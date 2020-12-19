Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Бонавентура Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Фиорентина

43' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

41' Баррека Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

37' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Влахович Душан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи

33' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

31' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Фиорентина

29' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Бонавентура Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Димарко Федерико получил желтую карточку от судьи

26' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Тамез Адриен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Влахович Душан из команды Фиорентина забивает с точки!

18' Фиорентина имеет хороший шанс забить.

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Роша Игор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Бонавентура Джакомо получил желтую карточку от судьи

11' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

10' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Верона

8' Г О О О О Л - Велозу Мигель из команды Верона забивает с точки!

6' После проверки VAR судья не изменил решения - Верона пробьет пенальти!

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фиорентина начинает с центра поля