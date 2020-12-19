Лечче
0:2
Второй тайм: 56'
Стадион: Виа дель Маре
Пиза
0:1
2' ГолСоддимо Данило
8' Желтая карточкаМарин Мариус
0:2
17' ГолГухер Роберт
28' Желтая карточкаЛистковски Марчин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
-
19 Видо ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
2'
0:1
8'
17'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|8
|0.62
|2.
|Манкозу Марко
|5 (2)
|0.38
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.31
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.15
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.15
|6.
|Кальдерони Марко
|1
|0.08
|7.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.08
|8.
|Майер Жан
|1
|0.08
|9.
|Паганини Лука
|1
|0.08
|10.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.08
|11.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.08
|12.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|4 (2)
|0.31
|2.
|Видо Лука
|4
|0.31
|3.
|Гухер Роберт
|3
|0.23
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.15
|5.
|Соддимо Данило
|1
|0.08
|6.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.08
|7.
|Караччоло Антонио
|1
|0.08
|8.
|Паломби Симоне
|1
|0.08
|9.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.08
|10.
|Марин Мариус
|0
|0
|11.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|12.
|Лизи Франческо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|2.
|Лучиони Фабио
|3
|0
|3.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|5.
|Кода Массимо
|2
|0
|6.
|Паганини Лука
|2
|0
|7.
|Листковски Марчин
|2
|0
|8.
|Россеттини Лука
|0
|1
|9.
|Жута Леонард
|1
|0
|10.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|11.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|12.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|13.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|14.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|5
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|3
|1
|3.
|Пизано Эрос
|3
|1
|4.
|Марин Мариус
|3
|1
|5.
|Караччоло Антонио
|4
|0
|6.
|Гухер Роберт
|3
|0
|7.
|Лизи Франческо
|3
|0
|8.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|9.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|10.
|Сьега Николас
|1
|0
|11.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|Пиза
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +8 =6 -6Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе
Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза
Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза
Последние игры между собой
Лечче: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Пиза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 14
|25
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|Лечче
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 17
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|9.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|10.
|Брешия
|2:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|11.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 19
|15
|14.
|Реджана
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|15.
|Козенца
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 21
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|7.
|Брешия
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|10.
|Лечче
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 10
|10
|11.
|Пиза
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|16.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|4.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Козенца
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Пиза
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 18
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|14.
|Реджана
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Брешия
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
Победитель
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