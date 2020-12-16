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  2. Матчи
  3. Германия
Шальке 04
0:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Фрайбург
0'
19' Желтая карточка
Раман Бенито
36' Желтая карточка
Сантамария Батист
0:1
50' Гол
Шаллаи Роланд
0:2
68' Гол
Шаллаи Роланд
83' Желтая карточка
Сердар Суат
90'+2
1
Ферман
Ральф
17
Стамбули
Бенжамен
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
16
Бурджеллаб
Нассим
25
Арит
Амин
8
Сердар
Суат
9
Раман
Бенито
14
Матондо
Рабби
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
18
Петерсен
Нильс
32
Грифо
Винченцо
Шальке 04
4-1-4-1
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

19'
Раман Бенито
 
36'
 
Сантамария Батист
50'
0:1
Шаллаи Роланд
(Шмид Жонатан)
60'
 
Хёлер Лукас
Петерсен Нильс
68'
0:2
Шаллаи Роланд
(Грифо Винченцо)
69'
 
Демирович Эрмедин
Шаллаи Роланд
69'
 
Чон У-Ён
Грифо Винченцо
70'
Кутуджу Ахмед
Арит Амин
 
73'
Мендиль Хамза
Раман Бенито
 
73'
Шёпф Алессандро
Маскарель Омар
 
83'
Сердар Суат
 
86'
Matthew Hoppe
Матондо Рабби
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.17
2. Раман Бенито 2 0.17
3. Пасьенса Гонсало 1 0.08
4. Бурджеллаб Нассим 1 0.08
5. Тиау Малик 1 0.08
6. Маскарель Омар 0 0
7. Сердар Суат 0 0
8. Арит Амин 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 5 (2) 0.42
2. Петерсен Нильс 4 0.33
3. Шаллаи Роланд 3 0.25
4. Линхарт Филипп 2 0.17
5. Хёлер Лукас 1 0.08
6. Чон У-Ён 1 0.08
7. Хёфлер Николас 0 0
8. Шмид Жонатан 0 0
9. Кюблер Лукас 0 0
10. Гюнтер Кристиан 0 0
11. Сантамария Батист 0 0
12. Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 4 1
2. Ют Марк 3 0
3. Сане Салиф 3 0
4. Стамбули Бенжамен 2 0
5. Скрибски Стивен 2 0
6. Маскарель Омар 2 0
7. Пасьенса Гонсало 2 0
8. Ферман Ральф 1 0
9. Ибишевич Ведад 1 0
10. Настасич Матия 1 0
11. Раман Бенито 1 0
12. Бенталеб Набиль 1 0
13. Сердар Суат 1 0
14. Арит Амин 1 0
15. Людевиг Килиан 1 0
16. Бурджеллаб Нассим 1 0
17. Тиау Малик 1 0
18. Matthew Hoppe 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 3 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Хёлер Лукас 2 0
4. Сантамария Батист 2 0
5. Линхарт Филипп 2 0
6. Темпельман Лино 2 0
7. Гульде Мануэль 1 0
8. Шмид Жонатан 1 0
9. Хайнц Доминик 1 0
10. Грифо Винченцо 1 0
11. Квон Чхан Хун 1 0
12. Шаллаи Роланд 1 0
13. Демирович Эрмедин 1 0
14. Шлоттербек Кевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Фрайбург 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Фрайбург: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Фрайбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 11 7 4 0 23 - 10 25
2. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Фрайбург 2:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
10. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
11. Аугсбург Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 19 - 21 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 0:2 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург 2:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
17. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Шальке 04 0:2 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
9. Фрайбург 2:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
10. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
11. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 0:2 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Шальке 04 34.9% (53)
X 44.7% (68)
Фрайбург 20.4% (31)
Все прогнозы
2.46 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Фрайбург
9.94
4.70
2.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.40 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 16.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.68 2.25
  9.94 4.70 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.31 10.00 1.03 1.57 2.40 3.35 1.39 1.18 4.75 1.95 1.91 1.71 2.21 1.22 4.20 1.22 4.30 1.03 12.00 1.05 8.40 1.04 12.00 0.00 15.00
10.25 1.01 9.40 1.04 4.10 1.22 3.32 1.33 2.20 1.75 1.71 2.14 1.46 2.64 1.18 4.05 1.15 4.60 1.04 7.80
3.59 1.32 3.02 1.42 2.45 1.60 1.90 2.00 3.51 1.33 2.95 1.44 2.39 1.63 1.87 2.03 2.05 1.85 1.69 2.27 1.34 3.46 1.24 4.33 1.43 3.00 1.17 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 2.03 1.79 1.12 6.10 1.17 5.50 1.09 7.20
3.15 1.36 2.06 1.76 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
1.50 2.70 1.28 3.82 1.70 2.22 1.45 2.85 1.33 3.48 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95
4.55 1.20 3.20 1.35 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Фрайбург

Исход игры
Шальке 04
34.9% (53)
Ничья
44.7% (68)
Фрайбург
20.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (56)
Меньше
62.42% (93)
Обе команды забьют
Да
75.17% (112)
Нет
24.83% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (56)
2:1 Шальке 04
19.1% (29)
1:0 Шальке 04
11.8% (18)
1:2 Фрайбург
11.8% (18)
0:1 Фрайбург
7.2% (11)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Шальке 04
2% (3)
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