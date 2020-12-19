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Панетоликос
0:1
Конец матча

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
31' Желтая карточка
Медина Паоло
0:1
36' Гол
Фернандес Марк
39' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
41' Желтая карточка
Фатион Антони
90' Желтая карточка
Верхульст Давино
90' Желтая карточка
Скардовелли Вандерсон
90'+11
1
Кнетт
Кристофер
Медина
Паоло
54
Льявас
Георгиос
66
Константопулос
Апостолос
3
Скардовелли
Вандерсон
37
Цигарас
Ангелос
11
Диас
Хорхе
14
Дуарте
Фредерику
7
Масурек
Франко
12
Арийиби
Гболи
29
Вергос
Николаос
13
Верхульст
Давино
Баксеванидис
Димос
5
Домингес
Луис
Густаво
4
Лисгарас
Христос
3
Хухумис
Диамантис
64
Фатион
Антони
14
Сливка
Выкинтас
7
Коль
Исраэль
10
Томас
Бединелли
17
Фернандес
Марк
9
Иоаннидис
Николаос
Панетоликос
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.15
2. Вергос Николаос 2 (1) 0.15
3. Мендоса Хавьер 1 (1) 0.08
4. Масурек Франко 1 (1) 0.08
5. Яколиш Антонио 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фатион Антони 3 (1) 0.25
2. Цилулис Сотирис 2 0.17
3. Иоаннидис Николаос 2 0.17
4. Фернандес Марк 2 0.17
5. Цабурис Саввас 1 0.08
6. Томас Бединелли 1 0.08
7. Дауда Абиола 1 0.08
8. Баксеванидис Димос 1 0.08
9. Домингес Луис Густаво 1 0.08
10. Коль Исраэль 0 0
11. Мунье Антони 0 0
12. Хухумис Диамантис 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Диас Хорхе 4 0
2. Цанакакис Манолис 2 1
3. Скардовелли Вандерсон 1 1
4. Яколиш Антонио 2 0
5. Карасалидис Аристотелис 2 0
6. Вергос Николаос 2 0
7. Мелиссас Никос 2 0
8. Льявас Георгиос 2 0
9. Таар Аймен 0 1
10. Массола Николас 1 0
11. Арийиби Гболи 1 0
12. Далсью 1 0
13. Перейра Элиас 1 0
14. Цигарас Ангелос 1 0
15. Медина Паоло 1 0
16. Константопулос Апостолос 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Фатион Антони 6 0
2. Цабурис Саввас 4 0
3. Томас Бединелли 4 0
4. Лисгарас Христос 3 0
5. Бручич Карло 3 0
6. Иоаннидис Николаос 3 0
7. Домингес Луис Густаво 3 0
8. Верхульст Давино 2 0
9. Фернандес Марк 2 0
10. Баксеванидис Димос 2 0
11. Хухумис Диамантис 2 0
12. Сливка Выкинтас 2 0
13. Витлис Вассилис 2 0
14. Китоко Ричи 1 0
15. Лагос Анастасиос 1 0
16. Цилулис Сотирис 1 0
17. Коль Исраэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Аполлон Смирнис 21.43% (3) 0 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Волос 0:0 Панетоликос Панетоликос 2:1 Лариса Панатинаикос 2:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Арис Салоники
ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аполлон Смирнис 3:4 АЕК ОФИ 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 3:3 Волос Астерас 0:0 Аполлон Смирнис
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Аполлон Смирнис: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Аполлон Смирнис 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Аполлон Смирнис Суперлига
Панетоликос 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига Аполлон Смирнис 0:2 Панетоликос Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 9 2 0 28 - 4 29
2. Арис Салоники 1:0 Заявка 12 9 2 1 18 - 7 29
3. ПАОК Заявка 11 7 3 1 18 - 6 24
4. АЕК Заявка 11 7 2 2 21 - 11 23
5. Панатинаикос Заявка 12 5 3 4 13 - 10 18
6. Астерас Заявка 12 4 4 4 12 - 13 16
7. Волос Заявка 12 3 6 3 14 - 17 15
8. ОФИ 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 19 15
9. Атромитос Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
10. ПАС Янина Заявка 12 3 3 6 13 - 15 12
11. Аполлон Смирнис Заявка 12 3 3 6 14 - 18 12
12. Панетоликос Заявка 13 1 5 7 6 - 16 8
13. Лариса Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
14. Ламия Заявка 10 0 2 8 5 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 6 6 0 0 16 - 1 18
2. ПАОК Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Арис Салоники 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
4. АЕК Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
5. Астерас Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
6. Панатинаикос Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
7. Атромитос Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Волос Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
9. ОФИ 0:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
10. ПАС Янина Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
11. Аполлон Смирнис Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
12. Панетоликос Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Лариса Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
14. Ламия Заявка 7 0 2 5 4 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1:0 Заявка 6 5 1 0 9 - 2 16
2. АЕК Заявка 5 4 0 1 9 - 5 12
3. Олимпиакос Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
4. ПАОК Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5. ОФИ 0:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 8 9
6. Волос Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
7. Панатинаикос Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Аполлон Смирнис Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
9. ПАС Янина Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
10. Атромитос Заявка 6 1 3 2 4 - 9 6
11. Астерас Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
12. Лариса Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Панетоликос Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
14. Ламия Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Фатион Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Иоаннидис Николаос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Фернандес Марк бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Медина Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 6.70 1.10
  19.27 4.31 1.27

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
7.38 1.10 3.54 1.29 2.94 1.40 2.16 1.70 2.00 1.83 1.65 2.25 1.30 3.43 1.21 4.27 1.40 2.94 1.25 3.88 1.18 4.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.50 2.55 1.28 3.53 1.38 2.98 1.25 3.77 1.18 4.53
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