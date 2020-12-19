Кьево
1:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Эмполи
1:0
18' ГолОби Джоэл
22' Желтая карточкаРенцетти Франческо
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
22
Фурлан
Якопо
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
Ход матча
18'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.33
|2.
|Марджиотта Франческо
|3
|0.25
|3.
|Джорджевич Филип
|2
|0.17
|4.
|Могос Василе
|1
|0.08
|5.
|Оби Джоэл
|1
|0.08
|6.
|Канотто Луиджи
|1
|0.08
|7.
|Риджионе Микеле
|1
|0.08
|8.
|Фабро Микаэль
|1
|0.08
|9.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.08
|10.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|11.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|7 (1)
|0.54
|2.
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.31
|3.
|Морео Стефано
|3
|0.23
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.15
|5.
|Оливьери Марко
|2
|0.15
|6.
|Штулац Лео
|1
|0.08
|7.
|Романьоли Симоне
|1
|0.08
|8.
|Хаас Николас
|1
|0.08
|9.
|Байрами Недим
|1
|0.08
|10.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|11.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|2
|1
|2.
|Коттали Маттео
|2
|1
|3.
|Пальмьеро Лука
|3
|0
|4.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|5.
|Могос Василе
|2
|0
|6.
|Леверб Максим
|2
|0
|7.
|Ренцетти Франческо
|1
|0
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|9.
|Гарритано Лука
|1
|0
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|11.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|12.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|13.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|2.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|3.
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|4.
|Романьоли Симоне
|1
|1
|5.
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|6.
|Хаас Николас
|2
|0
|7.
|Николау Димитрис
|2
|0
|8.
|Штулац Лео
|1
|0
|9.
|Морео Стефано
|1
|0
|10.
|Риччи Самуэле
|1
|0
|11.
|Терзич Алекса
|1
|0
|12.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|Эмполи
|9.09% (2)
|0
|9.09% (2)
|31.82% (7)
|27.27% (6)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +9 =4 -7СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче
Эмполи Последние 20 матчей: +13 =5 -2Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус
Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи
Последние игры между собой
Кьево: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 14
|25
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|Лечче
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 17
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|9.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|10.
|Брешия
|2:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|11.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 19
|15
|14.
|Реджана
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|15.
|Козенца
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 21
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|7.
|Брешия
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|10.
|Лечче
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 10
|10
|11.
|Пиза
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|16.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|4.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Козенца
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Пиза
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 18
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|14.
|Реджана
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Брешия
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
Победитель
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