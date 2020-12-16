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Арминия
0:1
Конец матча

Стадион:
Аугсбург
0'
20' Желтая карточка
Кунце Фабиан
45' Желтая карточка
Фрамбергер Рафаэль
80' Желтая карточка
Груэсо Карлос
0:1
85' Гол
Гоувелеув Джеффри
90'+5
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
6
Ван
дер
Хорн
Майк
4
Нильссон
Хоаким
15
Де
Медина
Натан
8
Доан
Рицу
16
Кунце
Фабиан
30
Хартель
Марсель
18
Кордова
Серхио
9
Клос
Фабиан
36
Шипплок
Свен
1
Гикевич
Рафал
36
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
32
Фрамбергер
Рафаэль
8
Хедира
Рани
25
Груэсо
Карлос
20
Калиджиури
Даниэль
33
Стробл
Тобиас
23
Рихтер
Марко
11
Грегорич
Михаэль
Арминия
4-4-2
Аугсбург
4-2-3-1

Ход матча

20'
Кунце Фабиан
 
45'
 
Фрамбергер Рафаэль
59'
 
Финнбогасон Альфред
Рихтер Марко
60'
 
Гумни Роберт
Фрамбергер Рафаэль
70'
Гебауэр Кристиан
Шипплок Свен
 
72'
 
Варгас Рубен
Грегорич Михаэль
77'
Лукоки Андерсон
Нильссон Хоаким
 
80'
 
Груэсо Карлос
85'
0:1
Гоувелеув Джеффри
(Калиджиури Даниэль)
89'
Мюллер Себастьян
Хартель Марсель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 2 0.17
2. Клос Фабиан 1 0.08
3. Шипплок Свен 1 0.08
4. Эдмундссон Йохан 1 0.08
5. Притль Мануэль 1 0.08
6. Суку Себио 1 0.08
7. Ортега Штефан 0 0
8. Кордова Серхио 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.33
2. Варгас Рубен 3 0.25
3. Хан Андре 3 0.25
4. Грегорич Михаэль 1 0.08
5. Рихтер Марко 1 0.08
6. Гоувелеув Джеффри 1 0.08
7. Удуохаи Феликс 1 0.08
8. Финнбогасон Альфред 0 0
9. Нидерлехнер Флориан 0 0
10. Фрамбергер Рафаэль 0 0
11. Иаго Лопес 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Ван дер Хорн Майк 3 0
2. Шипплок Свен 2 0
3. Клос Фабиан 2 0
4. Бруннер Седрик 2 0
5. Де Медина Натан 2 0
6. Лукоки Андерсон 2 0
7. Кунце Фабиан 2 0
8. Суку Себио 1 0
9. Хартель Марсель 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Фрамбергер Рафаэль 3 1
2. Гоувелеув Джеффри 4 0
3. Хедира Рани 3 0
4. Нидерлехнер Флориан 1 1
5. Калиджиури Даниэль 2 0
6. Груэсо Карлос 2 0
7. Гумни Роберт 2 0
8. Варгас Рубен 2 0
9. Грегорич Михаэль 1 0
10. Хан Андре 1 0
11. Стробл Тобиас 1 0
12. Иаго Лопес 1 0
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
14. Удуохаи Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Аугсбург 0 0 28.57% (4) 14.29% (2) 0 57.14% (8)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л
Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия
Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург
Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург Айнтрахт Целле 0:7 Аугсбург Аякс 1:0 Аугсбург Ян 1:1 Аугсбург Аугсбург 5:2 Альтах Тюркюджю Атаспор 1:4 Аугсбург Тюркючю Мюнхен 1:4 Аугсбург Нюрнберг 1:2 Аугсбург Унтерахинг 0:0 Аугсбург

