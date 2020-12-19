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  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
1:3
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
1:0
21' Гол
Льотти Даниэле
1:1
40' Пенальти
Цаджу Франк
1:2
53' Гол
Проя Федерико
57' Желтая карточка
Де Розе Франческо
58' Красная карточка
Льотти Даниэле
60' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
65' Желтая карточка
Пертиконе Романо
1:3
70' Гол
Бранка Симоне
81' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
90'+5
12
Плиццари
Алессандро
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Роландо
Габриэле
20
Де
Розе
Франческо
8
Кризетиг
Лоренцо
94
Льотти
Даниэле
11
Ривас
Ригоберто
18
Лафферти
Кайл
36
Кастари
Элхан
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
6
Камильяно
Агостино
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
23
Бранка
Симоне
20
Гарджуло
Марио
16
Вита
Алессио
9
Цаджу
Франк
21
Тавернелли
Камилло
Реджина
4-4-2
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 4 0.31
2. Менез Жереми 2 0.15
3. Кризетиг Лоренцо 2 0.15
4. Лафферти Кайл 1 0.08
5. Денис Херман 1 0.08
6. Шитум Марио 1 0.08
7. Фолоруншо Майкл 1 0.08
8. Белломо Никола 0 0
9. Фати Рикардо 0 0
10. Де Розе Франческо 0 0
11. Бьянки Николо 0 0
12. Васич Никола 0 0
13. Ривас Ригоберто 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.5
2. Бенедетти Амедео 2 0.17
3. Цаджу Франк 2 (1) 0.17
4. Проя Федерико 2 0.17
5. Д'Урсо Кристиан 2 0.17
6. Огунсай Роберто 2 (1) 0.17
7. Йори Мануэль 1 0.08
8. Бранка Симоне 1 0.08
9. Розафио Марко 1 0.08
10. Паван Никола 1 0.08
11. Сиссе Карамоко 1 0.08
12. Гирингелли Лука 1 0.08
13. Адорни Давиде 1 0.08
14. Тавернелли Камилло 1 0.08
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Фолоруншо Майкл 5 1
2. Кризетиг Лоренцо 4 1
3. Белломо Никола 5 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Льотти Даниэле 2 1
7. Ди Кьяра Джанлука 3 0
8. Дель Прато Энрико 3 0
9. Лафферти Кайл 2 0
10. Ционек Тьяго 2 0
11. Лояконо Джузеппе 2 0
12. Роландо Габриэле 2 0
13. Де Розе Франческо 1 0
14. Шитум Марио 1 0
15. Бьянки Николо 1 0
16. Плиццари Алессандро 1 0
17. Ставропулос Димитрис 1 0
18. Ривас Ригоберто 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 4 0
2. Пертиконе Романо 3 0
3. Розафио Марко 3 0
4. Бранка Симоне 2 0
5. Маньеро Лука 2 0
6. Бенедетти Амедео 2 0
7. Паван Никола 2 0
8. Огунсай Роберто 2 0
9. Цаджу Франк 2 0
10. Тавернелли Камилло 2 0
11. Йори Мануэль 1 0
12. Гирингелли Лука 1 0
13. Доннарумма Даниэле 1 0
14. Вита Алессио 1 0
15. Проя Федерико 1 0
16. Гарджуло Марио 1 0
17. Кастари Элхан 1 0
18. Фраре Доменико 1 0
19. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3) 0 16.67% (2)
 Читтаделла 8.33% (2) 16.67% (4) 8.33% (2) 25% (6) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина
Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина
Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла
Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция

Последние игры между собой

Реджина: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Реджина 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:0 Реджина Серия B Читтаделла 1:2 Реджина Серия B Реджина 0:1 Читтаделла Серия B
Реджина 3:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Реджина Серия B Реджина 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Реджина Серия B Читтаделла 1:0 Реджина Серия B Реджина 1:1 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. Читтаделла Заявка 12 7 2 3 24 - 11 23
4. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 5 2 18 - 10 23
5. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
6. Венеция Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
7. Лечче Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
8. Монца Заявка 13 5 5 3 18 - 12 20
9. Кьево Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
10. Брешия Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Пиза Заявка 13 4 5 4 19 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус Заявка 12 3 6 3 18 - 20 15
14. Реджана Заявка 11 4 2 5 15 - 19 14
15. Козенца Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Пескара Заявка 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Реджина Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
19. Асколи Заявка 13 1 3 9 10 - 22 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
6. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
7. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
16. Пескара Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
17. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
10. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
11. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
14. Реджана Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
15. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 7 0 2 5 7 - 12 2
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 6.80 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.10 2.45
  4.34 2.10 2.95

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.05 6.60 1.10 5.90 1.10 2.23 1.65 1.87 1.93 3.05 1.35 1.73 2.11 1.32 3.20 2.00 1.76 1.07 7.00 1.17 4.70 1.01 14.00 1.01 12.60 0.00 22.00
7.20 1.05 6.15 1.09 2.90 1.39 2.31 1.61 1.71 2.26 1.35 3.20 1.25 3.78 1.07 6.85 1.05 7.40 1.01 10.50
2.77 1.48 2.39 1.61 3.61 1.31 2.44 1.59 2.83 1.46 2.36 1.63 1.89 1.99 1.58 2.48 1.42 2.97 1.95 1.91 1.61 2.37 1.28 3.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.15 1.70 2.08 1.07 7.30 1.04 9.00
2.59 1.50 1.72 2.12 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
2.35 1.62 1.94 1.93 1.49 2.67 1.33 3.42 1.47 2.74 1.26 3.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.22 4.30 1.15 5.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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