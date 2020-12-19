  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
17' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
37' Желтая карточка
Капелло Алессандро
56'
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
9
Капелло
Алессандро
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
24
Бокалон
Риккардо
22
Тиам
Демба
4
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
17
Серникола
Леонардо
41
Дикманн
Лоренцо
6
Эспозито
Сальваторе
7
Миссироли
Симоне
32
Сала
Марко
77
Д'Аллесандро
Марко
14
Ди
Франческо
Федерико
10
Флоккари
Сержио
Венеция
4-3-1-2
СПАЛ 2013
3-4-2-1

Ход матча

17'
Фьордилино Антонио
 
37'
Капелло Алессандро
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 8 0.62
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.31
3. Фьордилино Антонио 3 0.23
4. Мале Юссеф 1 0.08
5. Бокалон Риккардо 1 0.08
6. Чеккарони Пьетро 1 0.08
7. Карлссон Отар 1 0.08
8. Ди Мариано Франческо 0 0
9. Капелло Алессандро 0 0
10. Маццокки Паскуале 0 0
11. Джонсон Деннис 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 3 (1) 0.23
2. Палоски Альберто 3 0.23
3. Ди Франческо Федерико 3 0.23
4. Валоти Матиа 2 0.15
5. Саламон Бартош 2 0.15
6. Эспозито Сальваторе 1 0.08
7. Томович Ненад 1 0.08
8. Мурджа Алессандро 1 0.08
9. Стрефецца Габриэль 1 0.08
10. Эспозито Себастьяно 1 0.08
11. Сала Марко 0 0
12. Серникола Леонардо 0 0
13. Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Джонсон Деннис 2 1
3. Модоло Марко 3 0
4. Капелло Алессандро 3 0
5. Фьордилино Антонио 3 0
6. Кремонези Микеле 2 0
7. Ди Мариано Франческо 2 0
8. Мале Юссеф 2 0
9. Молинаро Кристиан 1 0
10. Бокалон Риккардо 1 0
11. Форте Франческо 1 0
12. Араму Маттиа 1 0
13. Чеккарони Пьетро 1 0
14. Маццокки Паскуале 1 0
15. Феличоли Джанфилиппо 1 0
16. Тогордо Антони 1 0
17. Феррарини Габриэле 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Стрефецца Габриэль 4 1
2. Валоти Матиа 5 0
3. Томович Ненад 4 0
4. Дикманн Лоренцо 2 1
5. Д'Аллесандро Марко 2 0
6. Саламон Бартош 2 0
7. Палоски Альберто 2 0
8. Ди Франческо Федерико 2 0
9. Сала Марко 2 0
10. Эспозито Сальваторе 2 0
11. Эспозито Себастьяно 2 0
12. Кастро Лукас 0 1
13. Флоккари Сержио 1 0
14. Миссироли Симоне 1 0
15. Мурджа Алессандро 1 0
16. Серникола Леонардо 1 0
17. Раньери Лука 1 0
18. Околи Меме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 11.76% (2) 29.41% (5) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5)
 СПАЛ 2013 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 38.89% (7) 0 11.11% (2)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи
Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:0 Венеция Коппа Италия Лега Про СПАЛ 2013 0:1 Венеция Коппа Италия Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 5 2 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция 0:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
6. Лечче Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
8. Монца Заявка 13 5 5 3 18 - 12 20
9. Кьево Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
10. Брешия Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Пиза Заявка 13 4 5 4 19 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус Заявка 12 3 6 3 18 - 20 15
14. Реджана Заявка 11 4 2 5 15 - 19 14
15. Козенца Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Пескара Заявка 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
19. Асколи Заявка 13 1 3 9 10 - 22 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция 0:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
6. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
7. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
16. Пескара Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
17. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Венеция 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
8. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
13. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
14. Реджана Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
15. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 7 0 2 5 7 - 12 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Капелло Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Фьордилино Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
СПАЛ 2013
2.66
3.02
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.45 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.66 3.02 2.92

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.20 1.05 6.30 1.09 3.14 1.34 2.38 1.58 1.78 2.15 1.40 2.95 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.76 2.06 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.53 1.52 1.62 2.30 1.25 3.95 1.16 5.20
Где смотреть матч Венеция 0:0 СПАЛ 2013 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный