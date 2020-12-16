  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Шальке 04
0:2
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
19' Желтая карточка
Раман Бенито
36' Желтая карточка
Сантамария Батист
0:1
50' Гол
Шаллаи Роланд
0:2
68' Гол
Шаллаи Роланд
83' Желтая карточка
Сердар Суат
90'+4
1
Ферман
Ральф
17
Стамбули
Бенжамен
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
16
Бурджеллаб
Нассим
25
Арит
Амин
8
Сердар
Суат
9
Раман
Бенито
14
Матондо
Рабби
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
18
Петерсен
Нильс
32
Грифо
Винченцо
Шальке 04
4-1-4-1
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

19'
Раман Бенито
 
36'
 
Сантамария Батист
50'
0:1
Шаллаи Роланд
(Шмид Жонатан)
60'
 
Хёлер Лукас
Петерсен Нильс
68'
0:2
Шаллаи Роланд
(Грифо Винченцо)
69'
 
Демирович Эрмедин
Шаллаи Роланд
69'
 
Чон У-Ён
Грифо Винченцо
70'
Кутуджу Ахмед
Арит Амин
 
73'
Мендиль Хамза
Раман Бенито
 
73'
Шёпф Алессандро
Маскарель Омар
 
83'
Сердар Суат
 
86'
Matthew Hoppe
Матондо Рабби
 
90'
 
Темпельман Лино
Сантамария Батист
90'
 
Абраши Амир
Шмид Жонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 2 0.17
2. Раман Бенито 2 0.17
3. Пасьенса Гонсало 1 0.08
4. Бурджеллаб Нассим 1 0.08
5. Тиау Малик 1 0.08
6. Маскарель Омар 0 0
7. Сердар Суат 0 0
8. Арит Амин 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 5 (2) 0.42
2. Петерсен Нильс 4 0.33
3. Шаллаи Роланд 3 0.25
4. Линхарт Филипп 2 0.17
5. Хёлер Лукас 1 0.08
6. Чон У-Ён 1 0.08
7. Хёфлер Николас 0 0
8. Шмид Жонатан 0 0
9. Кюблер Лукас 0 0
10. Гюнтер Кристиан 0 0
11. Сантамария Батист 0 0
12. Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 4 1
2. Ют Марк 3 0
3. Сане Салиф 3 0
4. Стамбули Бенжамен 2 0
5. Скрибски Стивен 2 0
6. Маскарель Омар 2 0
7. Пасьенса Гонсало 2 0
8. Ферман Ральф 1 0
9. Ибишевич Ведад 1 0
10. Настасич Матия 1 0
11. Раман Бенито 1 0
12. Бенталеб Набиль 1 0
13. Сердар Суат 1 0
14. Арит Амин 1 0
15. Людевиг Килиан 1 0
16. Бурджеллаб Нассим 1 0
17. Тиау Малик 1 0
18. Matthew Hoppe 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 3 0
2. Кюблер Лукас 2 0
3. Хёлер Лукас 2 0
4. Сантамария Батист 2 0
5. Линхарт Филипп 2 0
6. Темпельман Лино 2 0
7. Гульде Мануэль 1 0
8. Шмид Жонатан 1 0
9. Хайнц Доминик 1 0
10. Грифо Винченцо 1 0
11. Квон Чхан Хун 1 0
12. Шаллаи Роланд 1 0
13. Демирович Эрмедин 1 0
14. Шлоттербек Кевен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Фрайбург 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург
Фрайбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц
РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Штуттгарт 2:3 Фрайбург Вальдхоф 1:2 Фрайбург Фрайбург 1:1 Зандхаузен Фрайбург 4:1 Гурник Забже Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:8 Фрайбург Фрайбург 1:1 Карлсруэ Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бавария 3:1 Фрайбург

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Фрайбург: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Фрайбург 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Фрайбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Шальке 04 34.9% (53)
X 44.7% (68)
Фрайбург 20.4% (31)
Все прогнозы
2.46 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.40 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 16.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.68 2.25
  9.94 4.70 1.39

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Фрайбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрайбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Фрайбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.31 10.00 1.03 1.57 2.40 3.35 1.39 1.18 4.75 1.95 1.91 1.71 2.21 1.22 4.20 1.22 4.30 1.03 12.00 1.05 8.40 1.04 12.00 0.00 15.00
10.25 1.01 9.40 1.04 4.10 1.22 3.32 1.33 2.20 1.75 1.71 2.14 1.46 2.64 1.18 4.05 1.15 4.60 1.04 7.80
3.59 1.32 3.02 1.42 2.45 1.60 1.90 2.00 3.51 1.33 2.95 1.44 2.39 1.63 1.87 2.03 2.05 1.85 1.69 2.27 1.34 3.46 1.24 4.33 1.43 3.00 1.17 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 2.03 1.79 1.12 6.10 1.17 5.50 1.09 7.20
3.15 1.36 2.06 1.76 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
1.50 2.70 1.28 3.82 1.70 2.22 1.45 2.85 1.33 3.48 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.83 1.92 1.37 2.95
4.55 1.20 3.20 1.35 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Шальке 04 0:2 Фрайбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Шальке 04 0:2 Фрайбург

Исход игры
Шальке 04
34.9% (53)
Ничья
44.7% (68)
Фрайбург
20.4% (31)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (56)
Меньше
62.42% (93)
Обе команды забьют
Да
75.17% (112)
Нет
24.83% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.8% (56)
2:1 Шальке 04
19.1% (29)
1:2 Фрайбург
11.8% (18)
1:0 Шальке 04
11.8% (18)
0:1 Фрайбург
7.2% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:0 Шальке 04
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный