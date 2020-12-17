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  2. Матчи
  3. Италия
Рома
2:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Торино
0'
7' Желтая карточка
Синго Уилфрид
15' Вторая желтая карточка
Синго Уилфрид
21' Желтая карточка
Перес Бруно
23' Желтая карточка
Манчини Джанлука
1:0
27' Гол
Мхитарян Генрих
2:0
43' Пенальти
Верету Жордан
57'
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
33
Перес
Бруно
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Уилфрид
23
Мейте
Суалихо
10
Гояк
Амер
77
Линетти
Кароль
27
Войвода
Мергим
9
Белотти
Андреа
7
Лукич
Саша
Рома
3-4-2-1
Торино
3-5-2

Ход матча

7'
 
Синго Уилфрид
15'
 
Синго Уилфрид
21'
Перес Бруно
 
23'
Манчини Джанлука
 
23'
 
Ансальди Кристиан
Гояк Амер
27'
Мхитарян Генрих
1:0
43'
Верету Жордан
2:0
45'
 
Эдера Симоне
Ансальди Кристиан
46'
Кумбулла Мараш
Манчини Джанлука
 
46'
Карсдорп Рик
Перес Бруно
 
46'
 
Ринкон Томас
Мейте Суалихо
46'
 
Сегре Джакопо
Лукич Саша

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 7 0.58
2. Верету Жордан 6 (4) 0.5
3. Джеко Эдин 4 0.33
4. Педро Родригес 3 0.25
5. Пеллегрини Лоренцо 1 0.08
6. Спинаццола Леонардо 1 0.08
7. Майораль Борха 1 0.08
8. Перес Карлес 1 0.08
9. Кумбулла Мараш 1 0.08
10. Карсдорп Рик 0 0
11. Кристанте Бриан 0 0
12. Перес Бруно 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 8 (2) 0.67
2. Лукич Саша 3 0.25
3. Бонаццоли Федерико 1 0.08
4. Мейте Суалихо 1 0.08
5. Н'Кулу Николя 1 0.08
6. Дзадза Симоне 1 0.08
7. Линетти Кароль 1 0.08
8. Бремер Глейсон 1 0.08
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.08
10. Верди Симоне 0 0
11. Войвода Мергим 0 0
12. Ринкон Томас 0 0
13. Синго Уилфрид 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Педро Родригес 2 1
2. Верету Жордан 3 0
3. Кристанте Бриан 3 0
4. Ибаньес Рожер 3 0
5. Джеко Эдин 1 0
6. Сантон Давиде 1 0
7. Миранте Антонио 1 0
8. Перес Бруно 1 0
9. Пеллегрини Лоренцо 1 0
10. Карсдорп Рик 1 0
11. Манчини Джанлука 1 0
12. Вильяр Гонсало 1 0
13. Кумбулла Мараш 1 0
Торино
# Игрок      
1. Синго Уилфрид 3 1
2. Ринкон Томас 4 0
3. Лукич Саша 3 0
4. Лянко Войнович 3 0
5. Верди Симоне 2 0
6. Бонаццоли Федерико 2 0
7. Войвода Мергим 2 0
8. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
9. Н'Кулу Николя 1 0
10. Дзадза Симоне 1 0
11. Родригес Рикардо 1 0
12. Белотти Андреа 1 0
13. Линетти Кароль 1 0
14. Гояк Амер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 17.39% (4) 4.35% (1) 39.13% (9) 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4)
 Торино 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз
Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла
Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона

