Виченца Виртус
1:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
Асколи
1:0
9' ГолМеджорини Риккардо
17' Желтая карточкаРигони Лука
38' Желтая карточкаШарич Дарио
30
Ригони
Лука
33
Сини
Симоне
30
Шарич
Дарио
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сини СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
64 Ндиай КадимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Делио
Ход матча
9'
17'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.5
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.25
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0.17
|4.
|Ригони Лука
|1
|0.08
|5.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.08
|6.
|Гори Габриэле
|1
|0.08
|7.
|Да Рива Якопо
|1
|0.08
|8.
|Паделла Эмануэле
|1
|0.08
|9.
|Лонго Самуэле
|1 (1)
|0.08
|10.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|11.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|12.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|13.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|5
|0.38
|2.
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.15
|3.
|Кавион Микеле
|1
|0.08
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.08
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|7.
|Кирико Козимо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|2.
|Ригони Лука
|3
|0
|3.
|Лонго Самуэле
|3
|0
|4.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|5.
|Чинелли Антонио
|2
|0
|6.
|Маротта Алессандро
|2
|0
|7.
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|8.
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|9.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|10.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|11.
|Барлокко Лука
|2
|0
|12.
|Да Рива Якопо
|2
|0
|13.
|Гори Габриэле
|0
|1
|14.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|15.
|Перина Пьетро
|1
|0
|16.
|Джаллоу Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|5
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|3
|1
|3.
|Петруччи Давиде
|3
|0
|4.
|Кирико Козимо
|3
|0
|5.
|Шарич Дарио
|3
|0
|6.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|7.
|Сини Симоне
|2
|0
|8.
|Джербо Альберто
|2
|0
|9.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|10.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|11.
|Личо Деан
|0
|1
|12.
|Крагль Оливер
|1
|0
|13.
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|14.
|Кавион Микеле
|1
|0
|15.
|Тупта Любомир
|1
|0
|16.
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|Асколи
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +4 =9 -7Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус
Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио
Асколи Последние 20 матчей: +3 =5 -12Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара
Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 14
|25
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|Лечче
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 17
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|9.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|10.
|Брешия
|2:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|11.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 19
|15
|14.
|Реджана
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|15.
|Козенца
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 21
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|7.
|Брешия
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|10.
|Лечче
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 10
|10
|11.
|Пиза
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|16.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|4.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Козенца
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Пиза
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 18
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|14.
|Реджана
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Брешия
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2