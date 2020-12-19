Брешия
2:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Марио Ригамонти
Реджана
1:0
8' ГолТоррегросса Эрнесто
19' Желтая карточкаДзампаро Лука
30' Желтая карточкаКоста Андреа
1:1
32' ГолРадрецца Игор
33' Желтая карточкаДессена Даниэле
37' Желтая карточкаПапетти Андреа
40' Желтая карточкаСабелли Стефано
2:1
45' ГолЯгелло Филип
48' Желтая карточкаЯгелло Филип
24
Ягелло
Филип
93
Айети
Арлинд
15
Коста
Андреа
26
Кирван
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Вратарь
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Марки МаттиаНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
8'
19'
30'
32'
1:1
33'
37'
40'
45'
2:1
48'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0.23
|2.
|Дессена Даниэле
|2
|0.15
|3.
|Айе Флориан
|2
|0.15
|4.
|Шпалек Николас
|2
|0.15
|5.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.15
|6.
|Ягелло Филип
|2
|0.15
|7.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.08
|8.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.08
|9.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.08
|10.
|Рагуза Антонио
|1
|0.08
|11.
|Бизоли Димитри
|1
|0.08
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.08
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.08
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|3
|1
|2.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|3.
|Сабелли Стефано
|4
|0
|4.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|5.
|Матею Алеш
|2
|1
|6.
|Папетти Андреа
|2
|1
|7.
|Шпалек Николас
|3
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|9.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|10.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|11.
|Чансельор Джон
|1
|0
|12.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|13.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|14.
|Айе Флориан
|1
|0
|15.
|Ягелло Филип
|1
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|3
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|1
|0
|3.
|Либутти Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Реджана
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия
Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013
Реджана Последние 20 матчей: +8 =4 -8Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе
Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана Реджана 3:1 Арциньяно
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 14
|25
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|Лечче
|0:2 Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 17
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|9.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|20
|10.
|Брешия
|2:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|11.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 19
|15
|14.
|Реджана
|1:2 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|15.
|Козенца
|0:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 22
|8
|19.
|Асколи
|0:1 Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 21
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 4
|12
|7.
|Брешия
|2:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|8.
|Монца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|10.
|Лечче
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 10
|10
|11.
|Пиза
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|16.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|17.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|18.
|Асколи
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Лечче
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|4.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|Кьево
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|7.
|Монца
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Козенца
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Пиза
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 18
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|14.
|Реджана
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Брешия
|2:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
Победитель
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