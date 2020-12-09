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Рома
 
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Стадион:
Торино

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 6 0.55
2. Верету Жордан 5 (3) 0.45
3. Джеко Эдин 4 0.36
4. Педро Родригес 3 0.27
5. Пеллегрини Лоренцо 1 0.09
6. Спинаццола Леонардо 1 0.09
7. Майораль Борха 1 0.09
8. Перес Карлес 1 0.09
9. Кумбулла Мараш 1 0.09
10. Карсдорп Рик 0 0
11. Кристанте Бриан 0 0
12. Перес Бруно 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 8 (2) 0.73
2. Лукич Саша 3 0.27
3. Бонаццоли Федерико 1 0.09
4. Мейте Суалихо 1 0.09
5. Н'Кулу Николя 1 0.09
6. Дзадза Симоне 1 0.09
7. Линетти Кароль 1 0.09
8. Бремер Глейсон 1 0.09
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.09
10. Верди Симоне 0 0
11. Войвода Мергим 0 0
12. Ринкон Томас 0 0
13. Синго Уилфрид 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Педро Родригес 2 1
2. Верету Жордан 3 0
3. Кристанте Бриан 3 0
4. Ибаньес Рожер 3 0
5. Джеко Эдин 1 0
6. Сантон Давиде 1 0
7. Миранте Антонио 1 0
8. Пеллегрини Лоренцо 1 0
9. Карсдорп Рик 1 0
10. Вильяр Гонсало 1 0
11. Кумбулла Мараш 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Лукич Саша 3 0
3. Лянко Войнович 3 0
4. Верди Симоне 2 0
5. Бонаццоли Федерико 2 0
6. Войвода Мергим 2 0
7. Синго Уилфрид 2 0
8. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
9. Н'Кулу Николя 1 0
10. Дзадза Симоне 1 0
11. Родригес Рикардо 1 0
12. Белотти Андреа 1 0
13. Линетти Кароль 1 0
14. Гояк Амер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 17.39% (4) 4.35% (1) 39.13% (9) 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4)
 Торино 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз
Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла
Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона

Последние игры между собой

Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Торино 2:3 Рома Серия A Рома 0:2 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A
Рома 3:0 Торино Серия A Рома 1:2 Торино Кубок Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A Торино 3:1 Рома Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Рома 3:0 Торино Серия A Рома 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Рома Серия A Торино 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Торино Серия A Рома 3:2 Торино Серия A Торино 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 8 3 0 25 - 11 27
2. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 29 - 15 24
3. Наполи Заявка 11 8 0 3 26 - 11 23
4. Ювентус Заявка 11 6 5 0 23 - 9 23
5. Сассуоло Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Рома Заявка 11 6 3 2 24 - 16 21
7. Верона Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
8. Аталанта Заявка 10 5 2 3 21 - 16 17
9. Лацио Заявка 11 5 2 4 17 - 19 17
10. Удинезе Заявка 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Болонья Заявка 11 4 0 7 16 - 22 12
12. Кальяри Заявка 11 3 3 5 18 - 23 12
13. Сампдория Заявка 11 3 2 6 16 - 19 11
14. Беневенто Заявка 11 3 2 6 12 - 22 11
15. Парма Заявка 11 2 5 4 12 - 19 11
16. Специя Заявка 11 2 4 5 15 - 23 10
17. Фиорентина Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Торино Заявка 11 1 3 7 19 - 27 6
19. Дженоа Заявка 11 1 3 7 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 11 1 2 8 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
3. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
4. Рома Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
5. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 14 - 10 10
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
10. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
11. Фиорентина Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Удинезе Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
13. Парма Заявка 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
16. Беневенто Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 6 1 0 5 8 - 13 3
19. Специя Заявка 5 0 2 3 5 - 12 2
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 11 - 4 15
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
5. Наполи Заявка 5 4 0 1 9 - 4 11
6. Аталанта Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Верона Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
11. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Торино Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Болонья Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2020, осталось 2 дня 20 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Рома 96.6% (57)
    X 1.7% (1)
    Торино 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Торино
    1.47
    5.30
    7.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.47 4.50 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.30 7.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.46 5.15 6.85
      1.44 5.24 7.10

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    15.00 1.01 6.00 1.11 5.20 1.15 2.90 1.39 2.37 1.63 2.03 1.84 1.82 2.05 1.47 2.60 1.35 3.15 1.17 4.90 1.13 5.50 1.04 9.30 1.03 9.80
    6.30 1.12 5.25 1.17 2.88 1.43 2.31 1.63 1.83 2.08 1.47 2.72 1.34 3.32 1.17 5.25 1.14 5.95 1.05 10.50
    7.10 1.12 3.05 1.41 2.75 1.50 2.42 1.62 2.06 1.85 1.83 2.07 1.65 2.36 1.33 3.51 1.14 6.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.40 1.76 2.07 1.32 3.25
    4.05 1.24 2.88 1.42 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30
    3.72 1.31 2.99 1.44 2.13 1.81 1.77 2.16 1.54 2.62
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.28 1.59 1.69 2.08 1.41 2.80
    5.90 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.20 1.40 2.95 1.16 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.55 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.47
    Где смотреть матч Рома - Торино онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Торино

    Исход игры
    Рома
    96.6% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Торино
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (28)
    Меньше
    50.88% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (27)
    Нет
    52.63% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    42.4% (25)
    2:1 Рома
    35.6% (21)
    3:1 Рома
    6.8% (4)
    1:0 Рома
    3.4% (2)
    3:0 Рома
    3.4% (2)
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