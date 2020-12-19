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  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
0:1
Первый тайм: 10'

Стадион:
Верона
0'
0:1
8' Пенальти
Велозу Мигель
10'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
23
Венути
Лоренцо
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
27
Баррека
Антонио
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
3
Димарко
Федерико
8
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
9
Сальседо
Эдди
Фиорентина
3-5-1-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

8'
0:1
Велозу Мигель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.31
2. Миленкович Никола 2 0.15
3. Влахович Душан 2 (1) 0.15
4. Бираги Кристиано 1 0.08
5. Кьеза Федерико 1 0.08
6. Песселья Херман 1 0.08
7. Куаме Кристиан 1 0.08
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 3 (1) 0.23
2. Барак Антонин 3 0.23
3. Фавилли Андреа 2 0.15
4. Велозу Мигель 1 (1) 0.08
5. Лазович Дарко 1 0.08
6. Тамез Адриен 1 0.08
7. Фараони Марко 0 0
8. Димарко Федерико 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 5 0
2. Бираги Кристиано 4 0
3. Кастровилли Гаэтано 4 0
4. Амрабат Софьян 3 0
5. Миленкович Никола 3 0
6. Лирола Поль 3 0
7. Рибери Франк 2 0
8. Мартинес Лукас II 0 1
9. Валеро Борха 1 0
10. Бонавентура Джакомо 1 0
11. Песселья Херман 1 0
12. Пульгар Эрик 1 0
Верона
# Игрок      
1. Сальседо Эдди 3 0
2. Барак Антонин 1 1
3. Лазович Дарко 2 0
4. Фараони Марко 2 0
5. Тамез Адриен 2 0
6. Димарко Федерико 2 0
7. Маньяни Джанджакомо 2 0
8. Ловато Маттео 2 0
9. Велозу Мигель 1 0
10. Ди Кармине Самуэль 1 0
11. Давидович Павел 1 0
12. Эмпереур Алан 1 0
13. Цаканьи Маттиа 1 0
14. Фавилли Андреа 1 0
15. Виейра Ронни 1 0
16. Данци Андреа 1 0
17. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Верона 9.09% (1) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина
Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона
Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Верона Товарищеские матчи Фиорентина 1:4 Верона Серия A
Верона 0:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Верона Серия A Верона 1:2 Фиорентина Серия A Верона 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
4. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона 0:0 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 20 11
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 12 1 3 8 20 - 30 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина 0:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Фиорентина 57.8% (89)
X 29.9% (46)
Верона 12.3% (19)
Все прогнозы
2.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Верона
2.50
3.40
3.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.40 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.25 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.30 3.16

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.02 7.50 1.07 3.25 1.31 2.55 1.50 2.06 1.81 1.82 2.07 1.72 2.20 1.41 2.90 1.29 3.60 1.14 6.30 1.10 6.70 1.01 11.00 1.01 12.00 0.00 20.00
9.00 1.07 7.50 1.09 3.26 1.35 2.46 1.56 1.82 2.10 1.42 2.91 1.30 3.60 1.12 6.40 1.10 7.30 1.02 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 6.90
2.72 1.46 1.82 1.99 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.44 1.66 2.14 1.28 3.65
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 1.96
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Фиорентина 0:1 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Верона

Исход игры
Фиорентина
57.8% (89)
Ничья
29.9% (46)
Верона
12.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
72.19% (109)
Нет
27.81% (42)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
29.9% (46)
1:1 Ничья
27.3% (42)
1:0 Фиорентина
18.2% (28)
1:2 Верона
9.7% (15)
2:0 Фиорентина
5.8% (9)
3:1 Фиорентина
2.6% (4)
0:1 Верона
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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