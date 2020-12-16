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Бавария
 
Позже

Стадион:
Вольфсбург
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
24
Толиссо
Корентен
7
Гнабри
Серж
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
4
Лакруа
Максанс
34
Понграчич
Марин
15
Руссийон
Жером
27
Арнольд
Максимилиан
24
Шлагер
Ксавер
20
Баку
Ридле
17
Филипп
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
Бавария
4-1-4-1
Вольфсбург
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 13 (2) 1.18
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.55
3. Гнабри Серж 4 0.36
4. Сане Лерой 3 0.27
5. Мусиала Джамал 3 0.27
6. Коман Кингсли 2 0.18
7. Киммих Йозуа 1 0.09
8. Горетцка Леон 1 0.09
9. Коста Дуглас 1 0.09
10. Алаба Давид 1 0.09
11. Сарр Буна 0 0
12. Эрнандес Люка 0 0
13. Ричардс Крис 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 9 (1) 0.82
2. Арнольд Максимилиан 2 0.18
3. Баку Ридле 2 0.18
4. Штеффен Ренато 1 0.09
5. Брекало Йосип 1 0.09
6. Шлагер Ксавер 1 0.09
7. Брукс Джон 1 0.09
8. Бялек Бартош 1 0.09
9. Мехмеди Адмир 0 0
10. Филипп Максимилиан 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Виктор Жоао II 0 0
13. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Боатенг Жером 2 0
3. Левандовски Роберт 2 0
4. Гнабри Серж 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Горетцка Леон 1 0
10. Эрнандес Люка 1 0
11. Альфонсо Дэвис 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Шлагер Ксавер 4 0
2. Брукс Джон 3 0
3. Арнольд Максимилиан 3 0
4. Лакруа Максанс 2 0
5. Отавио Пауло 2 0
6. Гилавоги Жошуа 1 0
7. Вегхорст Ваут 1 0
8. Герардт Янник 1 0
9. Филипп Максимилиан 1 0
10. Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 11.43% (4) 11.43% (4) 25.71% (9) 17.14% (6) 17.14% (6) 17.14% (6)
 Вольфсбург 11.11% (2) 44.44% (8) 11.11% (2) 5.56% (1) 0 27.78% (5)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария
Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Вольфсбург 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Бундеслига
Вольфсбург 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 11 7 4 0 23 - 10 25
2. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Фрайбург 2:0 Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
10. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
11. Аугсбург Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 19 - 21 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 0:2 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург 2:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
17. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
18. Шальке 04 0:2 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
9. Фрайбург 2:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
10. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
11. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
12. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
14. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 0:2 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 153
    Бавария 94.1% (144)
    X 5.2% (8)
    Вольфсбург 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.98 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Вольфсбург
    1.39
    5.82
    9.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 6.00 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.40 7.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.65 9.40
      1.34 5.82 8.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.40 1.08 6.50 1.11 3.55 1.33 2.70 1.47 2.11 1.79 1.92 1.97 1.72 2.23 1.48 2.85 1.23 3.85 1.17 4.70 1.07 6.90 1.06 7.50 1.01 13.50
    6.80 1.05 6.45 1.08 3.50 1.28 2.72 1.46 2.09 1.83 1.63 2.28 1.48 2.57 1.21 3.54 1.19 4.10 1.07 6.50
    8.28 1.10 3.73 1.30 2.83 1.48 2.44 1.60 2.12 1.77 1.91 1.97 1.68 2.27 1.55 2.55 1.46 2.83 1.20 4.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.35 1.92 1.88 1.39 2.90
    4.65 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
    3.62 1.32 2.41 1.62 1.96 1.93 1.69 2.26 1.43 2.98
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.46 1.51 1.89 1.85 1.48 2.46
    5.30 1.16 2.45 1.55 1.93 1.87 1.54 2.48 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.47 2.55
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    Букмекер Да Нет
    2.41 1.53
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    Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург

    Исход игры
    Бавария
    94.1% (144)
    Ничья
    5.2% (8)
    Вольфсбург
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.33% (104)
    Меньше
    30.67% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (95)
    Нет
    36.67% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    28.1% (43)
    2:0 Бавария
    28.1% (43)
    3:1 Бавария
    22.9% (35)
    3:0 Бавария
    5.9% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    3:2 Бавария
    2% (3)
    4:2 Бавария
    2% (3)
    4:0 Бавария
    1.3% (2)
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