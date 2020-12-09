Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Вольфсбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|13 (2)
|1.18
|2.
|Мюллер Томас
|6 (1)
|0.55
|3.
|Гнабри Серж
|4
|0.36
|4.
|Сане Лерой
|3
|0.27
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.27
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.18
|7.
|Киммих Йозуа
|1
|0.09
|8.
|Горетцка Леон
|1
|0.09
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.09
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.09
|11.
|Сарр Буна
|0
|0
|12.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|13.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|9 (1)
|0.82
|2.
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.18
|3.
|Баку Ридле
|2
|0.18
|4.
|Штеффен Ренато
|1
|0.09
|5.
|Брекало Йосип
|1
|0.09
|6.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.09
|7.
|Брукс Джон
|1
|0.09
|8.
|Бялек Бартош
|1
|0.09
|9.
|Мехмеди Адмир
|0
|0
|10.
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|11.
|Руссийон Жером
|0
|0
|12.
|Виктор Жоао II
|0
|0
|13.
|Лакруа Максанс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|2.
|Боатенг Жером
|2
|0
|3.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|4.
|Гнабри Серж
|2
|0
|5.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|6.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|7.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|8.
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|9.
|Горетцка Леон
|1
|0
|10.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|11.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|2.
|Брукс Джон
|3
|0
|3.
|Арнольд Максимилиан
|3
|0
|4.
|Лакруа Максанс
|2
|0
|5.
|Отавио Пауло
|2
|0
|6.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0
|7.
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|8.
|Герардт Янник
|1
|0
|9.
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|10.
|Брекало Йосип
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|Вольфсбург
|11.11% (2)
|44.44% (8)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|0
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария
Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Вольфсбург 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|23 - 10
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|35 - 17
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 9
|24
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|18 - 11
|21
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|23 - 15
|19
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|23 - 15
|17
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|24 - 17
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 17
|17
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 17
|13
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|16 - 19
|13
|11.
|Герта
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 20
|12
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|19 - 21
|12
|13.
|Вердер
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 22
|11
|15.
|Кёльн
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 22
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 25
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 33
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 6
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|21 - 7
|11
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 10
|9
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 8
|9
|8.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 9
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Арминия
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|13.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
|18.
|Майнц
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 7
|14
|2.
|Байер Л
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Бавария
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 12
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 23
|2
|18.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург
Исход игры
Бавария
91.3% (42)
Ничья
6.5% (3)
Вольфсбург
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
54.55% (24)
Нет
45.45% (20)
Популярный счёт
2:0 Бавария
37% (17)
3:1 Бавария
19.6% (9)
2:1 Бавария
19.6% (9)
1:1 Ничья
4.3% (2)
3:0 Бавария
4.3% (2)
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