Последние игры между собой

Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Торино 2:3 Рома Серия A Рома 0:2 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A
Рома 3:0 Торино Серия A Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Рома 2:0 Заявка 12 7 3 2 26 - 16 24
4. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 12 5 4 3 16 - 11 19
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино 0:2 Заявка 12 1 3 8 19 - 29 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 2:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино 0:2 Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома 2:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино 0:2 Заявка 6 1 1 4 8 - 13 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Второй тайм
  • 59'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Джеко и сбросил на ход Пеллегрини, но тому пробить не позволил Ринкон.
  • 58'
    С фланга Карсдорп навесил в штрафную на Джеко, но тот проиграл борьбу за мяч Лянко и не смог пробить.
  • Желтая карточка
    56'
    В центре поля Вильяр откровенно сбил соперника в подкате. Судья заслуженно показал желтую карточку.
  • 55'
    По флангу отдавал Пеллегрини на ход Джеко, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и потерял сферу.
  • 53'
    Долго катают мяч на чужой половине поля римляне, но мяч до ворот практически не доходит.
  • 52'
    В разрез отдавал Спинаццола в штрафную на Пеллегрини, но этот пас перехватил в последний момент Бремер.
  • 51'
    В центре поля получил по ногам Мхитарян от Ринкона. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 50'
    Прорвался по левой бровке Спинаццола и прострелил под удар Пеллегрини, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 49'
    С левого фланга Пеллегрини прострелил в центр на Мхитаряна, но тому пробить не позволил Лянко.
  • Замена
    48'
    Ответные замены в составе туринцев. Вместо Мейте и Лукича игру продолжать будут Ринкон и Сегре.
  • Замена
    47'
    Замена двойная в перерыве произошла в составе "Ромы". Вместо Манчини и Переса на второй тайм вышли Кумбулла и Карсдорп.
  • Второй тайм начался
    46'
    Пролетели пятнадцать минут перерыва незаметно, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют римляне после первого тайма!
  • Замена
    45'
    Обратная замена произошла в составе "Торино". Вместо Кристиана Ансальди игру продолжит Симоне Эдера.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • Пенальти
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Жордан Верету! Уверенно исполнил пенальти Верету, пробив точно в нижний правый от себя угол. Как ни пытался Милинкович-Савич, дотянуться до мяча ему не удалось. 
  • Пенальти!
    43'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Джеко, ворвался в штрафную, но в борьбе с Бремером оказался на газоне. Это пенальти!
  • 42'
    Дальний заброс исполнял Верету в штрафную на Джеко, но тому в верховой борьбе не позволил пробить защитник.
  • 41'
    В центре поля Линетти грамотно подставился и вынудил нарушить правила Пеллегрини. Штрафной удар исполнят гости.
  • 40'
    По флангу забросил Мейте на ход Белотти, но тот проиграл скоростную дуэль Ибаньесу и потерял сферу.
  • 39'
    Прорвался по флангу Спинаццола и низом прострелил вдоль ворот, но здесь перехватил мяч без проблем Мейте.
  • 38'
    Забросил Линетти в очередной раз на ход Белотти в штрафную соперника, но того опередил Ибаньес и отобрал мяч.
  • 37'
    Мягко навесил с фланга Перес на дальнюю штангу, где с лету пробил Спинаццола, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.
  • 36'
    Катают мяч на чужой половине поля римляне, но до опасных моментов дело пока не доходит.
  • 35'
    Забрасывал Линетти на чужую половину поля, куда врывался Белотти, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • 34'
    Низом прострелил Перес в штрафную на Мхитаряна, но выстрел последнего принял на себя защитник.
  • 33'
    С правого фланга Перес подал в штрафную, но здесь Джеко в борьбе с защитником выбил мяч в аут.
  • 32'
    Забросил Верету в штрафную, куда врывался Джеко, но на выходе Милинкович-Савич забрал мяч в свои руки.
  • 31'
    По флангу отдавал Бремер на ход Ансальди, но тот в борьбе с соперником выпусти мяч за пределы поля.
  • 30'
    Мягко забросил в штрафную Верету на ход Мхитаряну. Мяч до того не дошел, хорошо на перехвате сыграл Буонджорно.
  • Травма, повреждение
    29'
    Очередная остановка в нашей игре. Белотти упал на газон в центре поля, получив повреждение. В сопровождении медиков покинул он пределы поля.
  • Описание гола
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Генрих Мхитарян! С фланга Спинаццола прострелил в штрафную. Здесь после серии рикоештов пробил с лету Мхитарян точно в дальний угол. Голкипер лишь взглядом проводил мяч в сетку.
  • 27'
    В разрез отдавал Верету в штрафную на ход Мхитаряну, но в последний момент мяч перехватил защитник.
  • 26'
    На скорости прорывался по флангу Войвода, но напоролся на Спинаццолу, который вынес мяч в подкате в аут.
  • 25'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником Лукич получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.
  • Замена
    24'
    Замена произошла в составе "Торино". Вместо Амера Гояка игру продолжать будет Кристиан Ансальди.
  • Желтая карточка
    23'
    В центре поля Манчини заехал в подкате по ногам Белотти. Очередная желтая карточка в нашем поединке.
  • 22'
    Со штрафного Белотти закручивал в дальний нижний угол. Мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.
  • Желтая карточка
    21'
    На своей половине поля Перес уложил на газон Беллоти руками. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • 19'
    Низом прострелил вдоль ворот Мхитарян в центр на Джеко, но тому пробить в подкате не позволил Лянко.
  • 18'
    Ушел от опеки по флангу Мхитарян на дальнюю штангу. но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 17'
    С угла поля навесил Мхитарян в штрафную, но здесь Бремер головой вынес мяч за боковую линию.
  • 16'
    Выиграл верх в чужой штрафной Мхитарян и сбросил головой на Пеллегрини, но выстрел последнего заблокировал защитника.
  • 15'
    Пауза в матче. Получил по ногам в прошлом эпизоде Спинаццола, нуждается он в медицинской помощи.
  • Жёлтая и сразу красная
    14'
    Гояк с центра поля пасом запускал по флангу Синго, но тот заехал в ногу соперника прямой ногой. Судья показал желтую карточку. которая стала второй для футболиста.
  • 13'
    Забрасывал в штрафную соперника Линетти на ход Лукичу, но того грамотно от мяч оттеснил Смоллинг.
  • 12'
    Долго катают мяч в центре поля футболисты "Ромы". Пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в обороне.
  • 11'
    С фланга навесил Войвода в центр штрафной на Белотти, который пробил с ходу, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • Офсайд
    10'
    Мог выскакивать на ворота соперника Лукич после паса от Гояка. Судья остановил атаку от из-за офсайда.
  • 8'
    Получил по ногам в центре поля Лукич от Смоллинга. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • Желтая карточка
    7'
    В центре поля Мхитаряна получил по ногам от Синго. Судья без раздумий показал желтую карточку за срыв атаки.
  • Угловой
    6'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Белотти и пробил с разворота, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 5'
    Джеко прорвался по правому флангу и низом прострелил в штрафную, но здесь на выходе забрал мяч в руки Милинкович-Савич.
  • 4'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Лукич и сбросил на ход Линетти, но тот не смог пробить в борьбе с Ибаньесом.
  • 3'
    В центре поля Линетти получил по ногам от Вильяра. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Торино".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 16.00 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 6.10 9.70
  1.11 11.06 21.26

