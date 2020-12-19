  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Козенца
0'
1:0
14' Гол
Пинато Марко
19' Желтая карточка
Петруччи Давиде
52'
22
Вольпе
Джакомо
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
26
Терранова
Эмануэле
21
Цортеа
Надир
30
Нарди
Филиппо
6
Густафссон
Самуэль
14
Вальцания
Лука
95
Пинато
Марко
11
Чераволо
Фабио
10
Буонаюто
Кристиан
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
7
Баэс
Хайме
23
Глиоцци
Этторе
79
Суэва
Джанлуиджи
Кремонезе
4-3-3
Козенца
3-4-1-2

Ход матча

14'
Пинато Марко
(Нарди Филиппо)
1:0
19'
 
Петруччи Давиде
34'
Валери Эмануэле
Нарди Филиппо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.31
2. Пинато Марко 2 0.15
3. Дели Франческо 2 0.15
4. Вальцания Лука 2 0.15
5. Буонаюто Кристиан 1 0.08
6. Целар Жан 1 0.08
7. Гаэтано Джанлука 1 0.08
8. Кастаньетти Микеле 0 0
9. Нарди Филиппо 0 0
10. Фьордализо Алессандро 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.23
2. Глиоцци Этторе 2 0.15
3. Тиритиельо Андреа 2 0.15
4. Баэс Хайме 1 0.08
5. Биттанте Лука 1 0.08
6. Балули Мохамед 1 0.08
7. Суэва Джанлуиджи 0 0
8. Вера Брайан 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Бьянкетти Маттео 4 0
3. Стриццоло Лука 4 0
4. Кастаньетти Микеле 3 0
5. Густафссон Самуэль 3 0
6. Раванелли Лука 3 0
7. Целар Жан 2 0
8. Фьордализо Алессандро 2 0
9. Крешенци Алессандро 1 0
10. Пинато Марко 1 0
11. Дели Франческо 1 0
12. Вальцания Лука 1 0
13. Гаэтано Джанлука 1 0
14. Цортеа Надир 1 0
15. Валери Эмануэле 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 4 1
2. Бруччини Мирко 4 0
3. Ба Абу 2 1
4. Петруччи Давиде 3 0
5. Шаудоне Даниэле 3 0
6. Корси Анджело 3 0
7. Идда Риккардо 3 0
8. Биттанте Лука 2 0
9. Баэс Хайме 2 0
10. Сакко Ихсан 2 0
11. Коне Бенджамин 2 0
12. Балули Мохамед 2 0
13. Ингроссо Джанмарко 0 1
14. Литтери Джанлука 1 0
15. Леджиттимо Маттео 1 0
16. Карретта Мирко 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Суэва Джанлуиджи 1 0
19. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 25% (3) 16.67% (2) 33.33% (4) 16.67% (2) 0 8.33% (1)
 Козенца 0 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла
Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе
Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана
Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Козенца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Кремонезе 0:2 Козенца Серия B Козенца 2:0 Кремонезе Серия B Козенца 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:0 Козенца Серия B
Кремонезе 3:2 Козенца Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 Заявка 13 7 4 2 22 - 14 25
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Кьево 1:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
7. Лечче 0:2 Заявка 13 5 6 2 27 - 17 21
8. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
9. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
10. Брешия 2:1 Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
11. Пиза 2:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус 1:0 Заявка 12 3 6 3 17 - 19 15
14. Реджана 1:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
15. Козенца 0:1 Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе 1:0 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:1 Заявка 13 1 3 9 9 - 21 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи 0:1 Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Кьево 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
7. Брешия 2:1 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
9. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
10. Лечче 0:2 Заявка 7 2 4 1 16 - 10 10
11. Пиза 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 1:2 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус 1:0 Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
15. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
16. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче 0:2 Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
4. Эмполи 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Козенца 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Пиза 2:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 18 8
13. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
14. Реджана 1:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Брешия 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе 1:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 11 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Нарди Филиппо уходит с поля. Emanuele Valeri выходит вместо него
  • Желтая карточка
    19'
    Петруччи Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Пинато Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Козенца
2.34
4.40
8.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.40 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 3.70 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.16 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 7.80 1.07 4.50 1.18 2.48 1.51 2.04 1.79 2.20 1.92 1.42 2.85 1.23 3.90 1.13 5.90 1.05 8.50 1.01 11.00 1.02 11.00 0.00 19.00
8.10 1.04 7.20 1.07 3.40 1.30 2.45 1.55 1.90 2.00 1.43 2.83 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 6.40 1.01 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.89 1.91 1.44 2.65 1.09 6.00 1.03 10.00 1.02 11.00
2.65 1.48 1.87 1.93 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.65 2.18 1.28 3.70
3.85 1.26 2.68 1.47 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.50 1.38
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Кремонезе 1:0 Козенца онлайн

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