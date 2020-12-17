Долго катают мяч на чужой половине поля римляне, но мяч до ворот практически не доходит.

По флангу отдавал Пеллегрини на ход Джеко, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и потерял сферу.

В центре поля Вильяр откровенно сбил соперника в подкате. Судья заслуженно показал желтую карточку.

С фланга Карсдорп навесил в штрафную на Джеко, но тот проиграл борьбу за мяч Лянко и не смог пробить.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Джеко и сбросил на ход Пеллегрини, но тому пробить не позволил Ринкон.

Пролетели пятнадцать минут перерыва незаметно, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена двойная в перерыве произошла в составе "Ромы". Вместо Манчини и Переса на второй тайм вышли Кумбулла и Карсдорп.

Ответные замены в составе туринцев. Вместо Мейте и Лукича игру продолжать будут Ринкон и Сегре.

С левого фланга Пеллегрини прострелил в центр на Мхитаряна, но тому пробить не позволил Лянко.

Прорвался по левой бровке Спинаццола и прострелил под удар Пеллегрини, но выстрел последнего накрыли защитники.

В центре поля получил по ногам Мхитарян от Ринкона. Судья все видел и назначил штрафной удар.

В разрез отдавал Спинаццола в штрафную на Пеллегрини, но этот пас перехватил в последний момент Бремер.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеют римляне после первого тайма!

45' Обратная замена произошла в составе "Торино". Вместо Кристиана Ансальди игру продолжит Симоне Эдера.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

44' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Жордан Верету! Уверенно исполнил пенальти Верету, пробив точно в нижний правый от себя угол. Как ни пытался Милинкович-Савич, дотянуться до мяча ему не удалось.

43' Перехватил мяч на чужой половине поля Джеко, ворвался в штрафную, но в борьбе с Бремером оказался на газоне. Это пенальти!

42' Дальний заброс исполнял Верету в штрафную на Джеко, но тому в верховой борьбе не позволил пробить защитник.

41' В центре поля Линетти грамотно подставился и вынудил нарушить правила Пеллегрини. Штрафной удар исполнят гости.

40' По флангу забросил Мейте на ход Белотти, но тот проиграл скоростную дуэль Ибаньесу и потерял сферу.

39' Прорвался по флангу Спинаццола и низом прострелил вдоль ворот, но здесь перехватил мяч без проблем Мейте.

38' Забросил Линетти в очередной раз на ход Белотти в штрафную соперника, но того опередил Ибаньес и отобрал мяч.

37' Мягко навесил с фланга Перес на дальнюю штангу, где с лету пробил Спинаццола, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

36' Катают мяч на чужой половине поля римляне, но до опасных моментов дело пока не доходит.

35' Забрасывал Линетти на чужую половину поля, куда врывался Белотти, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

34' Низом прострелил Перес в штрафную на Мхитаряна, но выстрел последнего принял на себя защитник.

33' С правого фланга Перес подал в штрафную, но здесь Джеко в борьбе с защитником выбил мяч в аут.

32' Забросил Верету в штрафную, куда врывался Джеко, но на выходе Милинкович-Савич забрал мяч в свои руки.

31' По флангу отдавал Бремер на ход Ансальди, но тот в борьбе с соперником выпусти мяч за пределы поля.

30' Мягко забросил в штрафную Верету на ход Мхитаряну. Мяч до того не дошел, хорошо на перехвате сыграл Буонджорно.

29' Очередная остановка в нашей игре. Белотти упал на газон в центре поля, получив повреждение. В сопровождении медиков покинул он пределы поля.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Генрих Мхитарян! С фланга Спинаццола прострелил в штрафную. Здесь после серии рикоештов пробил с лету Мхитарян точно в дальний угол. Голкипер лишь взглядом проводил мяч в сетку.

27' В разрез отдавал Верету в штрафную на ход Мхитаряну, но в последний момент мяч перехватил защитник.

26' На скорости прорывался по флангу Войвода, но напоролся на Спинаццолу, который вынес мяч в подкате в аут.

25' Пауза в матче. В столкновении с соперником Лукич получил повреждение. Потребуется ему помощь медиков.

24' Замена произошла в составе "Торино". Вместо Амера Гояка игру продолжать будет Кристиан Ансальди.

23' В центре поля Манчини заехал в подкате по ногам Белотти. Очередная желтая карточка в нашем поединке.

22' Со штрафного Белотти закручивал в дальний нижний угол. Мяч полетел слабо и стал легкой добычей для голкипера.

21' На своей половине поля Перес уложил на газон Беллоти руками. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

19' Низом прострелил вдоль ворот Мхитарян в центр на Джеко, но тому пробить в подкате не позволил Лянко.

18' Ушел от опеки по флангу Мхитарян на дальнюю штангу. но здесь до удара дело так и не дошло.

17' С угла поля навесил Мхитарян в штрафную, но здесь Бремер головой вынес мяч за боковую линию.

16' Выиграл верх в чужой штрафной Мхитарян и сбросил головой на Пеллегрини, но выстрел последнего заблокировал защитника.

15' Пауза в матче. Получил по ногам в прошлом эпизоде Спинаццола, нуждается он в медицинской помощи.

14' Гояк с центра поля пасом запускал по флангу Синго, но тот заехал в ногу соперника прямой ногой. Судья показал желтую карточку. которая стала второй для футболиста.

13' Забрасывал в штрафную соперника Линетти на ход Лукичу, но того грамотно от мяч оттеснил Смоллинг.

12' Долго катают мяч в центре поля футболисты "Ромы". Пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в обороне.

11' С фланга навесил Войвода в центр штрафной на Белотти, который пробил с ходу, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

10' Мог выскакивать на ворота соперника Лукич после паса от Гояка. Судья остановил атаку от из-за офсайда.

8' Получил по ногам в центре поля Лукич от Смоллинга. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

7' В центре поля Мхитаряна получил по ногам от Синго. Судья без раздумий показал желтую карточку за срыв атаки.

6' Зацепился за мяч в чужой штрафной Белотти и пробил с разворота, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

5' Джеко прорвался по правому флангу и низом прострелил в штрафную, но здесь на выходе забрал мяч в руки Милинкович-Савич.

4' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Лукич и сбросил на ход Линетти, но тот не смог пробить в борьбе с Ибаньесом.

3' В центре поля Линетти получил по ногам от Вильяра. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Торино".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.