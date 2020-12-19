  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
2:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Монца
0'
15' Желтая карточка
Скалья Филиппо
1:0
22' Гол
Галано Кристиан
24' Желтая карточка
Бальцано Антонио
1:1
26' Гол
Бетелла Давиде
45' Желтая карточка
Колпани Андреа
62' Вторая желтая карточка
Скалья Филиппо
2:1
63' Пенальти
Сетер Дамир
65'
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
40
Омеонга
Стефан
10
Вальдифиори
Мирко
8
Мемушай
Ледиан
44
Ярошински
Павел
11
Галано
Кристиан
77
Сетер
Дамир
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
19
Скалья
Филиппо
18
Бетелла
Давиде
31
Сампиризи
Марио
21
Армеллино
Марко
8
Барберис
Андреа
28
Колпани
Андреа
16
Фраттези
Давиде
7
Боатенг
Кевин-Принс
99
Мачин
Хосе
Пескара
3-5-2
Монца
4-3-3

Ход матча

15'
 
Скалья Филиппо
22'
Галано Кристиан
1:0
24'
Бальцано Антонио
 
26'
1:1
Бетелла Давиде
(Барберис Андреа)
32'
Майстро Фабио
Галано Кристиан
 
45'
 
Колпани Андреа
56'
 
Барилла Антонино
Колпани Андреа
56'
 
Мота Дани
Мачин Хосе
62'
 
Скалья Филиппо
63'
Сетер Дамир
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 3 0.23
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.23
3. Майстро Фабио 3 0.23
4. Мемушай Ледиан 1 0.08
5. Вокич Деян 1 0.08
6. Ярошински Павел 0 0
7. Вентола Кристиан 0 0
8. Асенсио Рауль 0 0
9. Машанджело Эдоардо 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 4 (2) 0.31
2. Мота Дани 4 0.31
3. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.15
4. Сампиризи Марио 2 0.15
5. Марич Мирко 2 0.15
6. Фраттези Давиде 1 0.08
7. Бетелла Давиде 1 0.08
8. Аугусто Карлос 1 0.08
9. Барберис Андреа 0 0
10. Беллучи Джузеппе 0 0
11. Армеллино Марко 0 0
12. Фоссати Марко 0 0
13. Мачин Хосе 0 0
14. Колпани Андреа 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 4 0
2. Фернандес Леандро II 2 1
3. Бальцано Антонио 3 0
4. Нзита Мардоки 1 1
5. Вальдифиори Мирко 2 0
6. Мемушай Ледиан 2 0
7. Бузеллато Массимилиано 2 0
8. Вентола Кристиан 2 0
9. Машанджело Эдоардо 2 0
10. Антей Лука 1 0
11. Крекко Лука 1 0
12. Ярошински Павел 1 0
13. Омеонга Стефан 1 0
14. Бошич Милош 1 0
15. Диамбо Амаду 1 0
16. Гут Родриго 1 0
Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 6 0
2. Фоссати Марко 3 0
3. Барилла Антонино 1 1
4. Боатенг Кевин-Принс 2 0
5. Армеллино Марко 2 0
6. Барберис Андреа 2 0
7. Палетта Габриэль 1 0
8. Гюткьяр Кристиан 1 0
9. Сампиризи Марио 1 0
10. Скалья Филиппо 1 0
11. Марич Мирко 1 0
12. Мота Дани 1 0
13. Фраттези Давиде 1 0
14. Колпани Андреа 1 0
15. Аугусто Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 20% (2) 20% (2) 30% (3) 0 30% (3) 0
 Монца 12.5% (2) 25% (4) 0 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне
СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно
Монца Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус
Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче Милан 4:1 Монца Монца 1:1 Ареццо
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 13 7 5 1 23 - 14 26
2. Фрозиноне Заявка 13 7 3 3 15 - 12 24
3. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 18 - 10 22
4. Салернитана Заявка 12 6 4 2 15 - 11 22
5. Венеция Заявка 12 6 3 3 20 - 12 21
6. Лечче Заявка 13 5 6 2 27 - 18 21
7. Монца 1:1 Заявка 13 5 6 2 17 - 10 21
8. Читтаделла Заявка 11 6 2 3 21 - 10 20
9. Кьево Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
10. Брешия Заявка 13 4 5 4 21 - 19 17
11. Пиза Заявка 13 4 5 4 19 - 25 17
12. Порденоне Заявка 13 3 8 2 13 - 12 17
13. Виченца Виртус Заявка 12 3 6 3 18 - 20 15
14. Реджана Заявка 11 4 2 5 15 - 19 14
15. Козенца Заявка 13 2 6 5 10 - 11 12
16. Кремонезе Заявка 13 2 6 5 13 - 17 12
17. Реджина Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18. Пескара 1:1 Заявка 13 2 3 8 11 - 23 9
19. Асколи Заявка 13 1 3 9 10 - 22 6
20. Виртус Энтелла Заявка 13 0 5 8 8 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
2. Эмполи Заявка 6 4 2 0 11 - 4 14
3. Салернитана Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
4. Читтаделла Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
5. Венеция Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
7. Монца 1:1 Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
8. Фрозиноне Заявка 7 3 2 2 5 - 6 11
9. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
10. Лечче Заявка 7 2 4 1 16 - 11 10
11. Пиза Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Реджана Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
14. Виченца Виртус Заявка 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Реджина Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
16. Порденоне Заявка 6 0 6 0 8 - 8 6
17. Пескара 1:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18. Асколи Заявка 6 1 1 4 3 - 10 4
19. Козенца Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
20. Виртус Энтелла Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Лечче Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Порденоне Заявка 7 3 2 2 5 - 4 11
5. Монца 1:1 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
6. Венеция Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7. Кьево Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
8. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
9. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Салернитана Заявка 6 2 2 2 5 - 7 8
11. Виченца Виртус Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Пиза Заявка 7 2 2 3 13 - 18 8
13. Читтаделла Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
14. Реджана Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
15. Брешия Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Пескара 1:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17. Виртус Энтелла Заявка 6 0 4 2 4 - 10 4
18. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
19. Реджина Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
20. Асколи Заявка 7 0 2 5 7 - 12 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Монца
4.20
3.26
2.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 2.15 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 2.17 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.26 2.08
  2.82 2.08 4.59

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.10 7.30 1.07 2.42 1.52 2.44 1.55 1.99 1.82 2.80 1.40 1.38 2.90 1.37 2.95 1.10 6.20 1.07 7.50 1.01 12.50 1.02 11.00 0.00 20.00
7.60 1.05 6.60 1.08 3.10 1.35 2.36 1.59 1.77 2.16 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.80 1.01 10.25
3.40 1.34 2.98 1.43 2.53 1.56 2.94 1.43 2.66 1.50 2.22 1.69 1.76 2.11 1.50 2.64 1.37 3.17 1.48 2.76 1.39 3.13 1.11 7.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.87 1.79 2.02 1.14 5.20 1.10 6.40 1.32 3.20
2.65 1.48 1.78 2.04 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.10
2.87 1.45 2.35 1.63 1.83 2.05 1.52 2.63 1.75 2.13 1.46 2.79 1.17 5.13 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.20 1.23 3.75
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Пескара 2:1 Монца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный