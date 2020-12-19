Кремонезе
1:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Козенца
1:0
14' ГолПинато Марко
19' Желтая карточкаПетруччи Давиде
77' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
88' Желтая карточкаВалери Эмануэле
21
Цортеа
Надир
95
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
14'
1:0
19'
88'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 7
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.31
|2.
|Пинато Марко
|2
|0.15
|3.
|Дели Франческо
|2
|0.15
|4.
|Вальцания Лука
|2
|0.15
|5.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.08
|6.
|Целар Жан
|1
|0.08
|7.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.08
|8.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|9.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|10.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.23
|2.
|Глиоцци Этторе
|2
|0.15
|3.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.15
|4.
|Баэс Хайме
|1
|0.08
|5.
|Биттанте Лука
|1
|0.08
|6.
|Балули Мохамед
|1
|0.08
|7.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|8.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|3.
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|4.
|Стриццоло Лука
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|6.
|Раванелли Лука
|3
|0
|7.
|Целар Жан
|2
|0
|8.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|9.
|Валери Эмануэле
|2
|0
|10.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|11.
|Пинато Марко
|1
|0
|12.
|Дели Франческо
|1
|0
|13.
|Вальцания Лука
|1
|0
|14.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|15.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|4
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|3.
|Ба Абу
|2
|1
|4.
|Петруччи Давиде
|3
|0
|5.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0
|6.
|Корси Анджело
|3
|0
|7.
|Идда Риккардо
|3
|0
|8.
|Биттанте Лука
|2
|0
|9.
|Баэс Хайме
|2
|0
|10.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|11.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|12.
|Балули Мохамед
|2
|0
|13.
|Ингроссо Джанмарко
|0
|1
|14.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|15.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|16.
|Карретта Мирко
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|Козенца
|0
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +4 =9 -7Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла
Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе
Козенца Последние 20 матчей: +9 =6 -5Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана
Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Козенца: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Монца
|1:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 20
|15
|14.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Пескара
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|19.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|7.
|Монца
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|16.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|17.
|Пескара
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Монца
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|14.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 12
|2
Победитель
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