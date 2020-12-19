Сампдория
2:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Луиджи Феррарис
Кротоне
1:0
26' ГолДамсгор Миккель
30' Желтая карточкаКоллей Омар
2:0
36' ГолЯнкто Якуб
2:1
45' ПенальтиСими Нванкво
45' Желтая карточкаМессьяс Жуниор
50' Желтая карточкаЭкдаль Олбин
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
34
Марроне
Лука
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
1:0
30'
36'
2:0
45'
2:1
45'
50'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|5 (1)
|0.38
|2.
|Янкто Якуб
|4
|0.31
|3.
|Верре Валерио
|2
|0.15
|4.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.15
|5.
|Экдаль Олбин
|2
|0.15
|6.
|Торсби Мортен
|2
|0.15
|7.
|Кандрева Антонио
|1
|0.08
|8.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.08
|9.
|Коллей Омар
|1
|0.08
|10.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|11.
|Кейта Бальде
|0
|0
|12.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|13.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|4 (3)
|0.31
|2.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0.23
|3.
|Молина Сальваторе
|1
|0.08
|4.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.08
|5.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.08
|6.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.08
|7.
|Перейра Педру II
|0
|0
|8.
|Вулич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|7
|0
|2.
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|4.
|Адриен Силва
|3
|0
|5.
|Экдаль Олбин
|3
|0
|6.
|Янкто Якуб
|3
|0
|7.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|8.
|Коллей Омар
|2
|0
|9.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|10.
|Йосида Майя
|1
|0
|11.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|12.
|Верре Валерио
|1
|0
|13.
|Кейта Бальде
|1
|0
|14.
|Феррари Алекс
|1
|0
|15.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|5
|0
|2.
|Чигарини Лука
|3
|1
|3.
|Марроне Лука
|4
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|2
|1
|5.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|6.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0
|7.
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|8.
|Перейра Педру II
|2
|0
|9.
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|10.
|Эдуардо Энрике
|2
|0
|11.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|12.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|13.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|14.
|Сими Нванкво
|1
|0
|15.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|16.
|Вулич Милош
|1
|0
|17.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Кротоне
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория
Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан
Кротоне Последние 20 матчей: +6 =4 -10Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне
Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|27 - 13
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|30 - 15
|27
|3.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|27 - 17
|24
|4.
|Ювентус
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 10
|24
|5.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|26 - 12
|23
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 13
|23
|7.
|Верона
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|9.
|Лацио
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|10.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 21
|17
|11.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|Болонья
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|18 - 24
|13
|13.
|Кальяри
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 23
|13
|14.
|Беневенто
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|Парма
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 21
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|20 - 30
|6
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|13
|1
|3
|9
|11 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|5.
|Милан
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|6.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|7.
|Болонья
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|9
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Аталанта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|11.
|Кальяри
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|14.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|16.
|Беневенто
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Торино
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|11 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 12
|10
|8.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 7
|10
|9.
|Сампдория
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 15
|5
|16.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|18.
|Дженоа
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Кротоне
|1:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Кротоне
Исход игры
Сампдория
91.6% (142)
Ничья
6.5% (10)
Кротоне
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.67% (61)
Меньше
59.33% (89)
Обе команды забьют
Да
44% (66)
Нет
56% (84)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
32.3% (50)
1:0 Сампдория
31% (48)
2:0 Сампдория
22.6% (35)
1:1 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:1 Сампдория
1.3% (2)
3:2 Сампдория
1.3% (2)
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