  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
18' Гол
Оби Джоэл
22' Желтая карточка
Ренцетти Франческо
56'
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
6
Леверб
Максим
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
99
Чичиретти
Амато
14
Пальмьеро
Лука
10
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
98
Де
Лука
Мануэль
9
Фабро
Микаэль
22
Фурлан
Якопо
16
Казале
Николо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
10
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
Кьево
4-4-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

18'
Оби Джоэл
(Могос Василе)
1:0
22'
Ренцетти Франческо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.33
2. Марджиотта Франческо 3 0.25
3. Джорджевич Филип 2 0.17
4. Могос Василе 1 0.08
5. Оби Джоэл 1 0.08
6. Канотто Луиджи 1 0.08
7. Риджионе Микеле 1 0.08
8. Фабро Микаэль 1 0.08
9. Леверб Максим 1 (1) 0.08
10. Пальмьеро Лука 0 0
11. Де Лука Мануэль 0 0
Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 7 (1) 0.54
2. Ла Мантия Андреа 4 0.31
3. Морео Стефано 3 0.23
4. Матос Ридер 2 0.15
5. Оливьери Марко 2 0.15
6. Штулац Лео 1 0.08
7. Романьоли Симоне 1 0.08
8. Хаас Николас 1 0.08
9. Байрами Недим 1 0.08
10. Бандинелли Филиппо 0 0
11. Риччи Самуэле 0 0
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Терзич Алекса 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 2 1
2. Коттали Маттео 2 1
3. Пальмьеро Лука 3 0
4. Вивиани Маттиа 1 1
5. Могос Василе 2 0
6. Леверб Максим 2 0
7. Ренцетти Франческо 1 0
8. Риджионе Микеле 1 0
9. Гарритано Лука 1 0
10. Фабро Микаэль 1 0
11. Канотто Луиджи 1 0
12. Шемпер Адриан 1 0
13. Де Лука Мануэль 1 0
Эмполи
# Игрок      
1. Бандинелли Филиппо 4 0
2. Фьямоцци Риккардо 2 1
3. Манкузо Леонардо 3 0
4. Романьоли Симоне 1 1
5. Ла Мантия Андреа 2 0
6. Хаас Николас 2 0
7. Николау Димитрис 2 0
8. Штулац Лео 1 0
9. Морео Стефано 1 0
10. Риччи Самуэле 1 0
11. Терзич Алекса 1 0
12. Андреа Камбиасо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 35.71% (5) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Эмполи 9.09% (2) 0 9.09% (2) 31.82% (7) 27.27% (6) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +9 =4 -7
СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче
Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла Юве Стабия 3:2 Кьево Кремонезе 1:0 Кьево
Эмполи Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Эмполи 1:0 Кремонезе Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус
Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи

Последние игры между собой

Кьево: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 3
Кьево 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Кьево Серия B Кьево 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:2 Кьево Серия A
Кьево 0:0 Эмполи Серия A Кьево 4:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:1 Эмполи Серия A Эмполи 1:3 Кьево Серия A Эмполи 3:0 Кьево Серия A Кьево 1:1 Эмполи Серия A Кьево 2:0 Эмполи Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 Заявка 13 7 4 2 22 - 14 25
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Кьево 1:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
7. Лечче 0:2 Заявка 13 5 6 2 27 - 17 21
8. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
9. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
10. Брешия 2:1 Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
11. Пиза 2:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус 1:0 Заявка 12 3 6 3 17 - 19 15
14. Реджана 1:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
15. Козенца 0:1 Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе 1:0 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:1 Заявка 13 1 3 9 9 - 21 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи 0:1 Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Кьево 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
7. Брешия 2:1 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
9. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
10. Лечче 0:2 Заявка 7 2 4 1 16 - 10 10
11. Пиза 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 1:2 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус 1:0 Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
15. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
16. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче 0:2 Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
4. Эмполи 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Козенца 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Пиза 2:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 18 8
13. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
14. Реджана 1:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Брешия 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе 1:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 11 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Ренцетти Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Оби Джоэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Эмполи
2.18
4.50
9.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.50 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 3.80 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.22 3.56
  1.40 4.38 9.40

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Эмполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эмполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Эмполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.07 8.80 1.05 4.50 1.18 2.85 1.40 2.15 1.70 1.80 1.95 1.75 2.07 1.55 2.46 1.23 3.90 1.15 4.90 1.05 5.80 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 17.50
8.60 1.03 7.90 1.05 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.61 2.32 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.40
3.85 1.28 3.55 1.32 2.90 1.44 2.10 1.78 1.77 2.12 1.54 2.57 1.51 2.66 1.76 2.14 1.58 2.47 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.00 1.81 1.22 4.00 1.13 5.30 1.03 10.00
2.88 1.42 1.98 1.83 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
3.18 1.37 2.62 1.51 2.05 1.81 1.64 2.31 1.26 3.95 1.13 6.11 1.27 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.73 2.03 1.31 3.25
4.25 1.22 3.00 1.39 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Кьево 1:0 Эмполи онлайн

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