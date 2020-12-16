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Лех
0:4
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Рогне Томас
0:2
39' Гол
Ковальчик Себастьян
44' Желтая карточка
Црномаркович Джордже
0:3
45' Пенальти
Дрыгас Камил
46' Желтая карточка
Каминьски Якуб
69' Желтая карточка
Рамирес Даниэль
0:4
90' Гол
Подставски Томаш
90'+15
Лех
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.54
2. Модер Якуб 4 (3) 0.31
3. Рамирес Даниэль 4 0.31
4. Тиба Педру 2 0.15
5. Каминьски Якуб 1 0.08
6. Рогне Томас 1 0.08
7. Аввад Мохаммад 1 0.08
8. Мархвиньски Филип 1 0.08
9. Качарава Ника 1 (1) 0.08
10. Червински Алан 0 0
11. Шатка Любомир 0 0
12. Соболь Хуберт 0 0
13. Скурась Михал 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 4 0.31
2. Захович Лука 2 0.15
3. Дрыгас Камил 2 (2) 0.15
4. Ковальчик Себастьян 2 (1) 0.15
5. Подставски Томаш 1 0.08
6. Журавски Мачей 1 0.08
7. Фронччак Адам 1 0.08
8. Бенедычак Адриан 1 0.08
9. Триантафиллопулос Константинос 1 0.08
10. Кухарчик Михал 1 (1) 0.08
11. Дабровски Дамьян 0 0
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Козловски Кацпер 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Кравец Василий 3 0
2. Црномаркович Джордже 3 0
3. Червински Алан 2 0
4. Рамирес Даниэль 2 0
5. Модер Якуб 2 0
6. Мархвиньски Филип 2 0
7. Каминьски Якуб 2 0
8. Исхак Микаэль 1 0
9. Тиба Педру 1 0
10. Шатка Любомир 1 0
11. Пухач Тымотеуш 1 0
12. Скурась Михал 1 0
13. Мухар Карло 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 4 1
2. Горгон Александр 4 0
3. Дабровски Дамьян 3 0
4. Смолиньски Кацпер 3 0
5. Штек Давид 2 0
6. Бенедычак Адриан 2 0
7. Фронччак Адам 1 0
8. Дрыгас Камил 1 0
9. Мата Луиш 1 0
10. Ковальчик Себастьян 1 0
11. Козловски Кацпер 1 0
12. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 9.09% (2) 4.55% (1) 27.27% (6) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Погонь Щецин 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сталь Мелец 1:1 Лех Лех 0:2 Глазго Рейнджерс Лех 4:0 Подбескидзе Бенфика 4:0 Лех
Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония

Последние игры между собой

Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Погонь Щецин: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Лех 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса
Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 13 9 2 2 21 - 12 29
2. Ракув Заявка 13 8 3 2 27 - 15 27
3. Погонь Щецин Заявка 13 7 4 2 19 - 8 25
4. Гурник Забже Заявка 13 7 2 4 18 - 13 23
5. Заглембе Любин Заявка 13 6 4 3 18 - 14 22
6. Краковия Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Шлёнск Заявка 13 6 2 5 19 - 14 20
8. Ягеллония Заявка 13 5 2 6 21 - 24 17
9. Лех Заявка 13 4 5 4 23 - 21 17
10. Лехия Гданьск Заявка 13 5 1 7 17 - 19 16
11. Варта Познань Заявка 13 4 1 8 12 - 17 13
12. Пяст Заявка 13 3 4 6 17 - 18 13
13. Висла Плоцк Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
14. Висла Краков Заявка 13 2 5 6 18 - 19 11
15. Сталь Мелец Заявка 13 2 4 7 14 - 26 10
16. Подбескидзе Заявка 13 2 3 8 12 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Заглембе Любин Заявка 7 4 3 0 11 - 6 15
3. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
5. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
9. Лех Заявка 6 2 3 1 11 - 10 9
10. Лехия Гданьск Заявка 7 3 0 4 12 - 10 9
11. Сталь Мелец Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
12. Подбескидзе Заявка 7 2 1 4 7 - 16 7
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
15. Варта Познань Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
16. Висла Краков Заявка 6 1 0 5 7 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. Гурник Забже Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Погонь Щецин Заявка 7 4 1 2 10 - 5 13
4. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
5. Краковия Заявка 6 2 3 1 8 - 7 9
6. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
7. Висла Плоцк Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Пяст Заявка 7 2 2 3 11 - 9 8
9. Лех Заявка 7 2 2 3 12 - 11 8
10. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
11. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Шлёнск Заявка 7 2 0 5 9 - 10 6
14. Ягеллония Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 16.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.90 4.33

Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.01 9.30 1.04 8.50 1.05 2.95 1.36 2.80 1.40 1.83 1.98 1.61 2.35 1.47 2.55 1.17 4.50 1.03 10.00 1.04 9.40 1.08 7.00 0.00 16.50 1.05 8.50
10.50 1.01 9.70 1.03 3.78 1.25 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.78 1.87 1.87 1.15 5.20 1.13 5.40
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.35 1.79 1.95 1.33 3.05
2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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