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  3. Германия
Кёльн
0:4
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
0:1
8' Гол
Вайзер Митчелл
0:2
10' Гол
Диаби Мусса
35' Желтая карточка
Хорн Яннес
54' Желтая карточка
Драгович Александр
0:3
54' Гол
Шик Патрик
0:4
59' Гол
Вирц Флориан
90'
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
33
Борнаув
Себастьян
23
Хорн
Яннес
31
Вольф
Мариус
21
Эзкан
Салих
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
8
Якобс
Исмаил
29
Тилманн
Ян
9
Андерссон
Себастьян
1
Градецки
Лукаш
23
Вайзер
Митчелл
4
Та
Джонатан
6
Драгович
Александр
18
Венделл
Боргес
27
Вирц
Флориан
15
Баумгартлингер
Юлиан
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
Кёльн
3-5-2
Байер Л
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Вайзер Митчелл
10'
0:2
Диаби Мусса
(Амири Надим)
35'
Хорн Яннес
 
42'
Лимниос Димитрис
Хорн Яннес
 
46'
Эхизибуэ Кингсли
Тилманн Ян
 
54'
 
Драгович Александр
54'
0:3
Шик Патрик
(Диаби Мусса)
59'
0:4
Вирц Флориан
(Бэйли Леон)
65'
Хектор Йонас
Скири Эйе
 
65'
Модест Антони
Андерссон Себастьян
 
65'
Мере Хорхе
Реджбекай Элвис
 
66'
 
Беллараби Карим
Бэйли Леон
66'
 
Демирбай Керем
Баумгартлингер Юлиан
66'
 
Тапсоба Эдмон
Драгович Александр
78'
 
Синкгравен Дэйли
Амири Надим
78'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скири Эйе 3 0.25
2. Дуда Ондрей 2 0.17
3. Реджбекай Элвис 2 0.17
4. Дрекслер Доминик 2 0.17
5. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.17
6. Тилманн Ян 1 0.08
7. Вольф Мариус 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Эзкан Салих 0 0
10. Борнаув Себастьян 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.67
2. Бэйли Леон 4 0.33
3. Шик Патрик 3 0.25
4. Вирц Флориан 2 0.17
5. Диаби Мусса 2 0.17
6. Баумгартлингер Юлиан 2 0.17
7. Амири Надим 1 0.08
8. Демирбай Керем 1 0.08
9. Драгович Александр 1 0.08
10. Вайзер Митчелл 1 0.08
11. Та Джонатан 1 0.08
12. Бендер Ларс 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 4 1
2. Эхизибуэ Кингсли 3 0
3. Хорн Яннес 3 0
4. Соренсен Фредерик 2 0
5. Кцихос Рафаэль 2 0
6. Вольф Мариус 2 0
7. Хектор Йонас 2 0
8. Скири Эйе 2 0
9. Эзкан Салих 2 0
10. Реджбекай Элвис 2 0
11. Якобс Исмаил 2 0
12. Борнаув Себастьян 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Драгович Александр 3 0
2. Синкгравен Дэйли 3 0
3. Диаби Мусса 3 0
4. Арангис Чарлес 2 0
5. Бендер Ларс 2 0
6. Бендер Свен 1 0
7. Баумгартлингер Юлиан 1 0
8. Градецки Лукаш 1 0
9. Аларио Лукас 1 0
10. Беллараби Карим 1 0
11. Демирбай Керем 1 0
12. Та Джонатан 1 0
13. Амири Надим 1 0
14. Бэйли Леон 1 0
15. Вирц Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 25% (3) 0 25% (3)
 Байер Л 15.38% (4) 26.92% (7) 7.69% (2) 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин
Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919
Байер Л Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л
Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л Славия Прага 1:0 Байер Л Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Байер Л: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Байер Л 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Кёльн Бундеслига
Байер Л 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:4 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Кёльн Бундеслига Байер Л 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Байер Л Бундеслига Кёльн 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:1 Байер Л Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Прогнозы
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Прогнозы 153
Кёльн 3.9% (6)
X 6.5% (10)
Байер Л 89.5% (137)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 3.90 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 20.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 4.40 1.61
  13.13 7.88 1.20

Самый высокий коэффициент на матч «Кёльн» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кёльн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кёльн» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.75 1.32 4.44 1.20 2.06 1.81 1.86 2.06 1.73 2.11 1.82 1.97 1.23 3.85 1.14 5.55 1.06 7.20 1.22 4.20 1.01 15.00 1.03 12.00
12.00 1.04 4.30 1.23 3.38 1.33 2.27 1.65 1.79 2.05 1.54 2.65 1.24 4.15 1.19 5.00 1.08 8.90 1.07 9.60 1.01 18.00
5.15 1.19 2.83 1.48 4.45 1.22 3.31 1.35 2.64 1.51 1.96 1.93 1.66 2.30 1.45 2.85 1.36 3.26 1.55 2.53 1.88 2.01 1.57 2.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.05 1.37 2.21 1.65 1.44 2.75 1.19 4.80 1.10 6.80
3.20 1.35 2.31 1.61 1.54 2.48 1.19 4.70 1.15 5.90
2.97 1.44 2.34 1.66 1.81 2.13 3.01 1.41 2.48 1.58 1.94 1.94 1.58 2.47 1.52 2.63 1.30 3.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.33 1.90 1.84 1.38 2.90 1.28 3.45
4.55 1.18 3.20 1.35 1.92 1.88 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
2.95 1.35
Где смотреть матч Кёльн 0:4 Байер Л онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 0:4 Байер Л

Исход игры
Кёльн
3.9% (6)
Ничья
6.5% (10)
Байер Л
89.5% (137)
Тотал 2.5
Больше
82% (123)
Меньше
18% (27)
Обе команды забьют
Да
86% (129)
Нет
14% (21)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
54.2% (83)
1:3 Байер Л
17% (26)
0:2 Байер Л
8.5% (13)
1:1 Ничья
4.6% (7)
0:1 Байер Л
3.9% (6)
2:1 Кёльн
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
2:3 Байер Л
2% (3)
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