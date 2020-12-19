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  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
2:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Реджана
0'
1:0
8' Гол
Торрегросса Эрнесто
19' Желтая карточка
Дзампаро Лука
30' Желтая карточка
Коста Андреа
1:1
32' Гол
Радрецца Игор
33' Желтая карточка
Дессена Даниэле
37' Желтая карточка
Папетти Андреа
40' Желтая карточка
Сабелли Стефано
2:1
45' Гол
Ягелло Филип
48' Желтая карточка
Ягелло Филип
54'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Матею
Алеш
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
27
Дессена
Даниэле
24
Ягелло
Филип
11
Торрегросса
Эрнесто
7
Шпалек
Николас
13
Черофолини
Микеле
93
Айети
Арлинд
4
Родзио
Паоло
15
Коста
Андреа
17
Либутти
Лоренцо
5
Росси
Фаусто
38
Мураторе
Симоне
26
Кирван
Нико
21
Радрецца
Игор
9
Дзампаро
Лука
10
Маццокки
Симоне
Брешия
5-3-2
Реджана
3-4-1-2

Ход матча

8'
Торрегросса Эрнесто
1:0
19'
 
Дзампаро Лука
27'
 
Вароне Иван
Росси Фаусто
30'
 
Коста Андреа
32'
1:1
Радрецца Игор
33'
Дессена Даниэле
 
37'
Папетти Андреа
 
40'
Сабелли Стефано
 
45'
Ягелло Филип
2:1
48'
Ягелло Филип
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 3 0.23
2. Дессена Даниэле 2 0.15
3. Айе Флориан 2 0.15
4. Шпалек Николас 2 0.15
5. Ндой Эмануэле 2 0.15
6. Ягелло Филип 2 0.15
7. Доннарумма Альфредо 1 0.08
8. Ван Де Лои Томми 1 0.08
9. Бьярнасон Биркир 1 0.08
10. Рагуза Антонио 1 0.08
11. Бизоли Димитри 1 0.08
12. Мангравити Массимилиано 1 0.08
13. Папетти Андреа 1 0.08
14. Змрхаль Яромир 0 0
Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 3 1
2. Дессена Даниэле 4 0
3. Сабелли Стефано 4 0
4. Торрегросса Эрнесто 4 0
5. Матею Алеш 2 1
6. Папетти Андреа 2 1
7. Шпалек Николас 3 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Доннарумма Альфредо 1 0
10. Рагуза Антонио 1 0
11. Чансельор Джон 1 0
12. Йоронен Йессе 1 0
13. Мартелла Бруно 1 0
14. Айе Флориан 1 0
15. Ягелло Филип 1 0
16. Мангравити Массимилиано 1 0
Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 1 0
3. Либутти Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Реджана 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия
Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия Брешия 1:2 Парма Лечче 3:1 Брешия Брешия 2:1 СПАЛ 2013
Реджана Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе
Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара Реджана 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана Реджана 3:1 Арциньяно
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 Заявка 13 7 4 2 22 - 14 25
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Кьево 1:0 Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
7. Лечче 0:2 Заявка 13 5 6 2 27 - 17 21
8. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
9. Монца Заявка 12 5 5 2 16 - 9 20
10. Брешия 2:1 Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
11. Пиза 2:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус 1:0 Заявка 12 3 6 3 17 - 19 15
14. Реджана 1:2 Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
15. Козенца 0:1 Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе 1:0 Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18. Пескара Заявка 12 2 2 8 10 - 22 8
19. Асколи 0:1 Заявка 13 1 3 9 9 - 21 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи 0:1 Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Кьево 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 4 12
7. Брешия 2:1 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
8. Монца Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
9. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
10. Лечче 0:2 Заявка 7 2 4 1 16 - 10 10
11. Пиза 2:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана 1:2 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус 1:0 Заявка 5 1 4 0 8 - 7 7
15. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
16. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
17. Пескара Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
18. Асколи 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца 0:1 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Лечче 0:2 Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
4. Эмполи 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
5. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6. Кьево 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7. Монца Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Козенца 0:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Пиза 2:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 18 8
13. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
14. Реджана 1:2 Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Брешия 2:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе 1:0 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи 0:1 Заявка 7 0 2 5 6 - 11 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Ягелло Филип получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Реджана
2.13
4.69
4.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 4.50 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.75 4.80
  1.32 4.69 12.86

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Реджана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Реджана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.00 1.01 10.00 1.03 9.00 1.04 3.25 1.31 5.80 1.11 1.93 1.88 1.69 2.17 4.20 1.20 1.21 4.10 1.80 1.95 1.05 8.30 1.22 4.00 0.00 15.00 1.05 8.50
11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.69 2.17 1.44 2.70 1.19 4.25 1.14 4.75 1.03 8.60
4.56 1.22 2.47 1.58 2.08 1.80 2.53 1.55 2.14 1.76 2.61 1.53 2.13 1.77 1.85 2.04 2.98 1.42 2.15 1.75 1.81 2.08 1.57 2.49 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.21 1.66 2.15 1.65 1.15 4.70 1.42 2.75 1.03 10.00
3.30 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.18 4.80 1.13 5.95
3.27 1.35 2.70 1.48 2.12 1.76 1.68 2.25 1.96 1.90 1.61 2.37 1.27 3.88 1.24 4.18 1.12 6.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.33 1.80 1.89 1.38 2.90
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.95 1.35
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