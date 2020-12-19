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  2. Матчи
  3. Италия
Виченца Виртус
2:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
1:0
9' Гол
Меджорини Риккардо
17' Желтая карточка
Ригони Лука
38' Желтая карточка
Шарич Дарио
61' Желтая карточка
Кваранта Данило
65' Желтая карточка
Да Рива Якопо
1:1
66' Гол
Сабири Абдельхамид
78' Желтая карточка
Гори Габриэле
2:1
90' Гол
Паделла Эмануэле
90'+6
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
16
Паделла
Эмануэле
23
Каппеллетти
Даниэль
24
Барлокко
Лука
17
Гуэрра
Симоне
40
Да
Рива
Якопо
30
Ригони
Лука
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
95
Джаллоу
Ламин
1
Леали
Никола
4
Корбо
Габриэле
20
Шпендльхофер
Лукас
15
Кваранта
Данило
33
Сини
Симоне
21
Сабири
Абдельхамид
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
7
Кавион
Микеле
99
Баич
Риад
10
Канджано
Джанмарко
Виченца Виртус
4-4-2
Асколи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.5
2. Дальмонте Никола 3 0.25
3. Каппеллетти Даниэль 2 0.17
4. Паделла Эмануэле 2 0.17
5. Гори Габриэле 1 0.08
6. Ригони Лука 1 0.08
7. Джаллоу Ламин 1 0.08
8. Да Рива Якопо 1 0.08
9. Лонго Самуэле 1 (1) 0.08
10. Беруатто Пьетро 0 0
11. Чинелли Антонио 0 0
12. Гуэрра Симоне 0 0
13. Джакомелли Стефано 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 5 0.38
2. Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.23
3. Кавион Микеле 1 0.08
4. Пучино Раффаэле 1 0.08
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
7. Кирико Козимо 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Беруатто Пьетро 4 0
2. Ригони Лука 3 0
3. Лонго Самуэле 3 0
4. Да Рива Якопо 3 0
5. Дальмонте Никола 1 1
6. Гори Габриэле 1 1
7. Чинелли Антонио 2 0
8. Маротта Алессандро 2 0
9. Каппеллетти Даниэль 2 0
10. Паделла Эмануэле 2 0
11. Брускаджин Маттео 2 0
12. Дзонта Лорис 2 0
13. Барлокко Лука 2 0
14. Меджорини Риккардо 1 0
15. Перина Пьетро 1 0
16. Джаллоу Ламин 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 5 1
2. Бюхель Марсель 3 1
3. Петруччи Давиде 3 0
4. Кирико Козимо 3 0
5. Шарич Дарио 3 0
6. Корбо Габриэле 1 1
7. Сини Симоне 2 0
8. Джербо Альберто 2 0
9. Авлонитис Тасос 2 0
10. Шпендльхофер Лукас 2 0
11. Личо Деан 0 1
12. Крагль Оливер 1 0
13. Пучино Раффаэле 1 0
14. Кавион Микеле 1 0
15. Тупта Любомир 1 0
16. Кваранта Данило 1 0
17. Сабири Абдельхамид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Виченца Виртус 22.22% (4) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Асколи 30% (3) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус
Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Виртус Верона Вис Пезаро 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Губбио
Асколи Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара
Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто Пиза 1:0 Асколи Асколи 2:2 Порденоне Читтаделла 1:2 Асколи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Монца 1:1 Заявка 13 5 6 2 17 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
9. Кьево Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
10. Брешия Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Пиза Заявка 13 4 5 4 19 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус Заявка 12 3 6 3 18 - 20 15
14. Реджана Заявка 11 4 2 5 15 - 19 14
15. Козенца Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18. Пескара 1:1 Заявка 13 2 3 8 11 - 23 9
19. Асколи Заявка 13 1 3 9 10 - 22 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
7. Монца 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
16. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
17. Пескара 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Монца 1:1 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
13. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
14. Реджана Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
15. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара 1:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 7 0 2 5 7 - 12 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Шарич Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Ригони Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Меджорини Риккардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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