Шальке 04
0:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Фелтинс-Арена
Фрайбург
19' Желтая карточкаРаман Бенито
36' Желтая карточкаСантамария Батист
0:1
50' ГолШаллаи Роланд
0:2
68' ГолШаллаи Роланд
83' Желтая карточкаСердар Суат
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
19'
50'
0:1
68'
0:2
83'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|2
|0.17
|2.
|Раман Бенито
|2
|0.17
|3.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.08
|4.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.08
|5.
|Тиау Малик
|1
|0.08
|6.
|Маскарель Омар
|0
|0
|7.
|Сердар Суат
|0
|0
|8.
|Арит Амин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|5 (2)
|0.42
|2.
|Петерсен Нильс
|4
|0.33
|3.
|Шаллаи Роланд
|3
|0.25
|4.
|Линхарт Филипп
|2
|0.17
|5.
|Хёлер Лукас
|1
|0.08
|6.
|Чон У-Ён
|1
|0.08
|7.
|Хёфлер Николас
|0
|0
|8.
|Шмид Жонатан
|0
|0
|9.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|10.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|11.
|Сантамария Батист
|0
|0
|12.
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|4
|1
|2.
|Ют Марк
|3
|0
|3.
|Сане Салиф
|3
|0
|4.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|5.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|6.
|Маскарель Омар
|2
|0
|7.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|8.
|Ферман Ральф
|1
|0
|9.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|10.
|Настасич Матия
|1
|0
|11.
|Раман Бенито
|1
|0
|12.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|13.
|Сердар Суат
|1
|0
|14.
|Арит Амин
|1
|0
|15.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|16.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|17.
|Тиау Малик
|1
|0
|18.
|Matthew Hoppe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|3
|0
|2.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|3.
|Хёлер Лукас
|2
|0
|4.
|Сантамария Батист
|2
|0
|5.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|6.
|Темпельман Лино
|2
|0
|7.
|Гульде Мануэль
|1
|0
|8.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|9.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|10.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|11.
|Квон Чхан Хун
|1
|0
|12.
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|13.
|Демирович Эрмедин
|1
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Фрайбург
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Фрайбург: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Фрайбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|23 - 10
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|35 - 17
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|25 - 17
|18
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|9.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 21
|12
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|17.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|18.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|9.
|Фрайбург
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|11.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|12.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Фрайбург
Исход игры
Шальке 04
34.9% (53)
Ничья
44.7% (68)
Фрайбург
20.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (56)
Меньше
62.42% (93)
Обе команды забьют
Да
75.17% (112)
Нет
24.83% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (56)
2:1 Шальке 04
19.1% (29)
1:0 Шальке 04
11.8% (18)
1:2 Фрайбург
11.8% (18)
0:1 Фрайбург
7.2% (11)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Шальке 04
2% (3)
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