Рома
2:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Торино
7' Желтая карточкаСинго Уилфрид
15' Вторая желтая карточкаСинго Уилфрид
21' Желтая карточкаПерес Бруно
23' Желтая карточкаМанчини Джанлука
1:0
27' ГолМхитарян Генрих
2:0
43' ПенальтиВерету Жордан
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
21'
23'
27'
1:0
43'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|7
|0.58
|2.
|Верету Жордан
|6 (4)
|0.5
|3.
|Джеко Эдин
|4
|0.33
|4.
|Педро Родригес
|3
|0.25
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.08
|6.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.08
|7.
|Майораль Борха
|1
|0.08
|8.
|Перес Карлес
|1
|0.08
|9.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.08
|10.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|11.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|12.
|Перес Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|8 (2)
|0.67
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.25
|3.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.08
|4.
|Мейте Суалихо
|1
|0.08
|5.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.08
|6.
|Дзадза Симоне
|1
|0.08
|7.
|Линетти Кароль
|1
|0.08
|8.
|Бремер Глейсон
|1
|0.08
|9.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.08
|10.
|Верди Симоне
|0
|0
|11.
|Войвода Мергим
|0
|0
|12.
|Ринкон Томас
|0
|0
|13.
|Синго Уилфрид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педро Родригес
|2
|1
|2.
|Верету Жордан
|3
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|3
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|5.
|Джеко Эдин
|1
|0
|6.
|Сантон Давиде
|1
|0
|7.
|Миранте Антонио
|1
|0
|8.
|Перес Бруно
|1
|0
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|10.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|11.
|Манчини Джанлука
|1
|0
|12.
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|13.
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|2.
|Ринкон Томас
|4
|0
|3.
|Лукич Саша
|3
|0
|4.
|Лянко Войнович
|3
|0
|5.
|Верди Симоне
|2
|0
|6.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|7.
|Войвода Мергим
|2
|0
|8.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|10.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|11.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|12.
|Белотти Андреа
|1
|0
|13.
|Линетти Кароль
|1
|0
|14.
|Гояк Амер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|39.13% (9)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|Торино
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =5 -3Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла
Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона
Последние игры между собой
Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Рома 3:0 Торино Серия A Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Рома
|2:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 16
|24
|4.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 10
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|0:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|19 - 29
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|2:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|14.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|15.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 8
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Рома
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Торино
|0:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома 2:0 Торино
Исход игры
Рома
97.4% (148)
Ничья
1.3% (2)
Торино
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
60.67% (91)
Меньше
39.33% (59)
Обе команды забьют
Да
56.67% (85)
Нет
43.33% (65)
Популярный счёт
2:1 Рома
38.2% (58)
2:0 Рома
32.2% (49)
3:1 Рома
12.5% (19)
1:0 Рома
6.6% (10)
3:0 Рома
3.9% (6)
1:2 Торино
1.3% (2)
4:2 Рома
1.3% (2)
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