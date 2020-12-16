Лех
0:4
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Погонь Щецин
0:1
3' Гол в свои воротаРогне Томас
0:2
40' ГолКовальчик Себастьян
44' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
0:3
45' ПенальтиДрыгас Камил
46' Желтая карточкаКаминьски Якуб
69' Желтая карточкаРамирес Даниэль
0:4
90' ГолПодставски Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
3'
0:1
40'
45'
0:3
46'
69'
90'
0:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.54
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.31
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.31
|4.
|Тиба Педру
|2
|0.15
|5.
|Каминьски Якуб
|1
|0.08
|6.
|Рогне Томас
|1
|0.08
|7.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.08
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.08
|9.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.08
|10.
|Червински Алан
|0
|0
|11.
|Шатка Любомир
|0
|0
|12.
|Соболь Хуберт
|0
|0
|13.
|Скурась Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|4
|0.31
|2.
|Захович Лука
|2
|0.15
|3.
|Дрыгас Камил
|2 (2)
|0.15
|4.
|Ковальчик Себастьян
|2 (1)
|0.15
|5.
|Подставски Томаш
|1
|0.08
|6.
|Журавски Мачей
|1
|0.08
|7.
|Фронччак Адам
|1
|0.08
|8.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.08
|9.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.08
|10.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.08
|11.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Козловски Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кравец Василий
|3
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|3
|0
|3.
|Червински Алан
|2
|0
|4.
|Рамирес Даниэль
|2
|0
|5.
|Модер Якуб
|2
|0
|6.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|7.
|Каминьски Якуб
|2
|0
|8.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|9.
|Тиба Педру
|1
|0
|10.
|Шатка Любомир
|1
|0
|11.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|12.
|Скурась Михал
|1
|0
|13.
|Мухар Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|4
|1
|2.
|Горгон Александр
|4
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Смолиньски Кацпер
|3
|0
|5.
|Штек Давид
|2
|0
|6.
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|7.
|Фронччак Адам
|1
|0
|8.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|9.
|Мата Луиш
|1
|0
|10.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|11.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Погонь Щецин
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +11 =6 -3Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония
Последние игры между собой
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 12
|29
|2.
|Ракув
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 15
|27
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|19 - 8
|25
|4.
|Гурник Забже
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 13
|23
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 14
|22
|6.
|Краковия
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Шлёнск
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 14
|20
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 24
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|23 - 21
|17
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|17 - 19
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 17
|13
|12.
|Пяст
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|14.
|Висла Краков
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 19
|11
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 26
|10
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 6
|15
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 10
|9
|11.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|12.
|Подбескидзе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 16
|7
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 2
|16
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|4.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|5.
|Краковия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|6.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|7.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Пяст
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|9.
|Лех
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|10.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Шлёнск
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 10
|6
|14.
|Ягеллония
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров