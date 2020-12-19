Реджина
1:3
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
Читтаделла
1:0
21' ГолЛьотти Даниэле
1:1
40' ПенальтиЦаджу Франк
1:2
53' ГолПроя Федерико
57' Желтая карточкаДе Розе Франческо
58' Красная карточкаЛьотти Даниэле
60' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
65' Желтая карточкаПертиконе Романо
1:3
70' ГолБранка Симоне
81' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Васич НиколаНападающий
-
33 Мастоур АкимНападающий
-
Главный тренер: Domenico Toscano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
21'
40'
1:1
53'
58'
65'
70'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|4
|0.31
|2.
|Менез Жереми
|2
|0.15
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.15
|4.
|Лафферти Кайл
|1
|0.08
|5.
|Денис Херман
|1
|0.08
|6.
|Шитум Марио
|1
|0.08
|7.
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.08
|8.
|Белломо Никола
|0
|0
|9.
|Фати Рикардо
|0
|0
|10.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|11.
|Бьянки Николо
|0
|0
|12.
|Васич Никола
|0
|0
|13.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|6
|0.5
|2.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.17
|3.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.17
|4.
|Проя Федерико
|2
|0.17
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.17
|6.
|Огунсай Роберто
|2 (1)
|0.17
|7.
|Йори Мануэль
|1
|0.08
|8.
|Бранка Симоне
|1
|0.08
|9.
|Розафио Марко
|1
|0.08
|10.
|Паван Никола
|1
|0.08
|11.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.08
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0.08
|13.
|Адорни Давиде
|1
|0.08
|14.
|Тавернелли Камилло
|1
|0.08
|15.
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|16.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|18.
|Вита Алессио
|0
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|2.
|Кризетиг Лоренцо
|4
|1
|3.
|Белломо Никола
|5
|0
|4.
|Менез Жереми
|3
|1
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|7.
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|8.
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|9.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|10.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|11.
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|12.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|1
|0
|14.
|Шитум Марио
|1
|0
|15.
|Бьянки Николо
|1
|0
|16.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|17.
|Ставропулос Димитрис
|1
|0
|18.
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|4
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|3
|0
|3.
|Розафио Марко
|3
|0
|4.
|Бранка Симоне
|2
|0
|5.
|Маньеро Лука
|2
|0
|6.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|7.
|Паван Никола
|2
|0
|8.
|Огунсай Роберто
|2
|0
|9.
|Цаджу Франк
|2
|0
|10.
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|11.
|Йори Мануэль
|1
|0
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0
|13.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|14.
|Вита Алессио
|1
|0
|15.
|Проя Федерико
|1
|0
|16.
|Гарджуло Марио
|1
|0
|17.
|Кастари Элхан
|1
|0
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|Читтаделла
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|8.33% (2)
|25% (6)
|16.67% (4)
|25% (6)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина
Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи Катанзаро 0:1 Реджина Реджина 3:0 Паганезе Катания 0:0 Реджина
Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =2 -5Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла
Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция
Последние игры между собой
Реджина: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 11
|23
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|5.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|7.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 20
|15
|14.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Реджина
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|19.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|6.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|11.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 12
|2
Победитель
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