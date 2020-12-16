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  2. Матчи
  3. Германия
Хоффенхайм
0:1
Конец матча

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
50' Желтая карточка
Фогт Кевин
56' Желтая карточка
Сессеньон Райан
0:1
60' Гол
Поульсен Юссуф
90'+7
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
22
Фогт
Кевин
15
Адамс
Касим
17
Сессеньон
Райан
18
Самассеку
Диади
16
Руди
Себастьян
29
Сков
Роберт
14
Баумгартнер
Кристоф
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
1
Гулачи
Петер
5
Юпамекано
Део
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
22
Мукиэле
Норди
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
25
Ольмо
Дани
9
Поульсен
Юссуф
Хоффенхайм
4-1-2-1-2
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Ход матча

46'
 
Хальстенберг Марсель
Мукиэле Норди
46'
 
Клюйверт Джастин
Форсберг Эмиль
50'
Фогт Кевин
 
56'
Сессеньон Райан
 
60'
0:1
Поульсен Юссуф
(Забитцер Марсель)
61'
 
Сорлот Александр
Конате Ибраима
66'
Гачинович Мийат
Руди Себастьян
 
66'
Бельфодиль Исхак
Даббур Мунас
 
74'
 
Адамс Тайлер
Забитцер Марсель
74'
 
Хайдара Амаду
Клюйверт Джастин
80'
Бебу Ила
Сков Роберт
 
90'
Бейер Максимилиан
Сессеньон Райан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 7 (3) 0.58
2. Бебу Ила 2 0.17
3. Баумгартнер Кристоф 2 0.17
4. Даббур Мунас 2 0.17
5. Гриллич Флориан 2 0.17
6. Сессеньон Райан 1 0.08
7. Гайгер Деннис 1 0.08
8. Адамян Саркис 1 0.08
9. Бисакшич Эрмин 1 0.08
10. Руди Себастьян 0 0
11. Фогт Кевин 0 0
12. Гачинович Мийат 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 4 0.33
2. Анхелиньо Хосе 4 0.33
3. Форсберг Эмиль 3 (1) 0.25
4. Забитцер Марсель 3 (3) 0.25
5. Нкунку Кристофер 2 0.17
6. Ольмо Дани 1 0.08
7. Хайдара Амаду 1 0.08
8. Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.08
9. Орбан Вилли 1 0.08
10. Юпамекано Део 1 0.08
11. Клюйверт Джастин 1 0.08
12. Конате Ибраима 1 0.08
13. Мукиэле Норди 0 0
14. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 5 1
2. Гайгер Деннис 3 1
3. Гриллич Флориан 2 1
4. Фогт Кевин 3 0
5. Баумгартнер Кристоф 3 0
6. Сессеньон Райан 2 0
7. Сков Роберт 0 1
8. Руди Себастьян 1 0
9. Крамарич Андрей 1 0
10. Бауманн Оливер 1 0
11. Нордтвейт Ховард 1 0
12. Кадержабек Павел 1 0
13. Бисакшич Эрмин 1 0
14. Бебу Ила 1 0
15. Гачинович Мийат 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 3 0
2. Юпамекано Део 3 0
3. Орбан Вилли 2 0
4. Нкунку Кристофер 2 0
5. Мукиэле Норди 2 0
6. Забитцер Марсель 1 0
7. Поульсен Юссуф 1 0
8. Сорлот Александр 1 0
9. Клостерманн Лукас 1 0
10. Хенрихс Бенджамин 1 0
11. Хи-Чан Хван 1 0
12. Адамс Тайлер 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 21.05% (4) 10.53% (2) 26.32% (5)
 РБ Лейпциг 8.7% (2) 26.09% (6) 21.74% (5) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм
Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Хоффенхайм Кубок
Хоффенхайм 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Прогнозы 154
Хоффенхайм 7.8% (12)
X 16.9% (26)
РБ Лейпциг 75.3% (116)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 4.35 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 65.00 7.20 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 4.75 4.55 1.68
  27.70 6.04 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.10 1.16 15.00 1.01 1.42 2.85 5.30 1.14 1.03 12.00 2.41 1.59 2.06 1.80 1.08 7.77 1.50 2.60 1.01 15.00 1.18 4.90 1.01 15.00 1.05 9.10 1.04 9.40 0.00 15.00
6.60 1.12 5.60 1.16 3.00 1.40 2.39 1.59 1.87 2.03 1.50 2.62 1.36 3.18 1.18 5.00 1.14 5.70 1.05 10.00
3.43 1.33 2.38 1.62 2.72 1.49 2.22 1.70 1.72 2.20 1.45 2.85 1.65 2.33 1.48 2.76 2.43 1.61 2.07 1.83 1.23 4.44 1.67 2.31 1.49 2.76 1.41 3.09 1.33 3.53 1.13 6.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.80 2.00 2.85 1.41 1.10 6.80 1.32 3.35 1.16 5.10
4.45 1.21 2.91 1.41 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
1.63 2.36 1.38 3.19 3.02 1.41 2.13 1.76 1.78 2.11 1.55 2.54 1.32 3.52 1.25 4.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.57 1.73 2.07 1.42 2.70
5.95 1.13 4.65 1.20 2.28 1.63 1.70 2.15 1.42 2.88 1.16 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.60 1.31
Букмекер Да Нет
2.41 1.52
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Хоффенхайм
7.8% (12)
Ничья
16.9% (26)
РБ Лейпциг
75.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
78.81% (119)
Меньше
21.19% (32)
Обе команды забьют
Да
88.08% (133)
Нет
11.92% (18)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
54.5% (84)
1:1 Ничья
9.7% (15)
1:3 РБ Лейпциг
7.8% (12)
2:2 Ничья
6.5% (10)
2:1 Хоффенхайм
5.8% (9)
0:1 РБ Лейпциг
5.2% (8)
0:2 РБ Лейпциг
4.5% (7)
2:3 РБ Лейпциг
1.3% (2)
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