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Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 1.01 4.90 1.17 4.05 1.23 5.80 1.13 4.44 1.20 2.12 1.77 2.22 1.65 1.66 2.20 1.52 2.52 1.23 4.05 1.17 6.10 1.05 8.60 1.04 9.40 0.00 15.00
6.80 1.11 5.80 1.14 3.10 1.38 2.49 1.55 1.93 1.97 1.54 2.51 1.39 3.05 1.20 4.70 1.16 5.40 1.06 9.30
7.31 1.11 3.15 1.39 2.76 1.50 4.13 1.25 2.57 1.54 2.05 1.83 1.76 2.14 1.47 2.80 1.66 2.30 1.51 2.66 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.20 1.66 1.95 1.85 1.37 3.60 1.15 5.30
4.30 1.22 3.04 1.38 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
3.33 1.36 2.65 1.53 1.96 1.94 1.79 2.12 1.48 2.79 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.53 1.85 1.95 1.48 2.63
5.90 1.13 4.85 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Рома 2:0 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Рома 2:0 Торино

Исход игры
Рома
97.4% (148)
Ничья
1.3% (2)
Торино
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.67% (91)
Меньше
39.33% (59)
Обе команды забьют
Да
56.67% (85)
Нет
43.33% (65)
Популярный счёт
2:1 Рома
38.2% (58)
2:0 Рома
32.2% (49)
3:1 Рома
12.5% (19)
1:0 Рома
6.6% (10)
3:0 Рома
3.9% (6)
1:2 Торино
1.3% (2)
4:2 Рома
1.3% (2)
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