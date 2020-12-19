Пескара
2:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Монца
15' Желтая карточкаСкалья Филиппо
1:0
22' ГолГалано Кристиан
24' Желтая карточкаБальцано Антонио
1:1
26' ГолБетелла Давиде
45' Желтая карточкаКолпани Андреа
62' Вторая желтая карточкаСкалья Филиппо
2:1
63' ПенальтиСетер Дамир
77
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Антей ЛукаЗащитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
-
20 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Мачин ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
15'
22'
1:0
24'
26'
45'
56'
62'
63'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|3
|0.23
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.23
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.23
|4.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.08
|5.
|Вокич Деян
|1
|0.08
|6.
|Ярошински Павел
|0
|0
|7.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|8.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|9.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|4 (2)
|0.31
|2.
|Мота Дани
|4
|0.31
|3.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.15
|4.
|Сампиризи Марио
|2
|0.15
|5.
|Марич Мирко
|2
|0.15
|6.
|Фраттези Давиде
|1
|0.08
|7.
|Бетелла Давиде
|1
|0.08
|8.
|Аугусто Карлос
|1
|0.08
|9.
|Барберис Андреа
|0
|0
|10.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|11.
|Армеллино Марко
|0
|0
|12.
|Фоссати Марко
|0
|0
|13.
|Мачин Хосе
|0
|0
|14.
|Колпани Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|4
|0
|2.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|3.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|4.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|5.
|Вальдифиори Мирко
|2
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|7.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|8.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|9.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|10.
|Антей Лука
|1
|0
|11.
|Крекко Лука
|1
|0
|12.
|Ярошински Павел
|1
|0
|13.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|14.
|Бошич Милош
|1
|0
|15.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|16.
|Гут Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|6
|0
|2.
|Фоссати Марко
|3
|0
|3.
|Барилла Антонино
|1
|1
|4.
|Боатенг Кевин-Принс
|2
|0
|5.
|Армеллино Марко
|2
|0
|6.
|Барберис Андреа
|2
|0
|7.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|8.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|9.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|10.
|Скалья Филиппо
|1
|0
|11.
|Марич Мирко
|1
|0
|12.
|Мота Дани
|1
|0
|13.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|14.
|Колпани Андреа
|1
|0
|15.
|Аугусто Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|30% (3)
|0
|Монца
|12.5% (2)
|25% (4)
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +7 =2 -11Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне
СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно
Монца Последние 20 матчей: +9 =7 -4Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 14
|26
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|15 - 12
|24
|3.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|5.
|Венеция
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|20 - 12
|21
|6.
|Лечче
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|27 - 18
|21
|7.
|Монца
|1:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 10
|21
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 10
|20
|9.
|Кьево
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|10.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 19
|17
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 25
|17
|12.
|Порденоне
|Заявка
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 20
|15
|14.
|Реджана
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 19
|14
|15.
|Козенца
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 11
|12
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|13 - 17
|12
|17.
|Реджина
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Пескара
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|19.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 22
|6
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|8 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|2.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|Салернитана
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|5.
|Венеция
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|7.
|Монца
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|9.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|16.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|6
|0
|8 - 8
|6
|17.
|Пескара
|1:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Асколи
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|19.
|Козенца
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Лечче
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Порденоне
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 4
|11
|5.
|Монца
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|6.
|Венеция
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Кьево
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|9.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Салернитана
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 18
|8
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|14.
|Реджана
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Брешия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|16.
|Пескара
|1:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|19.
|Реджина
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|20.
|Асколи
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 12
|2
Победитель
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