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Венеция
0:0
Конец матча

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
17' Желтая карточка
Фьордилино Антонио
37' Желтая карточка
Капелло Алессандро
64' Желтая карточка
Бокалон Риккардо
66' Желтая карточка
Свобода Михаэль
67' Желтая карточка
Викари Франческо
68' Желтая карточка
Серникола Леонардо
90' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
90' Желтая карточка
Карлссон Отар
90' Желтая карточка
Форте Франческо
90'+5
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
9
Капелло
Алессандро
10
Араму
Маттиа
11
Форте
Франческо
24
Бокалон
Риккардо
22
Тиам
Демба
4
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
17
Серникола
Леонардо
41
Дикманн
Лоренцо
6
Эспозито
Сальваторе
7
Миссироли
Симоне
32
Сала
Марко
77
Д'Аллесандро
Марко
14
Ди
Франческо
Федерико
10
Флоккари
Сержио
Венеция
4-3-1-2
СПАЛ 2013
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 8 0.62
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.31
3. Фьордилино Антонио 3 0.23
4. Мале Юссеф 1 0.08
5. Бокалон Риккардо 1 0.08
6. Чеккарони Пьетро 1 0.08
7. Карлссон Отар 1 0.08
8. Ди Мариано Франческо 0 0
9. Капелло Алессандро 0 0
10. Маццокки Паскуале 0 0
11. Джонсон Деннис 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 3 (1) 0.23
2. Палоски Альберто 3 0.23
3. Ди Франческо Федерико 3 0.23
4. Валоти Матиа 2 0.15
5. Саламон Бартош 2 0.15
6. Эспозито Сальваторе 1 0.08
7. Томович Ненад 1 0.08
8. Мурджа Алессандро 1 0.08
9. Стрефецца Габриэль 1 0.08
10. Эспозито Себастьяно 1 0.08
11. Сала Марко 0 0
12. Серникола Леонардо 0 0
13. Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Джонсон Деннис 2 1
3. Модоло Марко 3 0
4. Капелло Алессандро 3 0
5. Фьордилино Антонио 3 0
6. Кремонези Микеле 2 0
7. Ди Мариано Франческо 2 0
8. Бокалон Риккардо 2 0
9. Форте Франческо 2 0
10. Мале Юссеф 2 0
11. Молинаро Кристиан 1 0
12. Араму Маттиа 1 0
13. Чеккарони Пьетро 1 0
14. Маццокки Паскуале 1 0
15. Феличоли Джанфилиппо 1 0
16. Карлссон Отар 1 0
17. Тогордо Антони 1 0
18. Свобода Михаэль 1 0
19. Феррарини Габриэле 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Стрефецца Габриэль 4 1
2. Валоти Матиа 5 0
3. Томович Ненад 4 0
4. Дикманн Лоренцо 2 1
5. Эспозито Сальваторе 3 0
6. Д'Аллесандро Марко 2 0
7. Саламон Бартош 2 0
8. Палоски Альберто 2 0
9. Ди Франческо Федерико 2 0
10. Серникола Леонардо 2 0
11. Сала Марко 2 0
12. Эспозито Себастьяно 2 0
13. Кастро Лукас 0 1
14. Флоккари Сержио 1 0
15. Миссироли Симоне 1 0
16. Викари Франческо 1 0
17. Мурджа Алессандро 1 0
18. Раньери Лука 1 0
19. Околи Меме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 0 11.76% (2) 29.41% (5) 23.53% (4) 5.88% (1) 29.41% (5)
 СПАЛ 2013 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 38.89% (7) 0 11.11% (2)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи
Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома

Последние игры между собой

Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:0 Венеция Коппа Италия Лега Про СПАЛ 2013 0:1 Венеция Коппа Италия Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 5 2 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 13 6 4 3 20 - 12 22
6. Лечче Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
8. Монца Заявка 13 5 5 3 18 - 12 20
9. Кьево Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
10. Брешия Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Пиза Заявка 13 4 5 4 19 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус Заявка 12 3 6 3 18 - 20 15
14. Реджана Заявка 11 4 2 5 15 - 19 14
15. Козенца Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Пескара Заявка 13 3 2 8 13 - 24 11
18. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
19. Асколи Заявка 13 1 3 9 10 - 22 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
6. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
7. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
16. Пескара Заявка 7 2 1 4 9 - 12 7
17. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
8. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
13. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
14. Реджана Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
15. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 7 0 2 5 7 - 12 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Капелло Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Фьордилино Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.20 1.05 6.30 1.09 3.14 1.34 2.38 1.58 1.78 2.15 1.40 2.95 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.76 2.06 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.53 1.52 1.62 2.30 1.25 3.95 1.16 5.20
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