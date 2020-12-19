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  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
1:1
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
0:1
8' Пенальти
Велозу Мигель
14' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
1:1
19' Пенальти
Влахович Душан
27' Желтая карточка
Димарко Федерико
34' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
69' Желтая карточка
Роша Игор II
90'+5
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
23
Венути
Лоренцо
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
27
Баррека
Антонио
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
3
Димарко
Федерико
8
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
9
Сальседо
Эдди
Фиорентина
3-5-1-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

8'
0:1
Велозу Мигель
14'
Бонавентура Джакомо
 
19'
Влахович Душан
1:1
27'
 
Димарко Федерико
34'
 
Чеккерини Федерико
46'
 
Колли Эбрима
Сальседо Эдди
50'
 
Маньяни Джанджакомо
Гюнтер Корай
59'
Бираги Кристиано
Баррека Антонио
 
59'
Лирола Поль
Венути Лоренцо
 
60'
Кальехон Хосе
Бонавентура Джакомо
 
69'
Роша Игор II
 
70'
 
Илич Иван
Тамез Адриен
70'
 
Рюэгг Кевин
Лазович Дарко
78'
 
Йебоа Филип
Цаканьи Маттиа
85'
Валеро Борха
Рибери Франк
 
86'
Кутроне Патрик
Кастровилли Гаэтано
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.31
2. Влахович Душан 3 (2) 0.23
3. Миленкович Никола 2 0.15
4. Бираги Кристиано 1 0.08
5. Кьеза Федерико 1 0.08
6. Песселья Херман 1 0.08
7. Куаме Кристиан 1 0.08
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 3 (1) 0.23
2. Барак Антонин 3 0.23
3. Велозу Мигель 2 (2) 0.15
4. Фавилли Андреа 2 0.15
5. Лазович Дарко 1 0.08
6. Тамез Адриен 1 0.08
7. Фараони Марко 0 0
8. Димарко Федерико 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Бираги Кристиано 4 0
3. Кастровилли Гаэтано 4 0
4. Амрабат Софьян 3 0
5. Миленкович Никола 3 0
6. Лирола Поль 3 0
7. Рибери Франк 2 0
8. Бонавентура Джакомо 2 0
9. Мартинес Лукас II 0 1
10. Валеро Борха 1 0
11. Роша Игор II 1 0
12. Песселья Херман 1 0
13. Пульгар Эрик 1 0
Верона
# Игрок      
1. Димарко Федерико 3 0
2. Сальседо Эдди 3 0
3. Барак Антонин 1 1
4. Лазович Дарко 2 0
5. Фараони Марко 2 0
6. Тамез Адриен 2 0
7. Маньяни Джанджакомо 2 0
8. Ловато Маттео 2 0
9. Велозу Мигель 1 0
10. Ди Кармине Самуэль 1 0
11. Давидович Павел 1 0
12. Эмпереур Алан 1 0
13. Цаканьи Маттиа 1 0
14. Фавилли Андреа 1 0
15. Виейра Ронни 1 0
16. Данци Андреа 1 0
17. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 30.77% (4) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Верона 16.67% (2) 16.67% (2) 0 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина
Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона
Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Верона Товарищеские матчи Фиорентина 1:4 Верона Серия A
Верона 0:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Верона Серия A Верона 1:2 Фиорентина Серия A Верона 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 8 4 0 27 - 13 28
2. Интер Милан Заявка 12 8 3 1 30 - 15 27
3. Рома Заявка 12 7 3 2 27 - 17 24
4. Ювентус Заявка 12 6 6 0 24 - 10 24
5. Наполи Заявка 12 8 0 4 26 - 12 23
6. Сассуоло Заявка 12 6 5 1 22 - 13 23
7. Верона Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 22 - 17 18
9. Лацио Заявка 12 5 3 4 18 - 20 18
10. Удинезе Заявка 11 4 2 5 13 - 14 14
11. Сампдория Заявка 12 4 2 6 18 - 20 14
12. Болонья Заявка 12 4 1 7 18 - 24 13
13. Кальяри Заявка 12 3 4 5 18 - 23 13
14. Беневенто Заявка 12 3 3 6 13 - 23 12
15. Парма Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
16. Специя Заявка 12 2 5 5 17 - 25 11
17. Фиорентина Заявка 13 2 5 6 13 - 21 11
18. Дженоа Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
19. Торино Заявка 12 1 3 8 20 - 30 6
20. Кротоне Заявка 12 1 3 8 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3. Интер Милан Заявка 6 4 1 1 15 - 10 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 17 - 7 12
5. Милан Заявка 6 3 3 0 14 - 7 12
6. Верона Заявка 7 3 2 2 9 - 6 11
7. Болонья Заявка 6 3 0 3 12 - 13 9
8. Сассуоло Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Аталанта Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
11. Кальяри Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
13. Парма Заявка 6 1 4 1 3 - 4 7
14. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
15. Беневенто Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сампдория Заявка 5 1 1 3 8 - 8 4
17. Кротоне Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Специя Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Торино Заявка 6 0 2 4 11 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
2. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 13 - 5 14
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 11 - 8 13
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 9 - 5 11
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
7. Рома Заявка 6 3 1 2 12 - 12 10
8. Ювентус Заявка 6 2 4 0 12 - 7 10
9. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
11. Специя Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Удинезе Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Беневенто Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14. Кальяри Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 9 - 15 5
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17. Торино Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
18. Дженоа Заявка 5 0 3 2 2 - 9 3
19. Фиорентина Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20. Кротоне Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • — Вылет в Серию Б
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Фиорентина 57.8% (89)
X 29.9% (46)
Верона 12.3% (19)
Все прогнозы
2.76 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 1.02 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.30 3.16

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.02 7.50 1.07 8.50 1.06 2.55 1.50 2.06 1.81 1.01 15.00 1.72 2.20 1.41 2.90 1.10 6.80 1.14 6.30 1.04 10.00 1.01 11.00 1.06 8.80 0.00 20.00 1.01 15.00
9.00 1.07 7.50 1.09 3.26 1.35 2.46 1.56 1.82 2.10 1.42 2.91 1.30 3.60 1.12 6.40 1.10 7.30 1.02 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.77 2.05 2.40 1.57 1.10 6.90 1.53 2.50 1.05 9.50
2.72 1.46 1.82 1.99 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.44 1.66 2.14 1.28 3.65
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.30 3.50
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Где смотреть матч Фиорентина 1:1 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Верона

Исход игры
Фиорентина
57.8% (89)
Ничья
29.9% (46)
Верона
12.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
72.19% (109)
Нет
27.81% (42)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
29.9% (46)
1:1 Ничья
27.3% (42)
1:0 Фиорентина
18.2% (28)
1:2 Верона
9.7% (15)
2:0 Фиорентина
5.8% (9)
3:1 Фиорентина
2.6% (4)
0:1 Верона
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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