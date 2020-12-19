Венеция
0:0
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
СПАЛ 2013
17' Желтая карточкаФьордилино Антонио
37' Желтая карточкаКапелло Алессандро
64' Желтая карточкаБокалон Риккардо
66' Желтая карточкаСвобода Михаэль
67' Желтая карточкаВикари Франческо
68' Желтая карточкаСерникола Леонардо
90' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
90' Желтая карточкаКарлссон Отар
90' Желтая карточкаФорте Франческо
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Гомис МорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
-
19 Кастро ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
64'
66'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|8
|0.62
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.31
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.23
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.08
|5.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.08
|6.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.08
|7.
|Карлссон Отар
|1
|0.08
|8.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|9.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|10.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|11.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.23
|2.
|Палоски Альберто
|3
|0.23
|3.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.23
|4.
|Валоти Матиа
|2
|0.15
|5.
|Саламон Бартош
|2
|0.15
|6.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.08
|7.
|Томович Ненад
|1
|0.08
|8.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.08
|9.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.08
|10.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.08
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|13.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|3.
|Модоло Марко
|3
|0
|4.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|5.
|Фьордилино Антонио
|3
|0
|6.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|7.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|8.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|9.
|Форте Франческо
|2
|0
|10.
|Мале Юссеф
|2
|0
|11.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|12.
|Араму Маттиа
|1
|0
|13.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|14.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|15.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|16.
|Карлссон Отар
|1
|0
|17.
|Тогордо Антони
|1
|0
|18.
|Свобода Михаэль
|1
|0
|19.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стрефецца Габриэль
|4
|1
|2.
|Валоти Матиа
|5
|0
|3.
|Томович Ненад
|4
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|5.
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|6.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|7.
|Саламон Бартош
|2
|0
|8.
|Палоски Альберто
|2
|0
|9.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|10.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|11.
|Сала Марко
|2
|0
|12.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|13.
|Кастро Лукас
|0
|1
|14.
|Флоккари Сержио
|1
|0
|15.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|16.
|Викари Франческо
|1
|0
|17.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|18.
|Раньери Лука
|1
|0
|19.
|Околи Меме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|СПАЛ 2013
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|38.89% (7)
|0
|11.11% (2)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +11 =4 -5Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи
Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =5 -5СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома
Последние игры между собой
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|6.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|8.
|Монца
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 20
|15
|14.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|13 - 24
|11
|18.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|19.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|6.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|16.
|Пескара
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|14.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 12
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров