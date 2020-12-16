Кёльн
0:4
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
Байер Л
0:1
8' ГолВайзер Митчелл
0:2
10' ГолДиаби Мусса
35' Желтая карточкаХорн Яннес
54' Желтая карточкаДрагович Александр
0:3
54' ГолШик Патрик
0:4
59' ГолВирц Флориан
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
27
Вирц
Флориан
11
Амири
Надим
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
0:1
10'
0:2
35'
54'
0:3
59'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скири Эйе
|3
|0.25
|2.
|Дуда Ондрей
|2
|0.17
|3.
|Реджбекай Элвис
|2
|0.17
|4.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.17
|5.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.17
|6.
|Тилманн Ян
|1
|0.08
|7.
|Вольф Мариус
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Эзкан Салих
|0
|0
|10.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.67
|2.
|Бэйли Леон
|4
|0.33
|3.
|Шик Патрик
|3
|0.25
|4.
|Вирц Флориан
|2
|0.17
|5.
|Диаби Мусса
|2
|0.17
|6.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.17
|7.
|Амири Надим
|1
|0.08
|8.
|Демирбай Керем
|1
|0.08
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.08
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.08
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.08
|12.
|Бендер Ларс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|4
|1
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|3.
|Хорн Яннес
|3
|0
|4.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|5.
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0
|7.
|Хектор Йонас
|2
|0
|8.
|Скири Эйе
|2
|0
|9.
|Эзкан Салих
|2
|0
|10.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|11.
|Якобс Исмаил
|2
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Драгович Александр
|3
|0
|2.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|3.
|Диаби Мусса
|3
|0
|4.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|5.
|Бендер Ларс
|2
|0
|6.
|Бендер Свен
|1
|0
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|8.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|9.
|Аларио Лукас
|1
|0
|10.
|Беллараби Карим
|1
|0
|11.
|Демирбай Керем
|1
|0
|12.
|Та Джонатан
|1
|0
|13.
|Амири Надим
|1
|0
|14.
|Бэйли Леон
|1
|0
|15.
|Вирц Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|25% (3)
|Байер Л
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин
Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919
Байер Л Последние 20 матчей: +13 =5 -2Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л
Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Байер Л 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Кёльн Бундеслига Байер Л 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Байер Л Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|37 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|25 - 17
|18
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кёльн 0:4 Байер Л
Исход игры
Кёльн
3.9% (6)
Ничья
6.5% (10)
Байер Л
89.5% (137)
Тотал 2.5
Больше
82% (123)
Меньше
18% (27)
Обе команды забьют
Да
86% (129)
Нет
14% (21)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
54.2% (83)
1:3 Байер Л
17% (26)
0:2 Байер Л
8.5% (13)
1:1 Ничья
4.6% (7)
0:1 Байер Л
3.9% (6)
2:1 Кёльн
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Байер Л
2% (3)
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