Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

96' Ох, нехорошо это выглядит. Сорлот Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Сорлот Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

95' Анхелиньо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Баумгартнер Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Баумгартнер Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

77' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Отличный пас сделал Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

73' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Адамс Касим получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Адамс Касим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Адамс Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

67' О, нет. Из многообещающей позиции Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

66' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Даббур Мунас из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Адамс Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Адамс Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол РБ Лейпциг будет все-таки засчитан.

61' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

60' Г О О О О Л - Поульсен Юссуф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

59' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Фогт Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Фогт Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

55' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Баумгартнер Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Баумгартнер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Даббур Мунас из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Плохо сыграл Сессеньон Райан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Адамс Касим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матч возобновлен

51' Юпамекано Део на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Фогт Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля