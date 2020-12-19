  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
0:2
Второй тайм: 56'

Стадион:
Пиза
0'
0:1
2' Гол
Соддимо Данило
8' Желтая карточка
Марин Мариус
0:2
17' Гол
Гухер Роберт
28' Желтая карточка
Листковски Марчин
56'
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
7
Паганини
Лука
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
19
Листковски
Марчин
10
Фалько
Филиппо
14
Стемпиньски
Мариуш
1
Перилли
Симоне
3
Пизано
Эрос
33
Бенедетти
Симоне
8
Караччоло
Антонио
4
Белли
Франческо
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
14
Марин
Мариус
19
Видо
Лука
9
Паломби
Симоне
10
Соддимо
Данило
Лечче
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Соддимо Данило
(Марин Мариус)
8'
 
Марин Мариус
17'
0:2
Гухер Роберт
(Соддимо Данило)
28'
Листковски Марчин
 
46'
Манкозу Марко
Листковски Марчин
 
46'
Кода Массимо
Тахцидис Панайотис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 8 0.62
2. Манкозу Марко 5 (2) 0.38
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.31
4. Хендерсон Лиам 2 0.15
5. Фалько Филиппо 2 0.15
6. Кальдерони Марко 1 0.08
7. Тахцидис Панайотис 1 0.08
8. Майер Жан 1 0.08
9. Паганини Лука 1 0.08
10. Дермаку Кастриот 1 0.08
11. Адьяпонг Клод 1 0.08
12. Листковски Марчин 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 4 (2) 0.31
2. Видо Лука 4 0.31
3. Гухер Роберт 3 0.23
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.15
5. Соддимо Данило 1 0.08
6. Сибилли Джузеппе 1 0.08
7. Караччоло Антонио 1 0.08
8. Паломби Симоне 1 0.08
9. Биринделли Самуэле 1 0.08
10. Марин Мариус 0 0
11. Де Витис Алессандро 0 0
12. Лизи Франческо 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 4 0
2. Лучиони Фабио 3 0
3. Хендерсон Лиам 2 0
4. Тахцидис Панайотис 2 0
5. Кода Массимо 2 0
6. Паганини Лука 2 0
7. Листковски Марчин 2 0
8. Россеттини Лука 0 1
9. Жута Леонард 1 0
10. Стемпиньски Мариуш 1 0
11. Фалько Филиппо 1 0
12. Меккарьелло Бьяджо 1 0
13. Петриччоне Якопо 1 0
14. Адьяпонг Клод 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 5 0
2. Бенедетти Симоне 3 1
3. Пизано Эрос 3 1
4. Марин Мариус 3 1
5. Караччоло Антонио 4 0
6. Гухер Роберт 3 0
7. Лизи Франческо 3 0
8. Биринделли Самуэле 3 0
9. Де Витис Алессандро 1 0
10. Сьега Николас 1 0
11. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 29.63% (8) 22.22% (6) 14.81% (4)
 Пиза 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе
Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза
Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Пиза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Пиза 1:0 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 2:0 Пиза Про Прима Дивизионе Лечче 2:1 Пиза Серия B Пиза 0:1 Лечче Серия B
Лечче 1:1 Пиза Серия B Пиза 1:1 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 Заявка 13 7 4 2 22 - 14 25
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Кьево 1:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
7. Лечче 0:2 Заявка 13 5 6 2 27 - 17 21
8. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
9. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
10. Брешия 2:1 Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
11. Пиза 2:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус 1:0 Заявка 12 3 6 3 17 - 19 15
14. Реджана 1:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
15. Козенца 0:1 Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе 1:0 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:1 Заявка 13 1 3 9 9 - 21 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи 0:1 Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Кьево 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
7. Брешия 2:1 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
9. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
10. Лечче 0:2 Заявка 7 2 4 1 16 - 10 10
11. Пиза 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 1:2 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус 1:0 Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
15. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
16. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче 0:2 Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
4. Эмполи 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Козенца 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Пиза 2:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 18 8
13. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
14. Реджана 1:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Брешия 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе 1:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 11 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Листковски Марчин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Гухер Роберт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Марин Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Соддимо Данило бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Пиза
7.20
5.20
5.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.10 5.20 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 3.50 1.38
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.65 5.65

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Пиза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пиза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Пиза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 13.00 1.01 12.00 1.01 4.40 1.19 6.20 1.10 2.12 1.72 1.92 1.88 1.71 2.14 2.25 1.60 1.35 3.00 1.37 2.95 1.11 5.80 1.20 4.20 1.02 11.00 1.05 12.60
12.50 1.00 4.85 1.17 4.45 1.21 2.67 1.53 1.90 1.90 1.64 2.20 1.34 3.04 1.19 4.00 1.07 6.65 1.05 7.30 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.55 1.47 2.42 1.52 1.25 3.65 1.55 2.35 1.05 8.50
3.95 1.25 2.50 1.53 1.69 2.17 1.28 3.68 1.16 5.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.10 1.69 1.57 2.33 1.33 3.10
5.05 1.17 3.95 1.25 2.08 1.75 1.48 2.65 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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