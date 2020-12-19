Панетоликос
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Панетоликос
Аполлон Смирнис
31' Желтая карточкаМедина Паоло
0:1
37' ГолФернандес Марк
39' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
41' Желтая карточкаФатион Антони
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Ход матча
31'
37'
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.15
|2.
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.15
|3.
|Мендоса Хавьер
|1 (1)
|0.08
|4.
|Масурек Франко
|1 (1)
|0.08
|5.
|Яколиш Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фатион Антони
|3 (1)
|0.25
|2.
|Цилулис Сотирис
|2
|0.17
|3.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0.17
|4.
|Фернандес Марк
|2
|0.17
|5.
|Цабурис Саввас
|1
|0.08
|6.
|Томас Бединелли
|1
|0.08
|7.
|Дауда Абиола
|1
|0.08
|8.
|Баксеванидис Димос
|1
|0.08
|9.
|Домингес Луис Густаво
|1
|0.08
|10.
|Коль Исраэль
|0
|0
|11.
|Мунье Антони
|0
|0
|12.
|Хухумис Диамантис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диас Хорхе
|4
|0
|2.
|Цанакакис Манолис
|2
|1
|3.
|Яколиш Антонио
|2
|0
|4.
|Карасалидис Аристотелис
|2
|0
|5.
|Вергос Николаос
|2
|0
|6.
|Мелиссас Никос
|2
|0
|7.
|Льявас Георгиос
|2
|0
|8.
|Скардовелли Вандерсон
|0
|1
|9.
|Таар Аймен
|0
|1
|10.
|Массола Николас
|1
|0
|11.
|Арийиби Гболи
|1
|0
|12.
|Далсью
|1
|0
|13.
|Перейра Элиас
|1
|0
|14.
|Цигарас Ангелос
|1
|0
|15.
|Медина Паоло
|1
|0
|16.
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фатион Антони
|6
|0
|2.
|Цабурис Саввас
|4
|0
|3.
|Томас Бединелли
|4
|0
|4.
|Лисгарас Христос
|3
|0
|5.
|Бручич Карло
|3
|0
|6.
|Иоаннидис Николаос
|3
|0
|7.
|Домингес Луис Густаво
|3
|0
|8.
|Фернандес Марк
|2
|0
|9.
|Баксеванидис Димос
|2
|0
|10.
|Хухумис Диамантис
|2
|0
|11.
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|12.
|Витлис Вассилис
|2
|0
|13.
|Верхульст Давино
|1
|0
|14.
|Китоко Ричи
|1
|0
|15.
|Лагос Анастасиос
|1
|0
|16.
|Цилулис Сотирис
|1
|0
|17.
|Коль Исраэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Аполлон Смирнис
|23.08% (3)
|0
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники
ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|28 - 4
|29
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 7
|26
|3.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 6
|24
|4.
|АЕК
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 11
|23
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 10
|18
|6.
|Астерас
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|7.
|ОФИ
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|14 - 17
|15
|9.
|Атромитос
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 15
|12
|11.
|Аполлон Смирнис
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 18
|12
|12.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 16
|8
|13.
|Лариса
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|14.
|Ламия
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|5 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 1
|18
|2.
|ПАОК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|4.
|АЕК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Астерас
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|Атромитос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|ОФИ
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Волос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|11.
|Аполлон Смирнис
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|12.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Лариса
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|Ламия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|АЕК
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|4.
|ПАОК
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|ОФИ
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|6.
|Волос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|Панатинаикос
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Аполлон Смирнис
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|10.
|Атромитос
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 9
|6
|11.
|Астерас
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|12.
|Лариса
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Панетоликос
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|14.
|Ламия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|11.00
|3.70
|1.40
|
|12.58
|3.87
|1.36
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