
10. Россбах Сондре 1 0
11. Качи 1 0
12. Markus Andre Kaasa 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 6 0
2. Джеймс Леке 4 1
3. Эйкрем Магнус 5 0
4. Эурснес Фредрик 5 0
5. Кителано Йон 3 1
6. Хестад Эйрик 4 0
7. Кристенсен Тобиас 4 0
8. Бьорнбак Мартин 3 0
9. Грегерсен Стиан 3 0
10. Синюан Шерифф 3 0
11. Шельстад Фредрик 1 1
12. Болли Матис 2 0
13. Хёуген Кристоффер 2 0
14. Эллингсен Мартин 2 0
15. Уинго Генри 2 0
16. Брюнхильдсен Ола 2 0
17. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
18. Кнутсон Эрлинг 1 0
19. Омойджуфано Охи 1 0
20. Андерсен Эйрик Улланд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 16% (8) 10% (5) 18% (9) 16% (8) 18% (9) 22% (11)
 Мольде 14.71% (10) 10.29% (7) 13.24% (9) 16.18% (11) 8.82% (6) 36.76% (25)

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Саннефьёрд 1:1 Одд Кристиансунд 4:3 Одд Одд 1:2 Старт Волеренга 2:0 Одд
Одд 3:0 Викинг Одд 1:1 Сарпсборг-08 Олесунн 0:3 Одд Русенборг 4:1 Одд Хёугесунн 4:4 Одд Одд 2:0 Стабек Будё-Глимт 6:1 Одд Одд 6:1 Мьёндален Мольде 2:0 Одд Одд 2:1 Кристиансунд Стабек 0:1 Одд Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд Одд 1:0 Бранн
Мольде Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Русенборг 3:1 Мольде Рапид Вена 2:2 Мольде Мольде 2:1 Олесунн Мольде 3:1 Дандолк
Мольде 3:1 Хёугесунн Мольде 0:3 Арсенал Стабек 0:3 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде

Последние игры между собой

Одд: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Мольде: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Мольде 2:0 Одд Типпелиген Мольде 2:2 Одд Типпелиген Одд 2:2 Мольде Типпелиген Одд 1:1 Мольде Типпелиген
Мольде 0:1 Одд Типпелиген Мольде 2:1 Одд Типпелиген Одд 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Мольде Типпелиген Одд 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Одд Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 29 25 3 1 100 - 32 78
2. Мольде 29 19 2 8 72 - 36 59
3. Волеренга 29 14 10 5 47 - 33 52
4. Русенборг 29 15 6 8 50 - 35 51
5. Кристиансунд 29 12 12 5 56 - 42 48
6. Викинг 29 12 8 9 54 - 49 44
7. Одд 28 13 4 11 50 - 46 43
8. Хёугесунн 29 10 6 13 36 - 50 36
9. Стабек 29 8 12 9 37 - 45 36
10. Саннефьёрд 29 9 7 13 31 - 43 34
11. Бранн 29 8 9 12 38 - 48 33
12. Сарпсборг-08 29 8 8 13 33 - 38 32
13. Стрёмсгодсет 28 6 10 12 38 - 52 28
14. Старт 29 6 9 14 33 - 52 27
15. Мьёндален 29 7 3 19 23 - 45 24
16. Олесунн 29 2 5 22 30 - 82 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 14 14 0 0 56 - 11 42
2. Мольде 14 11 1 2 37 - 13 34
3. Русенборг 15 10 3 2 34 - 16 33
4. Волеренга 14 9 5 0 29 - 13 32
5. Одд 14 8 2 4 27 - 19 26
6. Кристиансунд 14 7 4 3 33 - 23 25
7. Викинг 15 7 4 4 34 - 22 25
8. Сарпсборг-08 15 6 3 6 20 - 14 21
9. Хёугесунн 15 6 3 6 22 - 26 21
10. Стабек 15 5 6 4 19 - 17 21
11. Старт 15 5 6 4 22 - 20 21
12. Мьёндален 14 5 0 9 13 - 18 15
13. Стрёмсгодсет 14 3 6 5 19 - 25 15
14. Саннефьёрд 14 3 6 5 13 - 20 15
15. Бранн 14 3 5 6 19 - 19 14
16. Олесунн 15 1 3 11 16 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 11 3 1 44 - 21 36
2. Мольде 15 8 1 6 35 - 23 25
3. Кристиансунд 15 5 8 2 23 - 19 23
4. Волеренга 15 5 5 5 18 - 20 20
5. Викинг 14 5 4 5 20 - 27 19
6. Саннефьёрд 15 6 1 8 18 - 23 19
7. Бранн 15 5 4 6 19 - 29 19
8. Русенборг 14 5 3 6 16 - 19 18
9. Одд 14 5 2 7 23 - 27 17
10. Хёугесунн 14 4 3 7 14 - 24 15
11. Стабек 14 3 6 5 18 - 28 15
12. Стрёмсгодсет 14 3 4 7 19 - 27 13
13. Сарпсборг-08 14 2 5 7 13 - 24 11
14. Мьёндален 15 2 3 10 10 - 27 9
15. Старт 14 1 3 10 11 - 32 6
16. Олесунн 14 1 2 11 14 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Грегерсен Стиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Уинго Генри получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Бакенга Мушага бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 1.90 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.80 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.70 2.52

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.50 1.01 4.50 1.18 5.00 1.15 2.08 1.70 2.31 1.61 1.98 1.82 1.18 4.50 1.44 2.65 1.02 11.00 1.15 5.00 1.03 10.00 1.04 9.40 1.07 7.50
5.50 1.10 4.70 1.16 2.70 1.44 2.22 1.66 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.14 5.15 1.10 5.60 1.02 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.75 1.42 1.60 2.25 1.29 3.40 1.07 7.50 1.07 7.50
3.76 1.27 2.72 1.46 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.61 1.66 2.11 1.39 2.85
5.85 1.13 4.30 1.22 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
2.33 1.58
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