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Аугсбург: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Арминия 0:2 Аугсбург Бундеслига 2 Аугсбург 3:0 Арминия Бундеслига 2 Аугсбург 3:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Аугсбург Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 12 8 4 0 27 - 10 28
2. Бавария Заявка 12 8 3 1 37 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 12 8 3 1 24 - 9 27
4. Боруссия Д Заявка 12 7 1 4 25 - 16 22
5. Вольфсбург Заявка 12 5 6 1 19 - 13 21
6. Унион Берлин Заявка 12 4 6 2 25 - 17 18
7. Штуттгарт Заявка 12 4 6 2 26 - 19 18
8. Боруссия М Заявка 12 4 6 2 23 - 20 18
9. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 15 - 17 16
10. Фрайбург Заявка 12 3 5 4 16 - 22 14
11. Айнтрахт Фр Заявка 12 2 8 2 19 - 22 14
12. Герта Заявка 12 3 4 5 19 - 20 13
13. Хоффенхайм Заявка 12 3 3 6 19 - 22 12
14. Вердер Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
15. Кёльн Заявка 12 2 4 6 13 - 21 10
16. Арминия Заявка 12 2 1 9 8 - 23 7
17. Майнц Заявка 12 1 3 8 12 - 25 6
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Бавария Заявка 6 4 2 0 23 - 8 14
3. Вольфсбург Заявка 6 4 2 0 11 - 6 14
4. Байер Л Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
5. Боруссия М Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
6. Боруссия Д Заявка 6 3 0 3 14 - 10 9
7. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 15 - 8 9
8. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Хоффенхайм Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
11. Арминия Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
12. Фрайбург Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
13. Вердер Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Герта Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Штуттгарт Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
16. Майнц Заявка 6 0 2 4 6 - 12 2
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
18. Кёльн Заявка 7 0 2 5 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 7 5 2 0 15 - 4 17
2. Штуттгарт Заявка 6 4 2 0 17 - 7 14
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 11 - 6 13
4. Бавария Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
5. РБ Лейпциг Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
6. Унион Берлин Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
7. Кёльн Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Герта Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
9. Боруссия М Заявка 6 2 2 2 14 - 15 8
10. Аугсбург Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
11. Фрайбург Заявка 6 2 2 2 7 - 11 8
12. Вольфсбург Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
13. Вердер Заявка 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Айнтрахт Фр Заявка 6 1 3 2 10 - 14 6
15. Хоффенхайм Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Майнц Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 5 - 23 2
18. Арминия Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Арминия 24% (36)
X 48.7% (73)
Аугсбург 27.3% (41)
Все прогнозы
2.61 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.25 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 98.00 9.50 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.22 2.84
  4.69 1.55 5.46

Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.97 1.82 7.10 1.08 1.16 5.10 2.48 1.58 2.03 1.84 1.02 13.00 1.69 2.17 1.38 3.00 1.03 12.00 1.10 6.60 1.03 12.00 1.01 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
8.70 1.07 7.20 1.10 3.18 1.36 2.41 1.58 1.79 2.14 1.40 3.00 1.27 3.84 1.11 6.65 1.09 7.90 1.02 14.50
1.71 2.22 1.45 2.85 2.13 1.76 1.72 2.19 1.52 2.62 1.55 2.55 1.58 2.46 1.44 2.91 1.21 4.72 1.47 2.81 1.48 2.85 1.22 4.58 1.12 7.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.68 2.18 1.79 2.02 1.09 7.20 1.10 6.80 1.07 8.40
2.65 1.48 1.79 2.02 1.37 3.10 1.11 6.60 1.08 8.30
1.45 2.85 1.26 4.07 1.55 2.56 1.36 3.27 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.60 1.29 2.38 1.58 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.27
Где смотреть матч Арминия 0:1 Аугсбург онлайн

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Прогнозы на матч Арминия 0:1 Аугсбург

Исход игры
Арминия
24% (36)
Ничья
48.7% (73)
Аугсбург
27.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (44)
Меньше
70.27% (104)
Обе команды забьют
Да
70.95% (105)
Нет
29.05% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (61)
1:2 Аугсбург
15.3% (23)
1:0 Арминия
13.3% (20)
0:1 Аугсбург
9.3% (14)
2:1 Арминия
7.3% (11)
0:0 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:1 Арминия
2% (3)
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