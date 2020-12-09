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Бавария
 
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Стадион:
Вольфсбург

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 13 (2) 1.18
2. Мюллер Томас 6 (1) 0.55
3. Гнабри Серж 4 0.36
4. Сане Лерой 3 0.27
5. Мусиала Джамал 3 0.27
6. Коман Кингсли 2 0.18
7. Киммих Йозуа 1 0.09
8. Горетцка Леон 1 0.09
9. Коста Дуглас 1 0.09
10. Алаба Давид 1 0.09
11. Сарр Буна 0 0
12. Эрнандес Люка 0 0
13. Ричардс Крис 0 0
Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 9 (1) 0.82
2. Арнольд Максимилиан 2 0.18
3. Баку Ридле 2 0.18
4. Штеффен Ренато 1 0.09
5. Брекало Йосип 1 0.09
6. Шлагер Ксавер 1 0.09
7. Брукс Джон 1 0.09
8. Бялек Бартош 1 0.09
9. Мехмеди Адмир 0 0
10. Филипп Максимилиан 0 0
11. Руссийон Жером 0 0
12. Виктор Жоао II 0 0
13. Лакруа Максанс 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 3 0
2. Боатенг Жером 2 0
3. Левандовски Роберт 2 0
4. Гнабри Серж 2 0
5. Павар Бенджамин 2 0
6. Толиссо Корентен 0 1
7. Нойер Мануэль 1 0
8. Чупо-Мотинг Эрик 1 0
9. Горетцка Леон 1 0
10. Эрнандес Люка 1 0
11. Альфонсо Дэвис 1 0
Вольфсбург
# Игрок      
1. Шлагер Ксавер 4 0
2. Брукс Джон 3 0
3. Арнольд Максимилиан 3 0
4. Лакруа Максанс 2 0
5. Отавио Пауло 2 0
6. Гилавоги Жошуа 1 0
7. Вегхорст Ваут 1 0
8. Герардт Янник 1 0
9. Филипп Максимилиан 1 0
10. Брекало Йосип 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 11.43% (4) 11.43% (4) 25.71% (9) 17.14% (6) 17.14% (6) 17.14% (6)
 Вольфсбург 11.11% (2) 44.44% (8) 11.11% (2) 5.56% (1) 0 27.78% (5)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария
Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Вольфсбург Вольфсбург 5:3 Вердер Шальке 04 0:2 Вольфсбург
Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Герта 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Арминия Боруссия М 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург АЕК 2:1 Вольфсбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Десна Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Вольфсбург 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Бундеслига
Вольфсбург 1:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 11 7 4 0 23 - 10 25
2. Бавария Заявка 11 7 3 1 35 - 17 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 7 3 1 23 - 9 24
4. Вольфсбург Заявка 11 5 6 0 18 - 11 21
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 23 - 15 19
6. Унион Берлин Заявка 11 4 5 2 23 - 15 17
7. Штуттгарт Заявка 11 4 5 2 24 - 17 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 5 2 20 - 17 17
9. Аугсбург Заявка 11 3 4 4 14 - 17 13
10. Айнтрахт Фр Заявка 11 2 7 2 16 - 19 13
11. Герта Заявка 11 3 3 5 19 - 20 12
12. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 19 - 21 12
13. Вердер Заявка 11 2 5 4 14 - 19 11
14. Фрайбург Заявка 11 2 5 4 14 - 22 11
15. Кёльн Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
16. Арминия Заявка 11 2 1 8 8 - 22 7
17. Майнц Заявка 11 1 2 8 12 - 25 5
18. Шальке 04 Заявка 11 0 4 7 8 - 33 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
3. Бавария Заявка 5 3 2 0 21 - 7 11
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 11 - 9 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 4 0 6 - 5 7
11. Арминия Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Герта Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
16. Шальке 04 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
17. Кёльн Заявка 6 0 2 4 8 - 13 2
18. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
2. Байер Л Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
4. Боруссия Д Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Унион Берлин Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
6. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
8. Боруссия М Заявка 5 2 1 2 11 - 12 7
9. Вольфсбург Заявка 5 1 4 0 7 - 5 7
10. РБ Лейпциг Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
11. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
12. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
13. Аугсбург Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Фрайбург Заявка 5 1 2 2 5 - 11 5
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 5 1 0 4 6 - 13 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Бавария 91.3% (42)
    X 6.5% (3)
    Вольфсбург 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Вольфсбург
    1.36
    6.20
    9.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 6.00 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.90 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 6.20 9.50
      1.35 5.72 9.14

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Вольфсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.90 1.08 6.00 1.11 3.30 1.33 2.70 1.47 2.03 1.85 1.82 2.05 1.63 2.35 1.42 2.85 1.23 4.20 1.17 4.70 1.07 7.60 1.06 8.20 1.01 13.50
    6.95 1.06 6.20 1.09 3.32 1.28 2.72 1.46 2.09 1.91 1.63 2.28 1.42 2.78 1.21 4.05 1.16 4.50 1.05 7.20
    8.27 1.10 3.49 1.34 2.82 1.48 2.33 1.66 2.06 1.85 1.84 2.06 1.64 2.39 1.43 2.97 1.18 5.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00
    4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76
    3.49 1.35 2.34 1.66 1.92 1.99 1.65 2.35 1.40 3.15
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.46 1.51 1.84 1.91 1.48 2.55
    5.30 1.16 2.45 1.55 1.84 1.96 1.48 2.65 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.44
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.29
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.52
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    Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург

    Исход игры
    Бавария
    91.3% (42)
    Ничья
    6.5% (3)
    Вольфсбург
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (24)
    Нет
    45.45% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    37% (17)
    3:1 Бавария
    19.6% (9)
    2:1 Бавария
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    3:0 Бавария
    4.3% (2)
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