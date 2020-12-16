Хоффенхайм
0:1
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
РБ Лейпциг
50' Желтая карточкаФогт Кевин
56' Желтая карточкаСессеньон Райан
0:1
60' ГолПоульсен Юссуф
22
Фогт
Кевин
15
Адамс
Касим
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Йон МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
- Защитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
50'
56'
60'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|7 (3)
|0.58
|2.
|Бебу Ила
|2
|0.17
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.17
|4.
|Даббур Мунас
|2
|0.17
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|0.17
|6.
|Сессеньон Райан
|1
|0.08
|7.
|Гайгер Деннис
|1
|0.08
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.08
|9.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.08
|10.
|Руди Себастьян
|0
|0
|11.
|Фогт Кевин
|0
|0
|12.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.33
|2.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.33
|3.
|Форсберг Эмиль
|3 (1)
|0.25
|4.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.25
|5.
|Нкунку Кристофер
|2
|0.17
|6.
|Ольмо Дани
|1
|0.08
|7.
|Хайдара Амаду
|1
|0.08
|8.
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.08
|9.
|Орбан Вилли
|1
|0.08
|10.
|Юпамекано Део
|1
|0.08
|11.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.08
|12.
|Конате Ибраима
|1
|0.08
|13.
|Мукиэле Норди
|0
|0
|14.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|5
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|3
|1
|3.
|Гриллич Флориан
|2
|1
|4.
|Фогт Кевин
|3
|0
|5.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|6.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|7.
|Сков Роберт
|0
|1
|8.
|Руди Себастьян
|1
|0
|9.
|Крамарич Андрей
|1
|0
|10.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|11.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|12.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|13.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|14.
|Бебу Ила
|1
|0
|15.
|Гачинович Мийат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|3
|0
|2.
|Юпамекано Део
|3
|0
|3.
|Орбан Вилли
|2
|0
|4.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|5.
|Мукиэле Норди
|2
|0
|6.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|7.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|8.
|Сорлот Александр
|1
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|10.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|11.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|13.
|Ольмо Дани
|1
|0
|14.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|РБ Лейпциг
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм
Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 10
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|37 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 9
|27
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|25 - 16
|22
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|19 - 13
|21
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|25 - 17
|18
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|26 - 19
|18
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|23 - 20
|18
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 17
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 22
|14
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|2
|8
|2
|19 - 22
|14
|12.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 20
|13
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|14.
|Вердер
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 21
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 23
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|23 - 8
|14
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|18.
|Кёльн
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|4.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 15
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|13.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Хоффенхайм
7.8% (12)
Ничья
16.9% (26)
РБ Лейпциг
75.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
78.81% (119)
Меньше
21.19% (32)
Обе команды забьют
Да
88.08% (133)
Нет
11.92% (18)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
54.5% (84)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:3 РБ Лейпциг
7.8% (12)
2:2 Ничья
6.5% (10)
2:1 Хоффенхайм
5.8% (9)
0:1 РБ Лейпциг
5.2% (8)
0:2 РБ Лейпциг
4.5% (7)
2:3 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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