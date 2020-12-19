Венеция
0:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
СПАЛ 2013
17' Желтая карточкаФьордилино Антонио
37' Желтая карточкаКапелло Алессандро
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Гомис МорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|8
|0.62
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.31
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.23
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.08
|5.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.08
|6.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|7.
|Карлссон Отар
|1
|0.08
|8.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|9.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|10.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|11.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.23
|2.
|Палоски Альберто
|3
|0.23
|3.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.23
|4.
|Валоти Матиа
|2
|0.15
|5.
|Саламон Бартош
|2
|0.15
|6.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.08
|7.
|Томович Ненад
|1
|0.08
|8.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.08
|9.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.08
|10.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.08
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|13.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|3.
|Модоло Марко
|3
|0
|4.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|5.
|Фьордилино Антонио
|3
|0
|6.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|7.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|8.
|Мале Юссеф
|2
|0
|9.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|10.
|Бокалон Риккардо
|1
|0
|11.
|Форте Франческо
|1
|0
|12.
|Араму Маттиа
|1
|0
|13.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|14.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|15.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|16.
|Тогордо Антони
|1
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стрефецца Габриэль
|4
|1
|2.
|Валоти Матиа
|5
|0
|3.
|Томович Ненад
|4
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|5.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|6.
|Саламон Бартош
|2
|0
|7.
|Палоски Альберто
|2
|0
|8.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|9.
|Сала Марко
|2
|0
|10.
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|11.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|12.
|Кастро Лукас
|0
|1
|13.
|Флоккари Сержио
|1
|0
|14.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|15.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|16.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|17.
|Раньери Лука
|1
|0
|18.
|Околи Меме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|СПАЛ 2013
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|38.89% (7)
|0
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +11 =4 -5Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи
Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =5 -5СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|6.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 20
|15
|14.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|19.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|6.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Венеция
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|14.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 12
|2
Победитель
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